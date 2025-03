UJP priznal napačne podatke Erarja: Gen-I 20 milijonov evrov nakazal KDD

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes zavrnila očitke Gen-I, da gre pri prikazu nakazil te družbe fizičnim osebam za sistemsko napako v Erarju. "Takšne podatke je Komisija prejela od upravljavca izvorne zbirke podatkov, Uprave RS za javna plačila (UJP), in jih v ničemer ni spreminjala. Komisija pri tem ponovno poudarja, da je Erar zgolj prikazovalnik podatkov in ni njihov vir niti njihov generator," so poudarili v KPK.

Pojasnili so, da Erar prikazuje podatke različnih podatkovnih virov, kot so Ajpes, UJP, Furs, KDD, Gurs, e-naročanje in podobno. "Podatke o transakcijah družb v 100-odstotni državni lasti Komisija pridobiva od UJP na podlagi 10.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja in vanje vsebinsko ne posega," so zapisali in poudarili, da je tako tudi v primeru medijsko izpostavljenih konkretnih transakcij družbe Gen-I fizičnim osebam v visokih zneskih.

"Te transakcije je Komisija od UJP pridobila kot že anonimizirane transakcije, kjer je bil prejemnik 'fizična oseba', zato so tudi v Erarju prikazane kot take. Da je težava v izvornem podatkovnem viru, je mogoče preveriti tudi v aplikaciji TZIJZ," so dodali.