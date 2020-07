KPK že preverja obisk Pivčeve na Krasu. Ministrica trdi, da je zasebni del obiska plačala sama

Komisija za preprečevanje korupcije že preverja, ali je ministrica kršila za javne funkcionarje strogo določena pravila integritete. Funkcionarji namreč po zakonu ne smejo prejemati daril, dražjih od 75 evrov, Pivčeva pa svojih računov v tem primeru ne razkriva.

Čeprav ministrica ne želi pojasnjevati, kaj je počela v zasebnem življenju, pa bo to morala. Na KPK, kjer poudarjajo, da ni jasne meje med javnim in zasebnim ravnanjem politikov, namreč že preverjajo, sume, ali je Pivčeva kršila zakon o integriteti. Sebastijan Peterka iz Transparency Inetrnational, pa pravi:"Razumem, da je ministrica občutljiva na svoje zasebno življenje, tako kot vsak posameznik. Se pa mora zavedati, da določena dejanja v zasebni sferi lahko vplivajo tudi na delovanje v javni funkciji."

Na potezo Pivčeve kritično gledajo tudi številni vinarji in se sprašujejo, ali bodo sami nemara v slabšem položaju, ko bo ministrica nekoč delila državni denar za vinarje. Po telefonu je za 24UR direktor Vinakras, Marjan Colja, dejal: "Lahko, da sem napravil kaj narobe, tega ne zanikam. Pač tudi mi delamo napake, ampak te napake niso namerne. Ni bilo pa tukaj nobene koristi, da bi rekel, da bi mi jo vabili, da bi imel Vinakras od tega kakšne koristi."Prav tako je dodal, da ni bilo nobene korupcije.»Niti nimamo za kaj lobirat, ker nimamo odprtih nikakršnih vprašanj."

In kakšni so bili stroški obiska?

Direktor družbe, ki je dva dni spremljal ministrico, pojasnjuje, da so imeli sami z obiskom le minimalne stroške, med 30 in 40 evri. Komu in koliko je Pivčeva plačala za nastanitev in ostalo, pa da ni njegova stvar. Bi pa morala biti stvar podpredsednice vlade, saj za politike zakonsko velja tudi "dolžnost izogibanja konfliktu interesov, kamor spada tudi videz konflikta interesov", pojasnjuje Peterka.

Zgodba je sicer še dodatno razburkala sinočnjo že tako vročo in maratonsko sejo vodstva Desusa, kjer je Aleksandra Pivec po seriji pozivov k odstopu in umiku iz Janševe koalicje, dobila podporo svojih najožjih strankarskih sodelavcev.Janez Ujčič, uradni govorec stranke Desus je dejal: "Kaj bolj pretresljivega vam ne morem povedati. Bo pa to zanimivo za tiste bom rekel nezadovoljne, maloštevilne člane stranke, ki so pač videli možnost, da bi s svojim negodovanjem na terenu lahko povzročili dodaten nemir ali pa kaos v stranki."