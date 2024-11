KPK znova potrdil več kršitev nasprotja interesov na lokalni ravni

Tako v primeru občinskih svetnikov Občine Škofljica kot v primeru kranjskogorskega občinskega svetnika je KPK postopek začela na podlagi lastnih zaznav sumov kršitev. Po prejeti in pregledani dokumentaciji ter po uvedbi preiskave je ugotovila, da so sedanji oziroma tedanji občinski svetniki Občine Škofljica Bojan Božič, Mojca Brkinjač, Milan Knez, Simona Kostrevc, Damjan Janez Pangerc, Janez Zagorc v letih 2020, 2021 in 2022 na posameznih sejah občinskega sveta glasovali o predlogih za imenovanje njih samih na različne položaje, so sporočili iz komisije.

"Mojca Brkinjač je poleg tega glasovala tudi o sklepu za podelitev občinske nagrade njenemu sinu. Svetnik Občine Kranjska Gora Blaž Veber pa je v letu 2023 na seji občinskega sveta sodeloval v razpravi o poročilih, ki sta se nanašali na javni zavod Turizem Kranjska Gora v obdobju, ko je ta javni zavod kot direktor vodil on sam."



Zoper vse svetnike je komisija vodila prekrškovni postopek, ki ga je v primeru občinskih svetnikov Škofljice zaključila v letu 2022, v primeru kranjskogorskega svetnika letos, v primeru občinskega svetnika Škofljica pa prekršek še ni pravnomočen.

"Z vsemi navedenimi ravnanji so se občinski svetniki znašli v okoliščinah, ki po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) pomenijo kršitev nasprotja interesov. Primeri potrjujejo, da gre za kršitve, ki na lokalni ravni niso redke. Da je poznavanje instituta nasprotja interesov in prepoznavanje nastanka njegovih okoliščin na lokalni ravni pomanjkljivo, komisija opozarja že vrsto let. Ne glede na to se od funkcionarjev, med katere spadajo tudi občinski svetniki, upravičeno pričakuje, da svoje obveznosti in dolžnosti v času opravljanja svoje funkcije poznajo ter da poznajo določbe ZIntPK."

V konkretnih primerih bi se morali svetniki po mnenju KPK okoliščinam nasprotja interesov v zadevah, s katerimi so povezani, izogniti z izločitvijo iz celotne zadeve, navajajo. "O teh okoliščinah pa bi morali tudi pisno obvestiti župana in ostale člane sveta, prenehati z delom ter počakati na njihovo odločitev."

Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavane osebe zoper njih niso vložile tožb, so še dodali v sporočilu za javnost.