KPK: Epidemija ne sme biti izgovor za kakršnekoli odklonskosti

Tokrat črno na belem in prvič uradno, kako je vlada Janeza Janše kupovala zaščitno opremo. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaznala korupcijska tveganja v vseh fazah postopkov nabav. Naprej, sumijo tudi kršitve zakonodaje, kar pomeni, da se preiskava KPK še nadaljuje. Zaznala pa je tudi sume kršitve s področja dela drugih nadzornih organov, pri čemer so informacije že posredovali policiji, Fursu, računskemu sodišču in drugim organom.

Kakšni so odgovori na 42 zaprosil KPK in kakšne so ugotovitve komisije? Najprej h gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku. Ta je predlagal ustanovitev medresorske skupine z Mitjom Terčetom na čelu. Ker so blagovne rezerve samostojen zavod, je minister prekoračil svoje pristojnosti, blagovne rezerve niso imele besede, da je Terčeta tam celo zaposlil, čeprav je slednji ponavljal, da dela pro bono, ugotavlja KPK. Kljub jasno opredeljenim nalogam, pa se je medresorska skupina ukvarjala z drugimi rečmi, izven svoje prisotjnosti odrejala drugim organom naloge in postavljala roke. Torej daleč od tega, da je bila njena vloga zgolj podporna, kot je večkrat predvsem glede Terčeta svojo verzijo resnice v aprilu razlagal minister.

V medresorski skupini so specifično so pospešili podpis pogodbe z Acronom, še preden jo je uprava za zaščito in reševanje potrdila kot ustrezno. Podjetje, kjer je zaposlena mama obrambnega ministra Mateja Tonina, prav tako ni vedno priložilo ustreznega certifikata, gospodarsko ministrstvo pa je z Acronom tudi denimo sklenilo pogodbo za večjo količino mask po dražji ceni, potem ko je isti dan zavrnilo drugo podjetje, ki je za enake maske ponujal nižjo ceno.

Janša je še maja zagotavljal, da se vse pogodbe da preveriti ter da v tem ni nobenega problema. Pravzaprav pa v poročilu najdemo primer, kjer so ugotovili, da ena od pogodb s podjetjem Gorenje gospodinjski aparati ni na seznamu sklenjenih pogodb. Še en razkrit primer orisuje modus operandi nabave: prispis na eno ponudbo člana medresorske skupine, da je "ok". V izvršitev pa je šla ponudba, ki potrditve ni imela. Za piko na i pa nobena od ponudb ni prišla do strokovne skupine.

Tu je tudi primer podjetja Medicop d.o.o., kjer je od posredovanja ponudbe, pregleda, potrditve in posredovanja v izvršitev na blagovnih rezervah minilo zgolj devet minut.

Poročilo KPK tudi objavlja spisek, ki razkriva sklenjene pogodbe z desetimi dobavitelji še preden so svoja soglasja dali na pristojnem ministrstvu. Med njimi sta tudi Korez sorting group, s takratno davčno dolžnico na mestu vodje prodaje ter Dobnik trade, podjetje, ki je dobilo 100-odstoni avans, kljub temu da je dobavljalo maske, ne ventilatorje, za garancijo pa so priložili zgolj izjavo z notarsko overjenim podpisom. Pri Geneplanetu je posredoval celo uslužbenec Počivalškovega ministrstva, tako KPK. Pogodbi sta bili sklenjeni nemudoma, ko je za njihovo sklenitev posredoval tudi član projektne skupine.

Na komisiji so sicer pohvalili sodelovanje preiskovanih, ravno obratno je z računskim sodiščem, kjer je že minuli mesec predsednik opozoril, da so na gospodarskem ministrstvu celo poletje zavlačevali z dostavo dokumentacije.

Poročilo komisije pa razkriva še, da je ministsrtvo Zdravka Počivalška v podporo blagovnim rezervam uredilo elektronsko pošto za ponudbe na enotnem naslovu, kamor pa tiste prejete med 20. in 27. marcem niso posredovali.

Pri tako nujni podpori balgovnim rezervam pa je KPK ugotovila, da je osem uslužbencev sodelovalo pri nabavi zaščitnih sredstev, preostalih 11 uslužbencev pa je bilo še vedno na razpolago, vendar jih v postopke nabave niso vključili. Po drugi strani pa je, tako KPK, pri pregledu postopkov nabav sodelovala Jelka Godec, ki kot takratna poslanka SDS ne bi smela opravljati druge funkcije ali dela v državnih organih.