Nove podrobnosti: za Pečečnikove rokavice 1,3 evra, za Sanolaborjeve 0,6

Da je prihajalo do političnih pritiskov, je sedaj zapisano črno na belem. Medresorska delovna skupina, ki je bila zadolžena za pregled ponudb, očitno ni opravila svojega dela.

Posledica tega pa je bila zmeda, veliko ponudb je ostalo neodprtih in nepregledanih. Čeprav je bil to edini namen, da so skupino sploh ustanovili.

Tudi projektna skupina, ki so jo sestavljali Mitja Terče, Branko Lučovnik, Andreja Potočnikin Ivan Gale) je šla prek svojih pooblastil. Vsaj dva od naštetih (neuradno sta to Mitja Terče in Andreja Potočnik, ki je že v predkazenskem postopku z ministrom Zdravkom Počivalškomzaradi nabave Geneplanetovih ventilatorjev) sta pritiskala, naj nekatere pogodbe sklenejo čim prej.