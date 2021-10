KPK ugotovila pomanjkljivosti glede dobave hitrih testov, ne pa kršitve zakona

Zaradi nakupa 500.000 hitrih antigenskih testov za diagnostiko covida-19 od podjetja Majbert Pharm je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) prejela več prijav. Čeprav kršitev ni ugotovila in je postopek avgusta ustavila, pa je zaznala pomanjkljivosti glede tehnične zahteve za hitre teste, ki niso bili dovolj jasno opredeljeni, problematični so bili tudi roki dobave ter njihova sledljivost in ustreznost, zaradi ugotovljenih korupcijskih tveganj pa je KPK izdala zdravstvenemu ministrstvu priporočila.

Več pomanjkljivosti pri dobavi "Naročnik je glede občutljivosti in specifičnosti zgolj navedel najnižje še dovoljene vrednosti (občutljivost enako ali več kot 90 odstotkov in specifičnost enako ali več kot 97 odstotkov v primerjavi s PCR testi) in da mora ponudnik k ponudbi priložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da test izpolnjuje zahteve, ni pa zahteval, da mora biti občutljivost in specifičnost izkazana iz npr. neodvisne raziskave, opravljene na določenem (minimalnem) vzorcu in ustrezni strukturi preiskovancev," ugotavlja komisija. Ker naročnik podrobneje ni opredelil predmeta javnega naročanja, je možno, da so v postopku javnega naročanja ponudniki konkurirali z blagom različne kakovosti. Ker je bilo edino merilo za izbor cena, je bilo nabavljeno najcenejše blago, ki pa ni nujno najkakovostnejše oziroma najustreznejše za namen uporabe, so izpostavili.

Komisija je tudi ugotovila, da nadzor nad dobavami hitrih testov oziroma nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti ni bil ustrezen. "Dobavitelj je hitre teste sprva dobavljal končnim uporabnikom, tj. posameznim javnim zdravstvenim zavodom (centrom, ki so izvajali množično testiranje), in ne naročniku." V dveh primerih, gre za 65 hitrih testov, je Komisija ugotovila sum, da je naročnik preplačal naročeno blago. V enem primeru je tudi ugotovila, da v dokumentaciji ni potrdila o prevzemu hitrih testov. "Ker je dobavitelj hitre teste dobavljal končnim uporabnikom in ne naročniku, naročnik ni imel neposrednega pregleda nad količino, ustreznostjo in kvaliteto dobavljenega blaga. Ker naročnik ni opravljal kvalitativnega prevzema blaga so se šele sčasoma, in sicer ob uporabi, zaznale napake glede testnih kaset, kot tudi dejstvo, da je v nasprotju z zahtevami naročnika, da se zagotovi suhi bris nazofarinksa (za nosnožrelni predel), dobavitelj v posameznih pakiranjih dobavil brise za žrelo."

Po mnenju komisije naročnik centrov, ki so izvajali množično testiranje, ni obvestil pravočasno glede podaje povratnih informacij o kakršnih koli težavah ali neustreznih dobavah. "Takšno obvestilo ni bilo podano pravočasno (ni bilo podano pred razdelitvijo hitrih testov) in ne more nadomestiti učinkovite kontrole kakovosti in skladnosti dobav z razpisnimi pogoji in pogodbenih obveznosti, za katero odgovarja naročnik."