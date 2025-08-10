Svetli način
Slovenija

Kaj na ugotovitve KPK pravijo parlamentarne stranke?

Ljubljana, 10. 08. 2025 19.48 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Nika Kunaver
Komentarji
89

Kaj bodo po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije, ki po naših zanesljivih informacijah v vmesnem poročilu pri predsedniku vlade Robertu Golobu ugotavlja kršitev integritete, storili njegovi koalicijski partnerji? Kaj zahteva opozicija? In katera dejanja predsednika vlade je v prijavi nekdanje notranje ministrice obravnavala KPK kot morebitno kršitev protikorupcijske zakonodaje?

Tik pred zaprisego ministrske ekipe naj bi Robert Golob od Tatjane Bobnar zahteval, naj pritisne na evropsko tožilstvo, da čim prej zaključi preiskavo proti aktualnemu direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada. To je Bobnarjeva razkrila tudi javnosti na preiskovalni komisiji, ki jo vodi poslanec Gibanja Svobode, v parlamentu.

"In ob tem je dr. Golob rekel, da je nekaj potrebno storiti čimprej z onim dol, ki je direktor na koncu, kjer Golob živi. Vedela sva, da misli na gospoda Govekarja," je oktobra 2023 dejala Bobnarjeva. 

Evgen Govekar je zdaj že nekdanji šef novogoriške policijske uprave.

Če naj bi Golob od ministrice zahteval njegovo razrešitev, pa naj bi njegov neformalni svetovalec za varovanje Miloš Milović zahteval zaposlitev določene osebe v Policiji. To je Bobnarjeva, vsaj tako je zatrdila pred dobrim letom in pol, ostro zavrnila.

Preden je dokončno počilo med Golobom in Tatjano Bobnar, naj bi od nje zahteval tudi razrešitev Martina Jazbeca, takratnega vodje varnostne službe Policije.

Po naših zanesljivih informacijah je Komisija za preprečevanje korupcije v osnutku končnega poročila ugotovila, da je Golob prestopil mejo dopustnega, ko govorimo o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot najvišji funkcionar izvršilne veje oblasti namreč ne more in ne sme vplivati na kadrovanje v Policiji.

Vse parlamentarne stranke smo zato prosili za odziv. Levico in SD smo vprašali, ali bosta sprejeli kakršno koli potezo, in če da, kakšno. Poslansko skupino Gibanja Svoboda smo vprašali, ali ima Golob še njihovo neomajno podporo, SDS in Novo Slovenijo pa, ali se jim zdi primerno, da imamo predsednika vlade, ki ga vse resneje bremenijo očitki o kršitvi integritete in protikorupcijske zakonodaje. 

Predsednik vlade Robert Golob
Predsednik vlade Robert Golob FOTO: Bobo

V SDS so pisno sporočili, da pričakujejo, da bo Golob izpolnil obljubo iz aprila 2022 in odstopil. "Poleg omenjenih ugotovitev KPK zaradi čiščenja janšistov je za ta korak še vsaj 100 dodatnih razlogov," so še zapisali.

"Je treba upoštevati institucije in jih spoštovati, in da moramo bit pred zakonom vsi enaki, če pa gre za premierja, se pa od njega pričakuje najvišjo možno integriteto in naj se zresni in odstopi, kot je tudi obljubil," meni poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. 

Medtem pa nobena od koalicijskih strank na naša vprašanja ni odgovorila. Prav tako na včerajšnja novinarska vprašanja niso odgovorili niti v kabinetu predsednika vlade.

kpk robert golob tatjana bobnar
KOMENTARJI (89)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Endless
10. 08. 2025 21.14
Zame ta lažnjivec že zdavnaj ni več predsednik Slovenske vlade.
ODGOVORI
0 0
Houdre
10. 08. 2025 21.12
Tega je treba dat na zaprt oddelek
ODGOVORI
0 0
Obi-van-Kenobi
10. 08. 2025 21.12
Nč ne bo
ODGOVORI
0 0
Odrešenik666
10. 08. 2025 21.09
+2
Golob bo odletel. Nek Vrabec bo priletel. Janez nikol vec PV. Tako to gre
ODGOVORI
3 1
Jožajoža
10. 08. 2025 21.09
-3
golob,nič bat. slovenci smo te izvolili,,ker vemo, da si pošten,pameten in delaven.janšizem je pa ZLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ODGOVORI
3 6
Groucho Marx
10. 08. 2025 21.10
Jejhata, kaj ti še niso ugasnili jožajožaTV?? Sestra bo uredila.
ODGOVORI
0 0
Obi-van-Kenobi
10. 08. 2025 21.12
Vino - Vinjak - Vojnik
ODGOVORI
0 0
Port__CN
10. 08. 2025 21.08
-2
Špeličeva veterinarska stroka čas bi bil da se zresni ker bo pujskom naredila največjo uslugo .Sicer pa ČE ivana ,počivalnika pa vizjaka in druge cal. KPK ni obtožil in zapr za 100 let potem je Golob ANGEL
ODGOVORI
2 4
Rožle Patriot
10. 08. 2025 21.07
+2
Holobizem vas bo rešil ... častna titova .. !!! .. pa to
ODGOVORI
4 2
drobnaptica
10. 08. 2025 21.02
+0
Bobnarjevi je bilo vse v zvezi z Golobovim kadrovanjem v Policiji ok, dokler ni bila ona v igri oz. Lindav ...To pove vse o njej! Zdaj pa špeca nekaj, s čimer se je očitno pred ključnim dogodkom strinjala...
ODGOVORI
5 5
Verus
10. 08. 2025 21.10
-1
haha ti si levičar po učbeniku. URAD: EJ, ujeli smo te, da si kršil zakon in storil hudo kaznivno in amoralno dejanje. LEVIČAR: Sodsodeva tončka pa jagode na črno prodaja. - Ta primer direkt in brez sence dvoma pojasni delovanje leve politike
ODGOVORI
0 1
Vakalunga
10. 08. 2025 20.58
+10
To kar je sedaj na čelu države je slabše kot GREZNICA.
ODGOVORI
14 4
BBcc
10. 08. 2025 20.58
+0
Če Janša še vedno v politik in ga ljudje podpirajo, ki je leglo korupcije. Potem je to samo mlatenje slame. Zgodilo se ne bo nič.
ODGOVORI
5 5
Rožle Patriot
10. 08. 2025 21.09
Spet lažete lewaki ... ves čas podtikate kukavičja jajca .... in servirate zmontirane procese " Na neznanem kraju, ob neznanen času in na neugotovljen način..." !!!
ODGOVORI
0 0
Pamir
10. 08. 2025 20.54
-3
Bravo Golob, v 35 letih komunističnega janševanja je Slovenija zelo zaostala, Hrvaška nas je prehitela.
ODGOVORI
8 11
2mt8
10. 08. 2025 21.04
+5
A od 35 let države so bli lewaci 26 let na oblasti. Danes pa Slovenija pred Dodikom prpa izpade
ODGOVORI
7 2
Aladar
10. 08. 2025 21.05
+2
Ja Hrvaška je že pred nami.Še nekaj let pa bodo tudi druge BALKANSKE DRŽAVE PRED NAMI .
ODGOVORI
3 1
victini
10. 08. 2025 20.50
+0
Jadnik
ODGOVORI
3 3
StAnalitik
10. 08. 2025 20.48
+9
Ko tukaj napišeš nekaj čez to vlado ali karkoli so,ti takoj izbrišeho komentar.Ko pa te isti KRADEJO,LAŹEHO IN NAŠ DENAR "VOZIJO" V TUJE BANKE,PA NI NOBINARJA,KI BI TO PREVERIL.In vi senimate za svobodne novinarje.Hlapci ste pokvarjencem,lopovom
ODGOVORI
13 4
BBcc
10. 08. 2025 20.56
-2
Pišem pod tvoj komentar.👍🏻
ODGOVORI
2 4
samastur
10. 08. 2025 20.46
+3
Spet bo našel nek izgovor, oziroma bo to predstavil nekako drugače, da bo izgledalo kot da so mi podtaknili. Koalicija bo takoj izvedla nek manever preko medijev da bo imel narod kaj za glodati... in to je to. Itak pa je čas dopustov in veliko ljudi teh zadev sploh ne bo videlo, ker so pač na off.
ODGOVORI
7 4
cefre
10. 08. 2025 21.00
-4
Če bo po tvojem mnenju, to pomeni da je izjemno dober učenec, ki se uči pri predhodniku! Katastrofa za nas!
ODGOVORI
0 4
Buci in Bobo
10. 08. 2025 20.45
-2
Golob je že marsikaj videl in ve marsikaj. Zato se obnaša tako kot se - karigador itd. in ne more, da ne omeni sds.
ODGOVORI
6 8
iskriv
10. 08. 2025 20.44
+1
Janez Janša........ V oddaji Tarča, ki je bila na sporedu 19. 12. 2013 na nacionalni televiziji in v kateri so predsedniki parlamentarnih strank govorili o reševanju bančne luknje in o tem, kaj naši državi prinaša prihodnost, je svoj nastop sklenil z besedami: »Če se motim in če bo koalicija v naslednjih dveh letih dokazala, da ima prav, da smo se odbili, da rastemo, da bo Slovenija čez dve leti dosegala pozitivno gospodarsko rast, s katero bomo lahko z lahkoto odplačevali kredite, ki jih najemamo po petodstotnih obrestih, potem, glejte, jaz se upokojim kot politik ! Prvo se je uresničilo , Janša pa ostaja v politiki in meša meglo , hujska ljudi itd.. Kaj bo naredil Golob sedaj tik pred volitvami je vprašanje .
ODGOVORI
10 9
Buci in Bobo
10. 08. 2025 20.48
-1
hujska ljudi ker se je malo pohecal? ti pozabljaš, da je izvoljen ker je tak kot je.
ODGOVORI
1 2
Castrum
10. 08. 2025 20.49
+1
iskriv, kredite (11 milijard €) ki jih je najela Bratuškova, po 5%, 6,2% in 7,4% OM še danes plačujemo! Torej se tisto "prvo " ni uresničilo! OK?
ODGOVORI
9 8
jank
10. 08. 2025 20.56
+0
Tako je Castro. Ko je bil Janša PV, posojal drugim državam po 5 % obrestni meri. Da bi si on posodil denar? To pa ne. Si zadovoljen z odgovorom?
ODGOVORI
4 4
Castrum
10. 08. 2025 21.04
-1
jank, v času zadnje Janševe vlade, se je Slovenija zadolževala celo po negativni OM, torej bomo vrnili manj kot smo si izposodili!
ODGOVORI
3 4
BBcc
10. 08. 2025 21.07
-1
Še vračat ne bo potrebno. Oni bodo še nam plačali ker smo si sposodili.😀
ODGOVORI
0 1
Castrum
10. 08. 2025 21.08
BBcc, OM je bila -0,27%, torej bomo vrnili manj kot smo si izposodili.
ODGOVORI
0 0
Magadaskar
10. 08. 2025 20.43
-1
Če ima kaj časti gremo na volitve...
ODGOVORI
5 6
zmerni pesimist
10. 08. 2025 20.43
+5
Ravno pravi čas so izbrali čas dopustov da se čimprej pozabi
ODGOVORI
9 4
jank
10. 08. 2025 20.41
-3
Živinozdravnica Vida pravi, da je potrebno upoštevati institucije. Seveda. Ali je to povedala njenim dečkom iz Knovsa, ki so jih ujeli s prsti v dreku, ko so preverjali, ali njihovim "nič krivim" iz Darsa prisluškujejo? Ali bo nasprotovala kandidaturi Vrtovca, ki je bil eden izmed tistih, ki so izkoristili članstvo v Knovsu v prej opisanem primeru?
ODGOVORI
7 10
Castrum
10. 08. 2025 20.43
+2
Povej nam vsem jank, ali so krivi? Ali je pa šele preiskava? Daj nam povej!
ODGOVORI
8 6
Prijazna
10. 08. 2025 20.48
-3
On je taxi voznik in poslovnež zato ti ne bo odgovoril
ODGOVORI
1 4
jank
10. 08. 2025 20.52
+2
Castro, povej, ali je Golob kriv?
ODGOVORI
5 3
Castrum
10. 08. 2025 21.07
+1
Jank, ne vemo še kaj pravi poročilo KPK. Če je res kar piše v članku, potem je KPK ugotovil, da je Golob kršil integriteto in je v tem kontekstu seveda kriv. Na podlagi poročila KPK, bo tožilstvo uvedlo postopek.
ODGOVORI
1 0
