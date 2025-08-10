Kaj na ugotovitve KPK pravijo parlamentarne stranke?

Tik pred zaprisego ministrske ekipe naj bi Robert Golob od Tatjane Bobnar zahteval, naj pritisne na evropsko tožilstvo, da čim prej zaključi preiskavo proti aktualnemu direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada. To je Bobnarjeva razkrila tudi javnosti na preiskovalni komisiji, ki jo vodi poslanec Gibanja Svobode, v parlamentu.

"In ob tem je dr. Golob rekel, da je nekaj potrebno storiti čimprej z onim dol, ki je direktor na koncu, kjer Golob živi. Vedela sva, da misli na gospoda Govekarja," je oktobra 2023 dejala Bobnarjeva.

Evgen Govekar je zdaj že nekdanji šef novogoriške policijske uprave.

Če naj bi Golob od ministrice zahteval njegovo razrešitev, pa naj bi njegov neformalni svetovalec za varovanje Miloš Milović zahteval zaposlitev določene osebe v Policiji. To je Bobnarjeva, vsaj tako je zatrdila pred dobrim letom in pol, ostro zavrnila.

Preden je dokončno počilo med Golobom in Tatjano Bobnar, naj bi od nje zahteval tudi razrešitev Martina Jazbeca, takratnega vodje varnostne službe Policije.

Po naših zanesljivih informacijah je Komisija za preprečevanje korupcije v osnutku končnega poročila ugotovila, da je Golob prestopil mejo dopustnega, ko govorimo o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot najvišji funkcionar izvršilne veje oblasti namreč ne more in ne sme vplivati na kadrovanje v Policiji.

Vse parlamentarne stranke smo zato prosili za odziv. Levico in SD smo vprašali, ali bosta sprejeli kakršno koli potezo, in če da, kakšno. Poslansko skupino Gibanja Svoboda smo vprašali, ali ima Golob še njihovo neomajno podporo, SDS in Novo Slovenijo pa, ali se jim zdi primerno, da imamo predsednika vlade, ki ga vse resneje bremenijo očitki o kršitvi integritete in protikorupcijske zakonodaje.