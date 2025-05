KR brez avta, KR peš, KR s kolesom

Glavna zvezda projekta je načrtovalnik poti – digitalna rešitev, ki bo v polni funkcionalnosti zaživela v maju in bo uporabnikom na voljo v okviru aplikacije " Pametni Kranj ". Gre za nekakšno kranjsko izboljšavo različice Googlovih zemljevidov, ki omogoča izbiro najboljšega načina potovanja po Kranju: peš, s kolesom, z avtobusom (če je zelo nujno, tudi z avtomobilom) ali kombinacijo vsega navedenega. Kar je tudi pomembno: načrtovalnik ima vključen natančen prikaz prihoda mestnega avtobusa na postajo – brez čakanja v negotovosti in nerganja, da je na tabli napovedan prihod povsem drugačen. Ob vseh najbolj ažurnih informacijah lahko uporabnik tako sam izbere način potovanja glede na njegove želje in potrebe. Predvsem pa ima pri tem v mislih, koliko se mu res mudi, koliko udobja želi, želi potovati aktivno, ali nenazadnje, kakšen ogljični odtis bo pustil ...

Kranj v zadnjih letih z velikimi koraki stopa po poti trajnostne mobilnosti – z vsakim projektom, z vsako novo idejo in predvsem z mislijo na prihodnost. Tako se v nizu aktivnosti, ki jih izvaja Mestna občina Kranj (MOK), po dveh letih zaključuje projekt UP-SCALE, ki je mestu prinesel vrsto pametnih rešitev, zaradi katerih bo potovanje po mestu enostavnejše, hitrejše in predvsem bolj prijazno do okolja.

Da bi Kranjčankam, Kranjčanom ter obiskovalcem mesta čim bolj olajšali potovanje, je MOK v času trajanja projekta ne samo opremila avtobuse s senzorji, kar je omogočilo pridobivanje informacij v realnem času, zajela je tudi podatke iz sistema KRsKOLESOM, o uporabi in zasedenosti javnih električnih polnilnic, jih združila s predlogi občank in občanov za izboljšave v mestnem prometu ter jih dopolnila z informacijami o trenutnih in napovedanih gradnjah stanovanjsko-poslovnih stavb. Na tej podlagi bo MOK predlagala in (so)oblikovala spremembe sedanjih voznih redov, morebitno uvedbo novih mestnih linij in avtobusnih postajališč, velikosti avtobusov na posameznih linijah, pa tudi, kje bi bilo to smiselno ali potrebno, prav tako pa načrtovala tudi nove postaje postajališč KRsKOLESOM. Pri tem v MOK računajo na tesno sodelovanje ključnega sogovornika in koncesionarja za mestni promet, Arrivo Slovenija.

A tu se prizadevanja mestne občine še ne končajo. Kot tudi ne stavijo zgolj na tehnologijo in aplikacije, četudi so pomembne in igrajo eno ključnih vlog pri uvajanju trajnostnih prometnih rešitev. MOK je tako sprožila tudi ozaveščevalno kampanjo s preprostim, a močnim sporočilom: KR brez avta oz. KR lahkih nog in zeleno naokrog . Na ta način želi mestna občina pokazati, da je mobilnost lahko dostopna, trajnostna in pametna. In tako je v mestu opaziti plakate, ob pločnikih pa nalepke, ki spodbujajo ljudi k premisleku o svojih potovalnih navadah – če že ne kar akciji –, naj namesto v avto raje sedejo na kolo, na mestni avtobus, ali pa se do želene lokacije sprehodijo. Po radijskih postajah k temu pozivata tudi simpatična Kranjčana, po medmrežju je moč najti igrive grafike. Pred kratkim so številni občanke in občani vseh starosti, ki so prišli v mesto s kolesom po opravkih, v šolo, v službo ... ob vrnitvi v kolesarnico našli svoje kolo opremljeno z nepremočljivo prevleko za sedež, da bodo na suhem sedeli med kolesarjenjem tudi po dežju. Za uvod so v marcu (v času EKO tedna) v starem mestnem jedru pripravili tudi ulično razstavo "Kranj v misiji – podnebno nevtralna in pametna mesta".

Zaveza občine je nadaljevati s trajnostnimi vsebinami, k čemur župan MOK Matjaž Rakovec dodaja: " Do leta 2030 želimo v Kranju bistveno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, izboljšati kakovost zraka ter tudi s tem dvigniti kakovost življenja v mestu. Med ključnimi cilji za naprej so: manj avtomobilov v Kranju, več kolesarjev, bolj privlačen javni prevoz in multimodalna povezljivost – z novo infrastrukturo, P+R parkirišči ter digitalnimi rešitvami, kot sta aplikacija Pametni Kranj in mestna kartica CeKR. Zavedamo pa se, da infrastruktura in tehnologija nista dovolj – ključno je sodelovanje ljudi in sprememba njihovih potovalnih navad. Res si želimo, da bo šli raje kot z avtom v trgovino ali v službo KR peš, KR s kolesom ali KR z avtobusom."

Tako bodo tudi rezultate projekta UP-SCALE v Kranju nadgradili s pilotnim projektom KReATIVE, katerega cilj je vzpostaviti platformo za uporabo deljene mobilnosti ter možnosti prevozov na zahtevo. Ob bok temu se postavlja še en evropski pilotni projekt, DS4SSCC – UrbanMind, ki bo na podlagi zbiranja podatkov s senzorjev nudil pomoč pri upravljanju prometnih tokov v starem mestnem jedru in bo omogočil precej bolj učinkovito načrtovanje in napovedovanje prometa v starem mestnem jedru ter spremljanje okoljskih parametrov. Velja omeniti, da je MOK uspešno pridobila 1,8 milijona evrov nepovratnih sredstev Evropske unije in države prav za uvajanje digitalnih rešitev in sodobnih tehnologij za spodbujanje trajnostne mobilnosti in s tem bodo lahko samo še dodatno podprli in nadgradili zastavljene načrte.

Na koncu še poziv k soustvarjanju trajnostnih rešitev in k spremembi navad, ne le v Kranju, ampak širše. Ciljev, ki jih zasleduje MOK, torej boljša kakovost življenja, več zelenih poti, čistejši zrak, več kolesarjev, privlačnejši javni prevoz in ne nazadnje manj avtomobilov na cestah, ni mogoče doseči zgolj z uspešno izvedbo projektov in nadgradnjo aplikacij. Potrebno je sodelovanje Kranjčank in Kranjčanov, saj brez te podpore in spremembe potovalnih navad načrtovani projekti ter ponujene rešitev ne bodo dosegli zadostnih pozitivnih učinkov. Zato poziv vsem, da v maju sodelujejo na dogodkih, preizkušajo aplikacijo in se na način pridružijo oblikovanju trajnostnega, bolj zelenega in pametnejšega Kranja.

Naročnik oglasne vsebine je Mestna občina Kranj.