Griči, kjer rastejo najboljše češnje in zorijo prestižna vina

Kdo ne pozna prvih briških češenj in kdo še ni slišal za odlična vina tamkajšnjih vinarjev, ki jih je mogoče piti tudi v prestižnih newyorških restavracijah? Gričevnata Brda na zahodu države so v zadnjih desetletjih zabeležila meteorski vzpon na turističnem področju. Primerjajo jih z italijansko Toskano, pa vendar so edinstvena, predvsem pa destinacija polna presenečenj, saj se trudijo, da gostom vsako leto ponudijo nekaj novega.