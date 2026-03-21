Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Kraj, kjer se je država simbolno rodila, kasneje pa spreminjala

Ljubljana, 21. 03. 2026 19.55 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Janez Usenik
Trg republike

Trg republike je kraj, kjer se je država uradno rodila, z novimi časi pa se spreminja. Nova Ljubljanska banka, katere stolpnica je del tega trga, se bo predvidoma prihodnje leto preselila na Šmartinsko cesto. Za zdaj pa ni znano, kaj bo v stolpnici v prihodnje. Strokovnjaki pravijo, da bi morala zaradi njenega pomena in zgodovine postati državna stavba.

Če je Jože Plečnik iz Ljubljane napravil mesto, je Edvard Ravnikar mesto kronal v prestolnico, pravijo arhitekti. Trg republike je po besedah profesorja s Fakultete za arhitekturo Miloša Kosca politični, kulturni in komercialni center: "Pa ni treba verjeti samo nam - kot eden od vrhuncev našega modernizma je namreč predstavljen tudi v New Yorku."

Dve stolpnici sta bili prvotno namenjeni izvršnemu svetu, a ju je potem prevzelo gospodarstvo. Toda Iskra je stolpnico prodala že tik pred osamosvojitvijo, zdaj pa se seli tudi Ljubljanska banka.

Kaj bo tukaj? Arhitekti pravijo, naj postane vladna stolpnica. Zaradi zgodovinske simbolike in pozicije. Država namreč potrebuje prostore, za mesto pa je nujno tudi, da v središču ostanejo pisarne, pravijo v društvu arhitektov. In za mesto je nujno tudi, da središče ne postane le turistično.

Vprašanj seveda ostaja veliko - od tega, koliko bi stala prenova stolpnice, do ureditve prometa, a arhitekti opozarjajo, da ima odločitev tudi globlje sporočilo. "Po svoje je absurdno, da je nekdanja oblast hotela biti med ljudmi, danes pa protokol opravljamo za zidovi fevdalnega posestva na Brdu," pravi profesor.

Zato bi stolpnica morala postati to, kar je predvideval Ravnikar.

trg republike simbolika pomen slovenija

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medŠihtom
21. 03. 2026 21.26
naj v stolpnici naredijo študentska stanovana ali pa jo uporabijo za dom za starostnike. na ta način bi res nekaj dobrega naredili za državo. vse ostalo so puhlice za ovćice.
Odgovori
0 0
medŠihtom
21. 03. 2026 21.25
hahah da bi bila stavba državna? se nam obeta nova litijska ? pa spet neki nebulozni razlogi? no lepa popotnica naslednjemu mandatu o katerem slo-ovčke odločate jutri al kdaj že imate volitve?
Odgovori
0 0
Raul
21. 03. 2026 21.18
Kraj,kjer se je Slovenija rodila in kraj,kjer je Slovenija umrla in ponovno nastala jugoslavija...to očitno nekateri ljudje želijo....
Odgovori
-1
0 1
FreedomMan
21. 03. 2026 20.56
Tu bodo domači epsteinovci postavili črno kocko če zmagajo, vsi na volitve zaustavimo lažnjivega kljukca, preden bo prepozno.
Odgovori
+1
1 0
Levi so barabe
21. 03. 2026 20.42
OTP grading nebotočnik v centru , NLB se pa seli v ind. cono. Sramota. Če je preveč pisarn pa naj tiste na šmartinski prodajo. Butalci
Odgovori
+3
3 0
Sl0venc
21. 03. 2026 20.13
Na Trgu republike je največja politična in bančna deponija.
Odgovori
+6
6 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596