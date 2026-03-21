Kraj, kjer se je država simbolno rodila, kasneje pa spreminjala

Če je Jože Plečnik iz Ljubljane napravil mesto, je Edvard Ravnikar mesto kronal v prestolnico, pravijo arhitekti. Trg republike je po besedah profesorja s Fakultete za arhitekturo Miloša Kosca politični, kulturni in komercialni center: "Pa ni treba verjeti samo nam - kot eden od vrhuncev našega modernizma je namreč predstavljen tudi v New Yorku."

Dve stolpnici sta bili prvotno namenjeni izvršnemu svetu, a ju je potem prevzelo gospodarstvo. Toda Iskra je stolpnico prodala že tik pred osamosvojitvijo, zdaj pa se seli tudi Ljubljanska banka.

Kaj bo tukaj? Arhitekti pravijo, naj postane vladna stolpnica. Zaradi zgodovinske simbolike in pozicije. Država namreč potrebuje prostore, za mesto pa je nujno tudi, da v središču ostanejo pisarne, pravijo v društvu arhitektov. In za mesto je nujno tudi, da središče ne postane le turistično.

Vprašanj seveda ostaja veliko - od tega, koliko bi stala prenova stolpnice, do ureditve prometa, a arhitekti opozarjajo, da ima odločitev tudi globlje sporočilo. "Po svoje je absurdno, da je nekdanja oblast hotela biti med ljudmi, danes pa protokol opravljamo za zidovi fevdalnega posestva na Brdu," pravi profesor.

Zato bi stolpnica morala postati to, kar je predvideval Ravnikar.