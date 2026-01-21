'Delaš celo zimo, vložiš precej denarja, potem pa ti čez noč vse zgine'

Kraja iz hladilnice družine Zupančič se je zgodila v noči na 8. januar. "Bilo je 15 minut čez polnoč, pet čez pol ene so zaključili in šli od tu," pravi Tadej Zupančič. "Pobrali so 12 banj mesa, salame, klobase," je pojasnil in dodal, da je bila s tem družina, ki je za svoje salame pobrala več nagrad, oškodovana za približno 5000 evrov.
Tatovi so s krajo izničili celoletni trud, saj so čez noč ostali brez vsega pridelka. "Oče kupi majhne prašiče, celo leto jih redi, krmo mora kupovati, saj nimamo zemlje. Tako da je kar velika škoda," pravi.
Ker se je kraja zgodila sredi noči, niso niti sosedje ničesar slišali, zato jih je zjutraj novica toliko bolj pretresla. "Je bil majhen šok, ko me je poklical in mi povedal, kaj se dogaja," pravi sovaščan Jože Fabjan. "Seveda sem bil presenečen. Najprej sem šel v svoj prostor, kjer zorim salame, ker tisti dan tam nisem bil. Pogledal sem najprej vrata, ali so še cela. Tu sem že malo bolj zadihal, potem sem jih še odprl in pogledal, ali notri visijo salame," nam je zaupal.
V vasi tovrstne kraje niso pogoste, a so se manjše v preteklosti že dogajale. "Tudi če je enkrat, je preveč," poudarja Fabjan. "Je malo za zamisliti se, najbolj pa naj se zamisli naš sistem," pravi vaščan, ki svoje posestvo varuje tudi s psom čuvajem. Kljub temu priznava, da ga tovrstni dogodki skrbijo. "Koga pa ne skrbi? Delaš celo zimo. Vložiš precej denarja v nekaj. Vzrediš pet, šest prašičev. Jih predelaš, potem pa ti čez noč vse zgine. To je pri nas na kmetih preko zime kar en lep dodaten zaslužek," pravi.
Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi. Intenzivna preiskava še poteka, policisti še vedno zbirajo obvestila in opravljajo aktivnosti za identifikacijo storilca. Po zaključeni preiskavi bodo o svojih ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.
