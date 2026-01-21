Naslovnica
Slovenija

'Delaš celo zimo, vložiš precej denarja, potem pa ti čez noč vse zgine'

Novo mesto, 21. 01. 2026 14.31

Avtor:
K.H. Rene Markič
Tadej Zupančič

Novomeški policisti še vedno preiskujejo tatvino 400 kilogramov mesa in mesnih izdelkov, ki so jih neznanci čez noč odnesli iz hladilnice v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju. "Delaš celo zimo. Vložiš precej denarja v nekaj. Vzrediš pet, šest prašičev. Jih predelaš, potem pa ti čez noč vse zgine," so ogorčeni krajani.

Kraja iz hladilnice družine Zupančič se je zgodila v noči na 8. januar. "Bilo je 15 minut čez polnoč, pet čez pol ene so zaključili in šli od tu," pravi Tadej Zupančič. "Pobrali so 12 banj mesa, salame, klobase," je pojasnil in dodal, da je bila s tem družina, ki je za svoje salame pobrala več nagrad, oškodovana za približno 5000 evrov.

Tatovi so s krajo izničili celoletni trud, saj so čez noč ostali brez vsega pridelka. "Oče kupi majhne prašiče, celo leto jih redi, krmo mora kupovati, saj nimamo zemlje. Tako da je kar velika škoda," pravi.

Ukradeno meso
Ukradeno meso
FOTO: POP TV

Ker se je kraja zgodila sredi noči, niso niti sosedje ničesar slišali, zato jih je zjutraj novica toliko bolj pretresla. "Je bil majhen šok, ko me je poklical in mi povedal, kaj se dogaja," pravi sovaščan Jože Fabjan. "Seveda sem bil presenečen. Najprej sem šel v svoj prostor, kjer zorim salame, ker tisti dan tam nisem bil. Pogledal sem najprej vrata, ali so še cela. Tu sem že malo bolj zadihal, potem sem jih še odprl in pogledal, ali notri visijo salame," nam je zaupal.



V vasi tovrstne kraje niso pogoste, a so se manjše v preteklosti že dogajale. "Tudi če je enkrat, je preveč," poudarja Fabjan. "Je malo za zamisliti se, najbolj pa naj se zamisli naš sistem," pravi vaščan, ki svoje posestvo varuje tudi s psom čuvajem. Kljub temu priznava, da ga tovrstni dogodki skrbijo. "Koga pa ne skrbi? Delaš celo zimo. Vložiš precej denarja v nekaj. Vzrediš pet, šest prašičev. Jih predelaš, potem pa ti čez noč vse zgine. To je pri nas na kmetih preko zime kar en lep dodaten zaslužek," pravi.

Policisti so opravili ogled kraja kaznivega dejanja in zavarovali najdene sledi. Intenzivna preiskava še poteka, policisti še vedno zbirajo obvestila in opravljajo aktivnosti za identifikacijo storilca. Po zaključeni preiskavi bodo o svojih ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.



KOMENTARJI73

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medvedJEkriv
21. 01. 2026 16.41
Le kdo?????? Vsi vemo, a ne.....
Odgovori
0 0
Spijuniro Golubiro
21. 01. 2026 16.37
Ko bi se le zataknla v grlu frdamanem kradljivcu
Odgovori
0 0
r h
21. 01. 2026 16.37
Na račun vseh vlad od 91 naprej bo tega še več. Razloge poiščite vsak zase, kdor ne najde razloga je bebec.
Odgovori
0 0
Ricketts
21. 01. 2026 16.34
Po Šutarjevem zakonu Romi kradejo na pošten način.
Odgovori
+1
1 0
nemski_ovcar
21. 01. 2026 16.29
Fantje naslednjič zakoljite. In meso natopite s kakšnim strupom...pa čakajte naj ukradejo...
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
21. 01. 2026 16.27
Gospodje mesarji - kamere, ki delujejo, pa dva psa čuvaja in jato vsaj 7ih gosk na free range okoli mesnice. Druge ni.
Odgovori
+2
2 0
Uroš
21. 01. 2026 16.27
Dobro, če smo pošteni, je nekaj tudi pojedel.
Odgovori
+3
3 0
deltex
21. 01. 2026 16.36
🤣
Odgovori
0 0
Misika1967
21. 01. 2026 16.27
Jansiat NotMe a nisi dobil sendvica??? Mogoce je v Sentilju kaj ostalo.
Odgovori
-1
0 1
suleol
21. 01. 2026 16.20
a se vedno o tem
Odgovori
0 0
123soba
21. 01. 2026 16.16
Nisem vedu da so romi neznanci.....
Odgovori
+6
6 0
Bebo2
21. 01. 2026 16.14
Mislim da je jasno kdo je kradel. Narediti racijo pri njih, vse preiskati. Toliko robe ne morejo kar tako skriti
Odgovori
+6
6 0
slavkojakse
21. 01. 2026 16.12
Ker sem iz tistih koncev...lahk povem...da so bli...dons policisti in fursovci...ornk dejavni...So me pregledal...so naredili...kontrolo...kokr kakšnemu kriminalcu...Tistih ki jih pa bi morali... jih dans ni blo nikjer.Je pa res da mam mal slabši avto...in sem zato na udaru...Veliko slabši kot pa tisti ki jih lovijo...Pa jaz se moram gibati se moram voziti in delati da preživim.Medtem ko pa tisti drugi se lahk dons vzamejo frej...pri vseh dnevih ki so frej...en dan gor al pa dol...
Odgovori
+8
8 0
deltex
21. 01. 2026 16.05
Kaj pa kakšno tehnično varovanje več? Alarmni sistemi so poceni, kamere prav tako... kakšna dodatna luč? Malo boljša vrata? Ograja? 100 odstotne varnosti ni, lahko pa tatovom delo zelo otežiš...
Odgovori
+8
8 0
TITO50
21. 01. 2026 16.04
Požvižgajo se teli črni Požvižgajo se teli kvazi Dolenjci na Šutarjev zakon.
Odgovori
+15
15 0
Nightingale
21. 01. 2026 16.01
Samo policija ne ve, kdo je kradel...
Odgovori
+11
11 0
Renee Nicole Good v spomin
21. 01. 2026 15.56
zdej ga bo še inšpekcija udarla in furs...siva ekonomija...mogoče bo dokazoval, da je to bilo za doma z izjavo, da če se to ne vidi na njem....
Odgovori
+4
5 1
Ici
21. 01. 2026 15.56
Saj se na Dolenjskem ve, kdo se ukvarja s takšnim poslom. Policija jih poimensko pozna. Ampak, če imaš prijatelje v Ljubljani, Škofja Loki in na Primorskem, lahko mirno uživaš sadove "nočne izmene".
Odgovori
+9
12 3
deltex
21. 01. 2026 16.07
Hja, nisem čisto prepričan, da gre tokrat za Rome...oni običajno ne vzamejo toliko. Se jim ne ljubi...
Odgovori
+0
2 2
NotMe
21. 01. 2026 16.09
Ej, kaj pa je 400kil za 4 družine po 10 ljudi? 10 kilc na osebo je ravno za en mesec
Odgovori
+4
4 0
GhostWithAxe
21. 01. 2026 15.55
Kamera, gospodje. Kamera stane 150 eur. Si direktno obvescen na telefon s sliko. In ce imas cez bluetooth povezano na uro ti lepo zavibrira na roki. Zal ste ljudje prevec lahko miselni in imate v glavi “meni se to nebo zgodilo”. Srecno lastniku in upam da povrne pokradeno.
Odgovori
+8
9 1
Stojadina-sportiva
21. 01. 2026 16.02
Vse super, samo kamera ti po trenutni zakonodaji bolj škoduje kot žrtvi, kot korist...
Odgovori
+2
3 1
mackon08
21. 01. 2026 16.19
Ne rabiš kamere alarm, ki zbudi celo sosesko pa bi se lopovi pobrali v trenutku.
Odgovori
0 0
AFŽ
21. 01. 2026 15.54
očitno bo treba kamere alarme in pitbule
Odgovori
+4
4 0
Stauffenberg
21. 01. 2026 15.54
Maščevanje prašičev.👏👏👏
Odgovori
+1
2 1
