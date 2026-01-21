'Delaš celo zimo, vložiš precej denarja, potem pa ti čez noč vse zgine'

Kraja iz hladilnice družine Zupančič se je zgodila v noči na 8. januar. "Bilo je 15 minut čez polnoč, pet čez pol ene so zaključili in šli od tu," pravi Tadej Zupančič. "Pobrali so 12 banj mesa, salame, klobase," je pojasnil in dodal, da je bila s tem družina, ki je za svoje salame pobrala več nagrad, oškodovana za približno 5000 evrov. Tatovi so s krajo izničili celoletni trud, saj so čez noč ostali brez vsega pridelka. "Oče kupi majhne prašiče, celo leto jih redi, krmo mora kupovati, saj nimamo zemlje. Tako da je kar velika škoda," pravi.

Ukradeno meso FOTO: POP TV

Ker se je kraja zgodila sredi noči, niso niti sosedje ničesar slišali, zato jih je zjutraj novica toliko bolj pretresla. "Je bil majhen šok, ko me je poklical in mi povedal, kaj se dogaja," pravi sovaščan Jože Fabjan. "Seveda sem bil presenečen. Najprej sem šel v svoj prostor, kjer zorim salame, ker tisti dan tam nisem bil. Pogledal sem najprej vrata, ali so še cela. Tu sem že malo bolj zadihal, potem sem jih še odprl in pogledal, ali notri visijo salame," nam je zaupal.

