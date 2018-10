Kraja posledica malomarnosti

V torek so v Sloveniji naložili tovornjak s strelivom in se napotili proti letališču v Leipzigu, ki je od Slovenske Bistrice, sedeža 670. logističnega polka, oddaljeno malo več kot 800 kilometrov. Vojska je poslala en tovornjak in dva vojaka, ki bi se morala do 11. ure naslednjega dne zglasiti na letališču in predati strelivo. Ker je pot dolga 800 kilometrov in tovornjaki lahko potujejo s povprečno hitrostjo 90km/h, lahko domnevamo, da bi potrebovala, s postanki in nepredvidenimi ovirami, vsaj 10 ur. Po naših informacijah so jih vodje oziroma poveljniki napotili na pot pozno zvečer v torek, okrog polnoči, da bi še pravi čas dostavila strelivo na letališče.

Vojska je včeraj sporočila, da so v Nemčiji ukradli del tovora s tovornega vozila Slovenske vojske, ki je na letališče v Leipzigu peljalo opremo in strelivo za pripadnike kontingenta Slovenske vojske v Maliju. Po prvih podatkih je bilo ukradenih približno tisoč kosov streliva kalibra 5,56 mm in tisoč kosov streliva kalibra 9 mm. Na številna novinarska vprašanja še nismo dobili odgovorov, saj naj bi zadeve preučevali nemški varnostni organi, smo pa izvedeli, da bi bilo moč krajo preprečiti, če bi se le držali osnovnih varnostnih ukrepov pri prevozu večje količine streliva na daljšo pot.

A se je zapletlo, saj naj vodja poti ne bi bil zadovoljen z nočno vožnjo in je prepričal kolega, da se ustavita na počitku v hotelu, nekje na tej poti. Vojaka sta bila na pot napotena brez oboroženega spremstva ali v koordinaciji z lokalnimi varnostnimi organi. Ko sta v hotelu spala, je nekdo pristopil k nevarovanemu tovornjaku, prerezal ponjavo in iz navadnega PVC zabojnika (ali zabojnikov) ukradel 2000 kosov streliva. Po kraji se je seveda začela kalvarija iskanja krivca, v Slovenski Bistrici naj bi bili številni preiskovalci in tudi pripadniki vojaške obveščevalne službe. Dežurna krivca bosta v tem primeru vojaka, a incident odpira številna vprašanja, predvsem za vodilne.

V vojski ukaze in načrte za premike orožja v tujino vedno odobrijo v poveljstvu polka ali še višje, tako da se je zadeva »zalomila« že veliko pred samo krajo in nespametnim spanjem v hotelu. Procedura za pripravo in izvoz streliva je vedno koordinirana z ministrstvom za obrambo, ki pripravi dokumentacijo za izvoz streliva in ko je pripravljeno, se zavrti kolesje, ki pripravi primerne ukaze. Poveljnik polka (v našem primeru 670. logističnega polka v Slovenski Bistrici) je izdal ukaz ali pa je izdajo ukaza prepustil poveljniku čete, ki je bil odgovoren za transport. Vsekakor je zadeva prišla iz najvišjih vrhov, ki so prevoz streliva morali mednarodno skoordinirati prek ustaljenih virov in praks. Prav tako so nadrejeni od dveh nespametnih vojakov morali v ukazu oziroma ukazih povedati, kdo, kdaj, s čim in kako se odpravi na pot. Tako so v seriji teh ukazov in odločitev ukazali, da pošljejo na vsaj 10 ur dolgo pot dva vojaka, en tovornjak in veliko streliva. Zakaj so morali potovati ponoči in ne dan prej ali brez spremstva, še nismo uspeli izvedeti.