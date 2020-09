Tudi tržni inšpektorat preverja domnevno krajo turističnega bona

"Globe za zgoraj navedene kršitve se gibljejo od 1200 do 40.000 evrov za pravno osebo oziroma samostojnega posameznika, v primeru neustreznega prenosa bona pa globa znaša od 200 do 600 evrov," nam je pojasnila Martina Gašperlin , v. d. glavne tržne inšpektorice.

Sicer pa so nam pojasnili, da je tržni inšpektorat na področju turističnih bonov pristojen za nadzor nad ponudniki storitev. Pri teh preverjajo, ali je storitev, ki je navedena na računu in za katero bo Furs opravil nakazilo, dejansko izvedena ter ali je ponudnik storitve za istovrstno storitev potrošniku, ki želi plačati z bonom, zaračunal isto ceno, kot bi jo, če bi potrošnik plačal z drugimi plačilnimi sredstvi. Poleg tega je tržni inšpektorat pristojen tudi za nadzor nad upravičencem do bona, kjer preverjajo, ali je bil ta prenesen na drugega upravičenca skladno z zakonom.

Po tem, ko smo včeraj poročali, da je Kamničan pri rezervaciji letovanja v Portorožu prejel obvestilo, da je njegov bon nekdo že izkoristil , so nam na tržnem inšpektoratu potrdili, da so tudi oni prejeli prijavo na to temo. Prijavo obravnavajo v skladu s svojimi pristojnostmi, o ugotovitvah in morebitnih ukrepih pa bodo javnost obvestili po zaključku postopka.

Pozivi vladi, naj podaljša veljavnost bonov in razširi možnosti izrabe

V Sloveniji smo po najnovejših podatkih Finančne uprave do 14. septembra do 16. ure delno ali v celoti izkoristili že 713.366 turističnih bonov v skupni vrednosti 97.177.525 evrov. Bon je do konca glavne poletne turistične sezone izkoristila dobra tretjina prebivalcev, porabili pa smo približno tretjino sredstev, ki so na voljo. Začetek koriščenja bonov je bil 19. junij, unovčiti pa jih bo moč do najpozneje 31. decembra, če vlada ne podaljša veljavnosti bonov.

Čeprav vlada za zdaj vztraja, da veljavnosti bonov ne bo podaljšala, pa se vrstijo pozivi, naj to stori. Nekateri predlagajo podaljšanje do 30. junija 2021, drugi nekoliko krajše podaljšanje. Po tem, ko jo je k temu pozval Klub slovenskih podjetnikov, ki predlaga tudi razširitev možnosti izrabe bonov pri ponudnikih ogledov naravne in kulturne dediščine, je poslansko pobudo na vlado naslovil tudi vodja poslanske skupine SD Matjaž Han.

"Vstopamo v jesen in glede na aktualne podatke o povečanju števila okuženih s covid-19 tudi v čas vse bolj negotove epidemiološke slike. Ob teh nepredvidljivih napovedih se zato poraja vprašanje, ali bi do konca leta sploh lahko izvedli koriščenje bonov v celoti. S podaljšanjem veljavnosti turističnih bonov do konca februarja 2021 bi lahko dosegli, da se sprosti pritisk na določene najbolj atraktivne slovenske turistične kapacitete, zmanjša zasedenost hotelov in ostalih namestitev ter posledično zmanjša razsajanje virusa," je zapisal Han v poslanski pobudi.

Opozoril je tudi na del prebivalstva, ki zaradi različnih razlogov turističnih bonov ne morejo koristiti ali prenesti na družinske člane. "Gre predvsem za starostnike in stanovalce DSO-jev, ki želje po turističnem oddihu nimajo ali pa jim slednjega preprečuje zdravstveno stanje. Ker pri tej skupini ljudi ne gre za majhen delež, je smiselno razmisliti v smeri možnosti, da se vrednost turističnega bona v zgornjem primeru lahko uporabi za drugo dejavnost ali storitev, ki bi tem državljankam in državljanom omogočilo koriščenje bona za dejavnost in storitev, ki jih najbolj potrebujejo; nega, terapija, oskrba," predlaga poslanec SD.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je sicer konec avgusta dejal, da so napori trenutno usmerjeni v spodbujanje ljudi, da turistične bone porabijo do konca leta.