Krajani Blatne Brezovice zaskrbljeni, a vsak šakal še ni volk

"Krajani Blatne Brezovice in Bevk, po Marostu se klati zelo napadalen volk. Ne boji se ničesar. Previdni bodite," je zapisal uporabnik na družbenem omrežju Facebooku. Ker je fotografija slaba, je težko ugotoviti, za kakšno žival gre, a so nam poznavalci povedali, da gre po vsej verjetnosti za šakala.

Očividci so sicer zaskrbljeni zaradi obnašanja zveri. "Volk ne napada ljudi, še manj pa traktorje. Enako velja za psa in šakala," je poudarjeno v enem od zapisov. V Lovski družini (LD) Brezovica so nam povedali, da sodeč po opisih, ne gre za volka, saj se ti gibljejo v tropu. Ob tem pojasnjujejo, da so volkovi zelo plašne in nenapadalne živali, kar pomeni, da so krajani po vsej verjetnosti opazili šakala.

V LD Brezovica so še poudarili, da se volk ne klati, pač pa živi na Ljubljanskem barju, saj spada med avtohtono divjad na tem območju.