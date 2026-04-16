Slovenija

Krajani Koroške Bele opozorili na težave s prašenjem in hrupom

Jesenice, 16. 04. 2026 10.04 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
Ne.M. STA
Sij Acroni

Prebivalci Koroške Bele so se v sredo srečali na zboru krajanov, na katerem so govorili o domnevno prekomernem onesnaževanju zaradi proizvodnih procesov v družbi Sij Acroni. Nekateri krajani so opozorili, da so se v zadnjem času močno povečali prašenje in ravni hrupa. Ustanovili so civilno iniciativo, svoje zahteve pa bodo posredovali Acroniju.

Bojan Grintov je povedal, da že več kot leto dni opažajo prekomerne izpuste dima in hrupa iz jeklarne. Kontaktne osebe v jeklarni so večkrat opozorili na opažene izpuste, vendar komunikacija, kot je dejal Grintov, ni takšna, da bi omogočala konstruktiven dialog. Po njegovih besedah jim v podjetju niti niso pojasnili, zakaj je prišlo do poslabšanja. Zato so se obrnili na pristojne inštitucije.

FOTO: Bobo

Zaradi dima, hrupa in suma o nepravilnem delovanju naprav so na okoljski inšpektorat podali šest prijav. Ker niso dobili odgovora, so se obrnili na varuha človekovih pravic in predsednico države, kmalu zatem so dobili obvestilo inšpektorata, da so 5. februarja Acroniju izdali dve ureditveni odločbi, in sicer, kot je povedal Grintov, da se glede izpustov takoj uredi stanje, za hrup pa, da do 5. avgusta izvedejo ponovne meritve in prav tako izboljšajo stanje.

"Ampak se ni še nič izboljšalo. Ne upoštevajo odločb in vsak dan se dogajajo izpusti, le da so jih pred nekaj dnevi preselili s strani proti Koroški Beli na stran proti Blejski Dobravi," je dejal Grintov, ki ne vidi druge poti, kot da ponovijo prijavo na inšpekcijo. "Nismo za zaustavitev proizvodnje, ampak za to, da se prenehajo takšni izpusti in hrup. Naš cilj ni konflikt, ampak rešitev," je poudaril.

Kompromis v zadovoljstvo obeh strani

Predsednik Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela Matej Brus meni, da bo treba najti kompromis v zadovoljstvo obeh strani. "Dejstvo je, da ta industrija tukaj je, da se njenih vplivov na okolje ne da izničiti. Edina možnost za to je, da se proizvodnja ustavi, tega pa si verjetno nihče od nas ne želi, zato je torej potreben kompromis," je dejal Brus.

Vojko Bernard iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green je povedal, da sodelujejo tako s krajani kot z Acronijem. Prejšnji mesec so namestili merilnik prašnih delcev, ki ga je na pobudo krajanov zagotovil Acroni, in začeli izvajati meritve. "Ker je minilo komaj mesec dni, rezultatov še ne moremo dati, računamo, da bomo v pol leta začeli analizirati stanje in potem bomo vedeli, kakšna je dejanska situacija," je dejal Bernard.

FOTO: Bobo

Pritožbe občanov glede prahu, dima in hrupa

Jeseniški župan Peter Bohinec je povedal, da tudi na občinsko upravo dobivajo veliko pritožb občanov glede prahu, dima in tudi hrupa. "Te pritožbe oziroma celotno zadevo jemljemo zelo resno," je zagotovil.

"Žal mi je, da na Jesenicah ne razpolagamo z raziskavami kakovosti bivalnega okolja, tal in zraka okoli tovarne Acroni. Tako bo merilec kakovosti zraka prvi korak v smeri, da ugotovimo, kakšno je stanje, ali je Acroni res eden glavnih povzročiteljev onesnaževanja in da potem na podlagi analize skupaj z Acronijem pripravimo ukrepe za odstranitev oziroma zmanjšanje teh nevšečnosti," je poudaril.

Računa, da bodo v prihodnje opravili tudi preiskave tal, saj se v zaledju Koroške Bele ljudje ukvarjajo s pridelavo zelenjave in če bi bile zaznane povečane težke kovine v zemljini, bi jim morali zagotoviti varno zemljo za vrtičkanje.

Krajani so podprli oblikovanje civilne iniciative za zdravo okolje Koroške Bele in sklenili, da bodo Acroni seznanili s sklepi oziroma podanimi zahtevami.

Predstavniki Sij Acronija se zbora krajanov niso udeležili, so pa izpostavili, da s krajani sobivajo že leta, se z njimi pogovarjajo in odgovarjajo na pritožbe ter tudi proaktivno iščejo rešitve. Tako so postavili tudi merilnik kakovosti zraka, da bodo imeli krajani stalni dostop do meritev. Žal pa, kot so dejali, dialog z nekaterimi posamezniki ni mogoč. Podrobnejše odgovore bodo v podjetju pripravili tekom dneva.

komandos
16. 04. 2026 11.50
Kje ste zdaj politiki Levi , Sredinski , Desni , Rdeči, Beli ali Mešani ,da boste posamezno ali skupno ukrepali na inšpektorat da bodo ukrepali proti Firmi Sij Acroni kot politiki se saj enkrat izkažite ,da boste vsaj enkrat v življenju naredili kaj dobrega za občane ,ljudi ,državljane ne pa samo za DOBIČKARJE koliko ljudi mora ZBOLETI ali UMRETI zaradi vas politikov komunistični partizanski novodobni koruptivni MAFIJCEV
bossanoga
16. 04. 2026 11.35
Zakaj ste se pa priselili tako blizu, kdo je bil prej tam, železarna ali vi?!?!
roten
16. 04. 2026 10.49
Kapital ni kriv nova oblast tako pravi
Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti
