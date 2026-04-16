Krajani Koroške Bele opozorili na težave s prašenjem in hrupom

Bojan Grintov je povedal, da že več kot leto dni opažajo prekomerne izpuste dima in hrupa iz jeklarne. Kontaktne osebe v jeklarni so večkrat opozorili na opažene izpuste, vendar komunikacija, kot je dejal Grintov, ni takšna, da bi omogočala konstruktiven dialog. Po njegovih besedah jim v podjetju niti niso pojasnili, zakaj je prišlo do poslabšanja. Zato so se obrnili na pristojne inštitucije.

Sij Acroni FOTO: Bobo

Zaradi dima, hrupa in suma o nepravilnem delovanju naprav so na okoljski inšpektorat podali šest prijav. Ker niso dobili odgovora, so se obrnili na varuha človekovih pravic in predsednico države, kmalu zatem so dobili obvestilo inšpektorata, da so 5. februarja Acroniju izdali dve ureditveni odločbi, in sicer, kot je povedal Grintov, da se glede izpustov takoj uredi stanje, za hrup pa, da do 5. avgusta izvedejo ponovne meritve in prav tako izboljšajo stanje. "Ampak se ni še nič izboljšalo. Ne upoštevajo odločb in vsak dan se dogajajo izpusti, le da so jih pred nekaj dnevi preselili s strani proti Koroški Beli na stran proti Blejski Dobravi," je dejal Grintov, ki ne vidi druge poti, kot da ponovijo prijavo na inšpekcijo. "Nismo za zaustavitev proizvodnje, ampak za to, da se prenehajo takšni izpusti in hrup. Naš cilj ni konflikt, ampak rešitev," je poudaril.

Kompromis v zadovoljstvo obeh strani

Predsednik Krajevne skupnosti Slovenski Javornik - Koroška Bela Matej Brus meni, da bo treba najti kompromis v zadovoljstvo obeh strani. "Dejstvo je, da ta industrija tukaj je, da se njenih vplivov na okolje ne da izničiti. Edina možnost za to je, da se proizvodnja ustavi, tega pa si verjetno nihče od nas ne želi, zato je torej potreben kompromis," je dejal Brus. Vojko Bernard iz okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green je povedal, da sodelujejo tako s krajani kot z Acronijem. Prejšnji mesec so namestili merilnik prašnih delcev, ki ga je na pobudo krajanov zagotovil Acroni, in začeli izvajati meritve. "Ker je minilo komaj mesec dni, rezultatov še ne moremo dati, računamo, da bomo v pol leta začeli analizirati stanje in potem bomo vedeli, kakšna je dejanska situacija," je dejal Bernard.

Pritožbe občanov glede prahu, dima in hrupa