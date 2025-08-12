Svetli način
Slovenija

Več ur ne morejo iz vasi, občina pa jih ne sliši

Izola, 12. 08. 2025 19.49 | Posodobljeno pred 51 minutami

Jaka Vran
19

Krajanom Kort, vasi nad Izolo, ki si jo vse več tranzitnih turistov izbira kot krajšnjico v času zastojev - počasi prekipeva. V poletnih mesecih, predvsem ob koncih tedna, se skozi ozko grlo vasi vozijo kolone vozil, tudi avtodomov in avtomobilov z bivalnimi prikolicami, kar vselej privede do prometnega kolapsa. Sami tudi po več ur ne morejo iz vasi, zato so občino že večkrat zaprosili za pomoč, a ta kot kaže njihovih težav ne opazi.

prometni kolaps zastoji kolone Korte
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
12. 08. 2025 20.44
+1
krajšnico maarija ...
ODGOVORI
1 0
txoxnxy
12. 08. 2025 20.44
-1
Ko bomo imeli spet normalno vlado in bo cena letne vinjete glede na ceste pod 50 € potem tudi teh problemov nebo več. Volitve se bližajo, ne nasedajte praznim obljubam instant strank in novih obrazov.
ODGOVORI
1 2
anatomija
12. 08. 2025 20.37
+2
vsakemu , ki se pripelje z vozilom , ki ima prepoved kaznovati in dodobra napolniti proračun pa bodo zadovoljni prebivalci ker se bodo počasi znebili gneče in proračun
ODGOVORI
2 0
jedupančpil
12. 08. 2025 20.45
+1
sej je 200 globa
ODGOVORI
1 0
matjaz mravlak
12. 08. 2025 20.30
+1
zadnji cas da se omeji ta masovni turizem!!
ODGOVORI
2 1
USAisGreat
12. 08. 2025 20.34
+2
V Sloveniji ni turizma. To je vse tranzit na Hrvaško!
ODGOVORI
4 2
Buci in Bobo
12. 08. 2025 20.38
-1
Probleme s prometom v poletni sezoni se da rešiti zelo enostavno. Potrebna sta disciplina in načrtovanje iz enega komandnega centra, da se ne dogaja ta čep.
ODGOVORI
2 3
SDS_je_poden
12. 08. 2025 20.42
-1
Ma Buci nimaš pojma. Kot vedno.
ODGOVORI
0 1
jedupančpil
12. 08. 2025 20.46
+2
razn kosovarske ponudbe na obali ...kot v kranju
ODGOVORI
2 0
Še89sekund
12. 08. 2025 20.27
-2
Plačam nadomestilo za uporabo cest in nihče mi ne bo omejeval kje lahko vozim če je cesta odprta .
ODGOVORI
3 5
jedupančpil
12. 08. 2025 20.48
+1
še en blokovc
ODGOVORI
2 1
kokicas
12. 08. 2025 20.25
+3
To so pač sodobne google mape vozniki, ki ne razmišlja, da ima zadaj težo in dolžino. Da pa policija ne stoji sredi vasi in piše kazni ampak se s tem ukvarjajo domačini v eni mirni vasici pa ni normalno. Ali pa mestno redarstvo, ce ze turist spregleda kup tabel.
ODGOVORI
3 0
proofreader
12. 08. 2025 20.19
+9
Na Google Maps naj označijo da je slepa ulica.
ODGOVORI
9 0
Oilchecker
12. 08. 2025 20.33
+1
Ti se hecaš, ampak Google ima to opcijo, če jih kontaktirajo primerne pooblaščene institucije. Recimo pri nas bodisi občina ali pa ministrstvo.
ODGOVORI
2 1
Nace Štremljasti
12. 08. 2025 20.18
+5
zapeljite traktor na cesto,ga ugasnite spustite olje ter počakajte na servis pa da vidimo kako bodo potem vozili,če boste pa prosili ter opozarjali je pa to bob ob steno
ODGOVORI
6 1
lakala28
12. 08. 2025 20.24
+0
janšizem, a ne? Boljše, da postavijo štante ob cesti, kot polivajo olje po cesti. Bo manj škode, pa še kaj bi zaslužili.
ODGOVORI
1 1
proofreader
12. 08. 2025 20.16
+6
Alenka si rihta nov izvoz iz avtoceste.
ODGOVORI
7 1
zmerni pesimist
12. 08. 2025 20.14
-1
Saj je vendar svoboda
ODGOVORI
3 4
lakala28
12. 08. 2025 20.25
+0
Pa še res je. Ne čutite? Stopite iz kleti pa bo.
ODGOVORI
1 1
