Več ur ne morejo iz vasi, občina pa jih ne sliši

Krajanom Kort, vasi nad Izolo, ki si jo vse več tranzitnih turistov izbira kot krajšnjico v času zastojev - počasi prekipeva. V poletnih mesecih, predvsem ob koncih tedna, se skozi ozko grlo vasi vozijo kolone vozil, tudi avtodomov in avtomobilov z bivalnimi prikolicami, kar vselej privede do prometnega kolapsa. Sami tudi po več ur ne morejo iz vasi, zato so občino že večkrat zaprosili za pomoč, a ta kot kaže njihovih težav ne opazi.