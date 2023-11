Krajani Podhrastnika zahtevajo takojšnjo sanacijo vodotokov

Predloge glede sanacije bodo po besedah Boštjana Šefica krajanom predstavili na srečanju februarja prihodnje leto. Danes so se dogovorili, da se župan in njegova ekipa glede protipoplavnih ukrepov lahko neposredno obrnejo na direkcijo za vode, da bi bil pretok informacij čim hitrejši.

Po besedah državnega sekretarja razmišljajo tudi, da bi občine intenzivno vključili v vzdrževanje vodotokov, saj so občine tiste, ki dobro poznajo razmere na terenu.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je medtem pojasnil, da je bil zaprošen, da se v Premogovniku Velenje pozanima glede možnosti menjav zemljišč, ker so stanovanjski objekti v Podhrastniku zgrajeni na parcelah, ki jih je v preteklosti zagotovil rudnik. Občina Šoštanj in premogovnik sta dosegli dogovor glede lokacij za morebitne nove hiše, je zatrdil.

Predstavnica direkcije za vode Neža Kodre pa je dejala, da iz dneva v dan krepijo razpoložljivo mehanizacijo za vzpostavitev pretočnosti vodotokov. Na terenu je tako več kot 250 ekip s 1500 delavcev in z več kot 1000 stroji. Poudarila je, da se trudijo okrepiti ekipe, da bi lahko čim prej pričeli z ustreznimi in dolgoročnimi obnovami vodotokov.

Krajani so se sicer z dopisom obrnili na župana Šoštanja Borisa Goličnika in izrazili željo po hitrem in trajnostnem ukrepanju, da do takšnih poplav, kot je bila avgustovska, ne bo več prihajalo. Goličnik je danes poudaril, da so vsi dolžni narediti vse, kar je v njihovi moči, da bodo v ujmi prizadeti krajani bolj mirno spali. Veseli se sodelovanja s stroko, zavzel pa se bo, da čim prej pridejo do ustreznih rešitev.

V šoštanjski občini je bilo po njegovih besedah poplavljenih 196 objektov, zabeležili so 607 škodnih dogodkov, sprožilo se je več kot 300 plazov, škoda je ocenjena na 32 milijonov evrov, intervencijski stroški pa znašajo 3,1 milijona evrov. Dodal je tudi, da je občina sama očistila 24 kilometrov vodotokov, tri plazove sanirajo, za sedem pa imajo pripravljen razpis.