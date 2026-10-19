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Slovenija

Krajani pretreseni: 'Nič nismo vedeli, dokler niso prišli policisti'

Lendava, 19. 10. 2026 19.49 pred 4 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Tina Švajger
Ilegalna tovarna cigaret v nekdanjem kompleksu Nafte Lendava

Grozljivo odkritje v hali nekdanjega kompleksa Nafte Lendava je pretreslo tudi okoliške prebivalce. Delavci so bili v nečloveških razmerah zaprti le nekaj sto metrov od njihovih domov, sami pa so ves čas mislili, da je objekt zapuščen. Okna so bila zastrta oziroma zapečatena, tako ponoči ni bilo videti nobene svetlobe v njej. Industrijsko območje je obiskal tudi župan Lendave, ki je prepričan, da gre v tem primeru za špekulativen nakup nepremičnine, namenjen bogatenju na račun drugih.

Trimlini – naselje z vsega 350 prebivalci, ki so še vedno močno pretreseni nad razkritjem grozljivih, nečloveških razmer, v katerih je delalo in živelo 34 tujih delavcev.

"Nečloveško ... nič, pa tu smo sosedi ... nismo vedeli nič, dokler niso policisti prišli, pa se je razvedelo," pravi občanka.

Do nedavnega so celo mislili, da so ti objekti zapuščeni. Nihče ni opazil niti tovornjakov, ki so, sicer večinoma ponoči, tukaj mimo prevažali tobak in ponarejene cigarete.

"Neprijetno smo presenečeni in seveda obsojamo to, kar se je dogajalo, če se je to res dogajalo, in upamo, da se to ne blizu našega kraja oz. nikjer v Sloveniji kaj takega več ne bo zgodilo," pove predsednik krajevne skupnosti Trimlini Jožef Gerenčer.

Industrijsko območje, kjer je bilo več tednov zaprtih 33 Paragvajcev in Bolgar, je danes obiskal tudi lendavski župan. "Moderno suženjstvo, s človeškimi življenji se igrati, to je res sprevrženo dejanje, ki si ga zares ne morem niti zamisliti. Tako da ti ljudje morajo za to, kar so naredili, odgovarjati," poudarja Janez Magyar.

S prstom pa župan zdaj kaže predvsem na stečajne upravitelje, ki da dopustijo takšne špekulativne nakupe nepremičnin.

Pred dvema letoma je dotrajane hale nekdanje Nafte Lendava kupilo podjetje Odpad Bistrica, ki se ukvarja z zbiranjem in predelavo odpadnih kovin.

Lastnik nam je zatrdil, da je zemljišče kupil z namenom, da objekte poruši in tukaj vzpostavi nov industrijski kompleks.

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