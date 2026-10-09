Na Planini poostrili ukrepe: naša ekipa ponoči preverila razmere

Mladi, ki se vsak večer zbirajo na območju kranjske Planine, bodo po novem pod nadzorom tudi policistov. Naša kamera je sinoči tako ujela tri izmed njih med večernim obhodom.

"Ko grem s šihta, tukaj slišim petarde, ko jih mečejo," pravi ena od krajank. Drugi opozarja predvsem na motoriste: "Največ motorji, ti peljejo, kot da je avtocesta tukaj."

Težave naj bi se pojavljale skoraj vsak dan. "Zdaj, zadnja dva tedna se je to dogajalo, pa ni važno, kateri dan je," pojasnjuje eden od vprašanih. Ob tem nekateri dodajo, da je petard in pirotehnike morda več okoli novega leta, med tednom pa največ težav povzročajo skuterji in podobna vozila.

Nekateri krajani pravijo, da si pozno zvečer ne upajo več iz stanovanja. Dodajajo, da so razmere ušle izpod nadzora, zato je ukrepanje nujno.

V prihodnjih dneh bodo na območju veljali poostreni ukrepi, policija pa napoveduje večjo prisotnost na terenu. Več bo tudi redarjev, območje bo nadzoroval varnostnik, ki bo policijo obvestil, če se bo zbrala večja skupina otrok.

Krajani upajo, da bo večji nadzor pripomogel k izboljšanju razmer. "Če ne drugega, je prisoten nek strah, strahospoštovanje do policije. Verjamem pa, da se bodo tisti občani, ki se počutijo ogrožene, bolje počutili," meni ena od njih.

Tudi drugi se strinjajo, da je prisotnost policije pomembna. "Da policija hodi okoli in malo nadzoruje, je drugače. Če ni nobenega, se seveda otroci gredo vse sorte," pravi druga.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je včerajšnja noč minila mirno.