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Slovenija

Na Planini poostrili ukrepe: naša ekipa ponoči preverila razmere

Kranj, 09. 10. 2026 19.35 pred 59 minutami 2 min branja 16

Avtor:
Laura Gomboc
Planina v Kranju

Policisti v uniformah in v civilu, redarji, varnostniki. V naselju Planina v Kranju so začeli veljati na novo sprejeti ukrepi, s katerimi naj bi vzpostavili red. Uvedli so jih zaradi vse pogostejših primerov vandalizma, razgrajanja, uporabe pirotehnike ter divjanja z električnimi skiroji in skuterji. Razmere si je prvo noč, odkar ukrepi veljajo, ogledala naša ekipa.

Mladi, ki se vsak večer zbirajo na območju kranjske Planine, bodo po novem pod nadzorom tudi policistov. Naša kamera je sinoči tako ujela tri izmed njih med večernim obhodom.

"Ko grem s šihta, tukaj slišim petarde, ko jih mečejo," pravi ena od krajank. Drugi opozarja predvsem na motoriste: "Največ motorji, ti peljejo, kot da je avtocesta tukaj."

Težave naj bi se pojavljale skoraj vsak dan. "Zdaj, zadnja dva tedna se je to dogajalo, pa ni važno, kateri dan je," pojasnjuje eden od vprašanih. Ob tem nekateri dodajo, da je petard in pirotehnike morda več okoli novega leta, med tednom pa največ težav povzročajo skuterji in podobna vozila.

Nekateri krajani pravijo, da si pozno zvečer ne upajo več iz stanovanja. Dodajajo, da so razmere ušle izpod nadzora, zato je ukrepanje nujno.

V prihodnjih dneh bodo na območju veljali poostreni ukrepi, policija pa napoveduje večjo prisotnost na terenu. Več bo tudi redarjev, območje bo nadzoroval varnostnik, ki bo policijo obvestil, če se bo zbrala večja skupina otrok.

Krajani upajo, da bo večji nadzor pripomogel k izboljšanju razmer. "Če ne drugega, je prisoten nek strah, strahospoštovanje do policije. Verjamem pa, da se bodo tisti občani, ki se počutijo ogrožene, bolje počutili," meni ena od njih.

Tudi drugi se strinjajo, da je prisotnost policije pomembna. "Da policija hodi okoli in malo nadzoruje, je drugače. Če ni nobenega, se seveda otroci gredo vse sorte," pravi druga.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da je včerajšnja noč minila mirno.

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Planina Kranj policija vandalizem

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KOMENTARJI16

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JackRussell
09. 10. 2026 20.35
Dokler ne bodo starši odgovarjali za prestopke otrok ne bo reda. Če moj pes koga ugrizne dobim kazen, če pa mulc vrže sosedu kamen v hrbet pa ni kazni ker je mladoleten. Oglobit starše ker so odgovorni za svoje otroke.
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0 0
Demirel
09. 10. 2026 20.31
noc je minila mirno, valda k je dz padau... tale planina je ratala katastrofa
Odgovori
0 0
Špica
09. 10. 2026 20.30
ni sam planina treba je kontolo delati tudi okolice avtobusne in opevanega najvecjega parka...
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+1
1 0
luna64
09. 10. 2026 20.20
Sami stevanovići,mijići,todorovići,mahnići
Odgovori
+3
3 0
YouRangMyLord
09. 10. 2026 20.20
Župan si je navlekel njihove starše, ker si jih je z benefirom moral.....Njemu gredo torej "all credits"....
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+1
2 1
bohinj je zakon
09. 10. 2026 20.11
Niso naši.
Odgovori
+4
5 1
štrekeljc
09. 10. 2026 20.23
Nič bat, tudi naši so!
Odgovori
-1
0 1
dark Cat
09. 10. 2026 20.11
Nevem zakaj se to dela napovedano?......normalno je da neu nikjer nbenga
Odgovori
+9
9 0
Bogo30
09. 10. 2026 20.08
Napisite raje katera narodnost tam prevladuje.
Odgovori
+10
10 0
Analist
09. 10. 2026 20.07
Glavo grem stavt, da so v prispevek dal samo te ko si goovrili objektivno in o otrocih. Sliši se kot da bi rotili 10 letnike... Vsaj te ki smo s kranja in okolice vemo, o kom je govora. Glede na prispevek so očitno še ta stari prišleki zaskrbljeni, ker se ta nove ne da obvladati. Zakonodajo uredit in izgnat te razgrajače.
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+4
4 0
SIX7
09. 10. 2026 20.04
90% mopedov je predelanih. Akcija in zaseg, pa bo hitro mir!
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+9
9 0
Špica
09. 10. 2026 20.31
pa skirojev tudi..
Odgovori
0 0
kala 09
09. 10. 2026 20.03
Treba količke od dva metra,pa samo udri,verjemite nikoli več ne bi se to dogajalo.
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+8
8 0
toncek baloncek
09. 10. 2026 20.01
Cez 2 tedna bo isto kot prej, potrebno spremenit zakonodajo ne pa spet pesek v oci javnosti metat z temi kvazi ukrepi
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+7
7 0
Pig Brother
09. 10. 2026 19.59
zakonodajo sprejet, da bodo kazni ko v Avstriji, Italiji, Hrvaškem, Bosni, Srbiji. Poglejte si enkrat kako dol rešijo to...
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+9
10 1
ssecnik
09. 10. 2026 19.55
Ni daleč,ko bomo kot švedska.
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+10
10 0
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