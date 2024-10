Krajani Šentilja na protestnem shodu zahtevali protihrupne ograje

Da gre za obsežen problem, ki vpliva na ogromno ljudi, želi civilna pobuda poskuša pokazati tudi z zbiranjem podpisov. Doslej so jih zbrali 400.

Kot je za Radio Slovenija dejal ustanovitelj pobude Rok Pirc , krajane motijo hrup in vibracije, skrbi jih tudi kakovost zraka. Župan jim je po Pirčevih besedah najprej prisluhnil, vendar je vse skupaj ostalo le pri pogovoru.

Civilna iniciativa opozarja, da takšno stanje trpijo že 30 let in da so pri nas edini kraj ob avtocesti brez protihrupne zaščite. Po poročanju časnika Večer terjajo tudi popravilo diletacij na viaduktu skozi Šentilj in preplastitev z protihrupnim asfaltom.

V središču Šentilja se je po poročanju Radia Slovenija zbralo nekaj deset krajanov, združenih v civilno pobudo AC Šentilj. Opozorili so, da že od izgradnje avtoceste čakajo na protihrupno ograjo, promet na avtocesti pa da je nevzdržen.

Svojo prvo protestno akcijo so pripravili konec avgusta letos, ko je skupina krajanov upočasnjeno prehajala prehod za pešce in tako dodatno ovirala zgoščen promet, ta vikend se je civilna iniciativa znova sestala, da bi pritegnila več podpornikov in dorekla naslednje korake, je poročal Večer.

Krajani napovedujejo, da bodo zbrali 300 ljudi in avtocesto v opozorilo odločevalcem za pol ure zaprli. "Mislim, da je to edina možnost, s katero bomo premaknili Dars in politiko," je za Radio Slovenija dejal soustanovitelj pobude Andrej Koren. Kdaj bi izvedli takšen protest, še niso dorekli, lahko pa bi se zgodil še letos.

Na Darsu so sicer za Večer nazadnje pojasnili, da je projekt v teku in da je že izbran izvajalec za izdelavo projektne dokumentacije za aktivno protihrupno zaščito v Šentilju ter da izvedbo načrtujejo v letu 2025/2026. V civilni iniciativi temu ne verjamejo, saj da je bilo podobno rečeno že večkrat v preteklosti, izvedba pa že večkrat prestavljena.