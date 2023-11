Krajani Strug, ki se v domove ne bodo več vrnili: Zgodovina kraja je končana

Zasanjani 4-letni Liam, vnuk Boža Robnika , morda zadnjič sedi pred domačo hišo v Strugah. Med tem, ko se njegova prababica in pradedek v solzah poslavljata od spominov, ki so jih tu stkali. "Jaz se že cel čas jokam, to je neverjetno. Še spati ne morem," priznava Ida Robnik .

Že cel dan se z družino pogovarjajo, katero od štirih možnosti bodo izbrali. "Najbolj sprejemljivo bi verjetno bilo, če bi lahko kupili eno hišo, ki bi nam ustrezala vsaj 70 odstotkov. Da ni treba vse zamenjati, pa bi imeli delavnico v bližini," ocenjuje Božo.

"To je udarec za celo naselje"

To je začetek konca zgodovine enega kraja, pa je jasen Paul Orešnik, ki se bo z družino ravno tako moral preseliti. "To je v bistvu udarec za celo naselje. Po eni strani konec zgodovine enega naselja, kraja, kar je zelo žalostno," priznava Orešnik, ki z družino, tako kot Robnikovi, sedaj živi v apartmajih v Lučah. Katero možnost bodo izbrali, se še niso odločili. "Vemo samo to, da tista cenitev, ki je bila obljubljena – dobra cenitev – je sedaj realna cenitev, kar je slabo. Druga varianta je, da nam država naredi hišo, neke hiše, ki bodo tipske, izmed katerih bomo lahko izbirali, ni pa bilo še nič rečenega, kakšne hiše bodo to."

Misli še niso bistre in čiste, pravita oba sogovornika. Potrebovali bomo še nekaj časa, dodajata, vendar eno je zagotovo, vztrajali bodo pri tem, da bodo nadomestne hiše dobre in predvsem varne, saj so za domove, ki jih zdaj ne bo več, trdo garali.