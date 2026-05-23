Slovenija

Krajani v strahu pred medvedko z mladičem: 'Bojijo se ponovitve napada'

Gradišče, 23. 05. 2026 19.26 pred 43 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Nuša Dekleva
Medved

Slabo leto po brutalnem napadu medvedke na domačinko so na območju Gradišča v občini Škofljica spet opazili medvede. Prebivalci jih srečujejo sredi belega dne, tudi v naselju. Najpogosteje shirano medvedko z mladičem. Lovci zato opozarjajo na dodatno previdnost.

Le nekaj objav in komentarjev, ki se zadnji teden pojavljajo na družbenih omrežjih na profilu Vaška skupnost Gradišče - Škofljica, razkrije, da so na tem območju medvede srečali že večkrat. Mladiča, shirano medvedko, ki da išče hrano ... "Ponoči je bil medvedji mladič udeležen v naletu vozila. Po nesreči je zataval v gozd," se glasi še eden izmed njih.

Odkar je medved prav na tem območju lani hudo napadel domačinko, je občina sprejela vrsto ukrepov. Med drugim šolski avtobus šoloobvezne otroke pobere v neposredni bližini njihovih domov. Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti pa igrajo tudi lovci.

"Znova beležimo prisotnost medveda v vasi Gradišče. Dejansko gre za medvedko z mladičem, ki hodi po vasi in ogroža krajane," pojasnjuje starešina Lovske družine Škofljica Jože Štrubelj, ki na tem območju med drugim izvaja monitoring, ozavešča in izobražuje domačine ter skrbi, da so poti čim bolj varne.

Sinu kupil sprej proti medvedom

Govorili smo tudi s 16-letnikom, ki je bližnje srečanje z medvedjim mladičem imel prav te dni. Kot nam je povedal, ga je situacija precej presenetila, oče pa mu je že naslednji dan kupil sprej za obrambo proti medvedom.

Gre za eno od več prijav, ki so jih v zadnjih dneh prejeli lovci. Vse so že posredovali ministrstvu za naravne vire in prostor ter drugim pristojnim službam. "Občani so nam javili za prisotnost medvedke v Gradišču. Prestrašeni so. Bojijo se, da se bo zgodba od lanskega leta ponovila," pravi Štrubelj.

Do takrat pa lahko za svojo varnost domačini poskrbijo z več ukrepi: "Če hodijo v gozd, naj imajo pse na povodcih. Že s samim vstopom v gozd pa naj opozarjajo na svojo prisotnost. Naj bodo glasni." Ob tem svetuje še, naj se ljudje predvsem v tem letnem času izogibajo najbolj kritičnim območjem in prehodom, po katerih se medvedi najpogosteje gibljejo.

Kaj je z odstrelom?

Lani ob tem času se je veliko govorilo tudi o odstrelu 206 medvedov, ki ga je kasneje zadržalo upravno sodišče. Kaj je s tem?

Za pojasnila smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo, a odgovora nismo prejeli. Smo pa govorili z lovci, ki pravijo, da se lanske napovedi stroke že uresničujejo, da bodo zaradi širjenja medvedje populacije stiki z ljudmi in drugi konflikti vse pogostejši.

Odločitev o odstrelu se je po njihovih besedah ustavila na sodišču, v ogroženih krajih pa je zavladala panika. Kot opozarjajo, je namreč takrat, ko se napad že zgodi, zelo težko ukrepati, saj pristojni prispejo na kraj dogodka, ko medveda tam že dolgo ni več.

medved mladič gradišče napad

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
123soba
23. 05. 2026 20.09
Študija je pokazala, da okoli 800 medvedov lahko sobiva z ljudmi. Imamo jih 1200 in nikomur nič. Če bi hodili okoli parlamenta bi se mogoče kdo prebudil, tako pa so še vsi v zimskem spanju...
grumf
23. 05. 2026 20.02
Površno novinarstvo; lani je bila izdana odločba za odstrel in potem je bil postopek ustavljen. Koliko medvedov je vmes padlo?
Hitri Zigi 78
23. 05. 2026 19.56
A je res nemore noben ustrelit. Če bi hodila po mojem dvorišču bi zihr padla pa mi čist dol visi za Alpe adria green. Če jim pa kaj ni všeč pa jih komot zapremu skupaj pa naj jih božajo itd
Claus
23. 05. 2026 19.37
medvede na sodišče
23. 05. 2026 19.53
Alpe Adria Green in podobne nevladniki na sodišče.
