Krajani v strahu pred medvedko z mladičem: 'Bojijo se ponovitve napada'

Le nekaj objav in komentarjev, ki se zadnji teden pojavljajo na družbenih omrežjih na profilu Vaška skupnost Gradišče - Škofljica, razkrije, da so na tem območju medvede srečali že večkrat. Mladiča, shirano medvedko, ki da išče hrano ... "Ponoči je bil medvedji mladič udeležen v naletu vozila. Po nesreči je zataval v gozd," se glasi še eden izmed njih. Odkar je medved prav na tem območju lani hudo napadel domačinko, je občina sprejela vrsto ukrepov. Med drugim šolski avtobus šoloobvezne otroke pobere v neposredni bližini njihovih domov. Pomembno vlogo pri zagotavljanju varnosti pa igrajo tudi lovci.

"Znova beležimo prisotnost medveda v vasi Gradišče. Dejansko gre za medvedko z mladičem, ki hodi po vasi in ogroža krajane," pojasnjuje starešina Lovske družine Škofljica Jože Štrubelj, ki na tem območju med drugim izvaja monitoring, ozavešča in izobražuje domačine ter skrbi, da so poti čim bolj varne.

Sinu kupil sprej proti medvedom

Govorili smo tudi s 16-letnikom, ki je bližnje srečanje z medvedjim mladičem imel prav te dni. Kot nam je povedal, ga je situacija precej presenetila, oče pa mu je že naslednji dan kupil sprej za obrambo proti medvedom. Gre za eno od več prijav, ki so jih v zadnjih dneh prejeli lovci. Vse so že posredovali ministrstvu za naravne vire in prostor ter drugim pristojnim službam. "Občani so nam javili za prisotnost medvedke v Gradišču. Prestrašeni so. Bojijo se, da se bo zgodba od lanskega leta ponovila," pravi Štrubelj. Do takrat pa lahko za svojo varnost domačini poskrbijo z več ukrepi: "Če hodijo v gozd, naj imajo pse na povodcih. Že s samim vstopom v gozd pa naj opozarjajo na svojo prisotnost. Naj bodo glasni." Ob tem svetuje še, naj se ljudje predvsem v tem letnem času izogibajo najbolj kritičnim območjem in prehodom, po katerih se medvedi najpogosteje gibljejo.

Kaj je z odstrelom?