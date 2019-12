Močno penjenje potoka: je krivec avtoprevoznik, ki pere tovornjake?

V Bršljinski potok ali Bezgavec, gre za levi pritok reke Krke, so v zadnjih dneh večkrat iztekale snovi, ki so v okolici širile močan in neprijeten vonj ter povzročale močno penjenje potoka. Krajani pripovedujejo, da je večkrat smrdelo po razmaščevalcu. Krajani so prepričani, da je krivec za onesnaženje avtoprevoznik iz ulice Livada, ki svoja vozila pere v domači avtopralnici, zato so o tem obvestili krajevno skupnost, gasilce, policijo in okoljsko inšpekcijo.

Pena pa se ni širila samo po potoku, ampak tudi po bližnjih drevesih in hišah. Inšpektorji Inšpekcije za okolje in naravo inšpektorata RS za okolje in prostor so po dveh ogledih ugotovili, da snovi prihajajo iz jaška za meteorne vode, se iztekajo v potok Bezgavec ter nato naprej v reko Krko. Ugotovili so tudi vir onesnaževanja. "Do pojava pene je prišlo zaradi pranja notranjosti transportnega rezervoarja, ki je prevažal površinsko aktivno kemikalijo, ki povzroča intenzivno penjenje," so nam pojasnili ter dodali, da so inšpekcijski in prekrškovni ukrepi v pripravi. Snov sicer naj ne bi imela negativnih vplivov na zdravje ljudi.