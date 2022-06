Odletel zaradi sendviča, vrača se kot državni sekretar

Krajčič odtujitve sendviča, ki ga je po razkritju v parlamentu vseeno plačal, pretirano ne obžaluje niti danes, ko že opravlja novo funkcijo sekretarja na kmetijskem ministrstvu: "Gre za en sendvič, karkoli se je že z njim zgodilo, ali je bil kupljen ali ni bil kupljen, gre za sendvič. Jaz ne želim pomanjševati tega problema, ampak v primerjavi s sendvičem so verjetno bančne luknje večji problem kot to."

V LMŠ mu sicer ob razhodu niso očitali vrednosti ukradenega blaga, ampak simboliko neprimernega vedenja. Vsi delamo napake, danes pravi Krajčič, za imenovanje na funkcijo sekretarja pa je bila ključna zgolj njegova strokovnost, poudarja. "Gospa ministrica me je povabila, pogovorila sva se o vsebinah, o sendviču ni bilo niti besede. Tudi sam ne vem, kako ministrica to ocenjuje, sploh, če tega ni omenila v pogovoru, najbrž se ji to ne zdi velik problem."

Krajčič pravi, da bo kot sekretar opozarjal na okoljsko vlogo naših gozdov, skušal razvozlati gordijski vozel lastništev in se ukvarjal tudi z lovstvom. Vrednost državnih gozdov je ocenjena na dve milijardi evrov.