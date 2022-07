Krajše čakalne dobe v zdravstvu? Priprava nove strategije

Koordinacijsko skupino na ministrstvu za zdravje bo vodila v. d. generalnega direktorja direktorata za digitalizacijo v zdravstvu Alenka Kolar. Informatizacija in digitalizacija v zdravstvu bosta med prioritetnimi nalogami direktorata, pod katerega se seli tudi projekt informatizacije slovenskega zdravstva eZdravje. Med prioritetne naloge ministrstva pa spada zagotavljanje dostopnosti do zdravstvenih storitev in skrajševanje čakalnih dob.