Slovenija

Krajši delovnik poštnih poslovalnic: razbremenitev zaposlenih ali ravno obratno?

Mozirje, 03. 02. 2026 19.30 pred 1 uro 2 min branja 23

Avtor:
Lara Bogataj
Pošta v Mozirju

Številni Slovenci te dni zaman trkajo na vrata svojih pošt – namesto odprtih okenc jih pričakajo zaprta vrata in obvestilo o novem urniku. Pošta Slovenije je namreč skrajšala delovni čas v kar 111 poslovalnicah. Namesto celodnevnega poslovanja so mnoge pošte zdaj odprte le še nekaj ur dopoldne in nekaj ur popoldne, vmes pa zaprejo vrata.

Poslovalnica Pošte Slovenije v Mozirju je bila ob našem obisku zaprta. Po novem namreč namesto običajnega urnika od 8. do 18. ure poslovalnica večino dni obratuje od 8 do 11. nato pa ponovno od 12. do 15. ure. Na Pošti pojasnjujejo, da kljub spremembam delovnega časa na vseh poštah ostaja vsaj en termin tedensko, ko je poslovalnica odprta do 18. ure, kar naj bi po njihovem ustrezalo realnim potrebam.

Medtem ko smo snemali pred poslovalnico, se je v približno petih minutah tam zvrstilo kar nekaj domačinov, ki so jih zaprta vrata poslovalnice presenetila. "Tole ni v redu. Zato ker menjajo, ljudi ni, čakamo, spremenijo delovni čas. Ne vem, kam to gre, mi ni jasno," pravi eden od domačinov. Druga domačinka pa: "Saj se bomo navadili, nimamo kaj."

Uradnega seznama poslovalnic, kjer se je delovni čas spremenil, Pošta Slovenije sicer ni objavila. Zato uporabnike pozivajo, naj se o delovnem času poslovalnic pozanimajo sami prek njihove spletne strani. Pred kamero danes niso želeli, so pa v pisnem odgovoru pojasnili, da so spremembe delovnega časa posledica izrazitega padca tradicionalnih poštnih storitev in spremenjenih navad uporabnikov.

"Mi se zavedamo, da je digitalizacija na pohodu, da se svet spreminja, da število takšnih in drugačnih pošiljk in poslovanja na okencu pada. Pa vseeno menimo, da mora državi, da morajo biti te osnovne storitve čim bližje ljudem, čim bolj dostopne tudi na podeželju," pravi Nejc Smole, predsednik Skupnosti občin Slovenije.

Zadovoljni niso niti v sindikatu poštnih delavcev, kjer so jim bile spremembe predstavljene kot razbremenitev, a se v praksi že kaže nasprotno. "Pričakujemo ravno nasprotni učinek z dodatnimi obremenitvami za zaposlene, premikanje z lokacijami ali med lokacijami celo na več lokacij, nastajanje nadurnega dela," pravi Dijana Kos, namestnica pooblaščenca Sindikata poštnih delavcev.

Na Pošti Slovenije medtem zagotavljajo, da zapiranja poslovalnic ne načrtujejo. A kljub temu se poraja vprašanje – kako na primer prevzeti priporočeno pošiljko, če iz službe ne pridete pravočasno, da bi ujeli delovni čas vaše pošte? Tudi ob sobotah sta namreč po novem odprti le še dve dežurni poslovalnici v vsej državi.

pošta poštna poslovalnica delovni čas mozirje

KOMENTARJI23

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
osservatore
03. 02. 2026 21.25
Tradicionalne poštne usluge umirajo in posledica je skrajševanje delovnega časa in zmanjševanje števila zaposlenih. Tradicionalnih pisemskih poštnih pošiljk se ne pošilja več, pakete pa bodo dostavljalci večinoma odlagali v paketomate. To že počnejo Express One, DPD in ostali paketni dostavljalci. Problem za strejše, digitalno slabo pismene, je/bo dvig paketa na paketomatu, ker dvig zahteva pametni telefon in pred paketomatom povezovanje paketomata in telefona z bluetoothom in pošiljanje kode za odpiranje predalčka. To je najbrž "nočna mora" za večino digitalno slabo pismenih. Če želi pošta preživeti, dejansko potrebuje transformacijo in razširitev poslovanja na druge usluge. Petrol se na svojih bencinskih črpalkah ukvarja s trgovino, prodajanjem kart za koncerte in prireditve, omogoča dvig stvari kupljenih v njihovem e-shopu in tudi razni paketni dostavljalci lahko dostavijo paketno pošiljko na črpalke, če preusmeriš pošiljko.
Odgovori
0 0
4krogci
03. 02. 2026 21.25
sepravi se je vodstvo poste, ki je v domeni SDSa odločilo da bodo odpuscal delavce....manj ur manj delavcev!
Odgovori
0 0
blazter
03. 02. 2026 21.23
Dopoldan prinesejo priporočene pošiljke? Delam do 15h? Če sem slučajno doma, pa ne pozvoni? Sobote zaprto? Bo treba dopust vzet za dvig pošte? Kot za podaljšanje vozniške, osebne?
Odgovori
0 0
NIAR
03. 02. 2026 21.21
Glede na vse neumnosti, ki so jih prisiljeni prodajati, verjamem, da so izčrpani. Poštna politika bi se morala že zdavnaj usmeriti v storitve komunikacije, ne pa v prodajo čokolad in sveč. Tako je, ko posel prevzamejo "menedžerji".
Odgovori
0 0
imt600
03. 02. 2026 21.20
Pa naj zaprejo sj zi ja kruh prodajajo
Odgovori
0 0
r h
03. 02. 2026 21.13
Vse odhaja iz Slovenije med drugim Lidlova uprava odhaja v tujino, kjer je zakonodaja Hrvaška za podjetja bolj prijazna. Pa ne mislit, da delavci uprave tudi, ja morda 8% ostale pa bodo prestruktorirali na borzo. Živel Brko Mesec.
Odgovori
0 0
Ta pravi Slovenec
03. 02. 2026 21.09
Razbremenitev zaposlenih na poštah? A to je podobno, kot razbremenitev pismonoš z uvedbo A-B modela dostave? In to naj bi bilo družini prijazno podjetje ?!
Odgovori
0 0
NIAR
03. 02. 2026 21.24
Seveda ni, še delavcem prijazno podjetje ni, kaj šele družini. Pametne strategije tudi ni. Le kam smo zabredli ..
Odgovori
0 0
NeXadileC
03. 02. 2026 21.06
Poglejte, kaj nam globalisti počno. Pošta je prvi praktični konstitucionalni vseobjem v državi, za ustavo in vlado. Fentajo nam državo, nekaznovano. Se spominjate filmov Poštar, 1997 s Kevinom Kostnerjem, in filma Patriot, 2000, s Melom Gibsonom? Vse povedano.
Odgovori
+1
1 0
r h
03. 02. 2026 21.03
Tu so vam zdaj višje plače in zimski regres. BRAVO Mesec. Počakaj še 2 meseca, boš slišal rezultat svoje banana ideologije.
Odgovori
+2
2 0
Bratjeslovani
03. 02. 2026 20.59
Ampak V Kopru .Ljubljani,Celju,Kranju ,Mariboru in Murski Soboti bo Pošta ostala ?? Vprašam za prijatla. Vsi ostali Slovenci ste pa vredni 0.
Odgovori
+1
1 0
Peni Stojanović
03. 02. 2026 20.57
kke vm logika dazbremenitev itk da bo hujs za delovce tm
Odgovori
0 0
Drugorazredni Turk
03. 02. 2026 20.54
Mislm noro. Polet bo ob 21h se dan uzun, poste bojo takrat ze 6 ur zaprte.
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
03. 02. 2026 20.51
Končni cilj je vse to pozapirati, banke, pošte, parkirišča, letališča v veliki meri, ker nas nameravajo stlačiti v 15 minutne samozadostne, mestne sektorje, ki jih bodo nadzorovali s pomočjo Umetne Inteligence, ki porablja elektriko, ki jo mi plačujemo. Izhod bo možen le s pisebnimi dovolilnicami. V Angliji to že začetno implementirajo, Oxford recimo.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
03. 02. 2026 20.52
Denar bo le digitalni in okačika biometrijska. Torej, bančna okenca bodo odvečna.
Odgovori
0 0
NeXadileC
03. 02. 2026 21.02
okačika -> plačila
Odgovori
0 0
Brihtnež
03. 02. 2026 20.44
Vsa javna uprava, ter posledično tudi pošta naj dela tudi ob sobotah od sedmih do treh, pa naj imajo takšen delovnik!!!
Odgovori
+3
3 0
Artechh
03. 02. 2026 20.30
vse dol zapret pa bo razbremenitev pravijo
Odgovori
+3
3 0
Drugorazredni Turk
03. 02. 2026 20.19
Proklete lenobe. Ob 15h zapirajo poslovalnico. A so zmešani. Kdo gre še iz službe ob 15h danes. Kdaj bos hodil po posto, med dopusti?
Odgovori
+9
10 1
Betuul
03. 02. 2026 20.17
Neverjetno; kako je ta del javne uprave zaničevan! Nekdaj je bil PTT pomemben! Sramota od države! Bolje bi bolo ukint neki del birokracije po davkarijah ipd
Odgovori
+5
6 1
zmerni pesimist
03. 02. 2026 20.01
Še dobro da vsaj nekaj denarja dobijo ko nosijo reklame
Odgovori
+6
6 0
presnet
03. 02. 2026 19.59
Povsod po Evropi zapirajo poštne poslovalnice in moraš v točno določeno trafiko po znamke ali kaj drugega. Če nihče ne piše več pisem in razglednic, zakaj bi pošte sploh še obratovale? Samo še kramo se prodaja, od sladkarij do knjig. Komaj čakam še pralni prašek na pošti, mi ne bo treba v hipermarkete.
Odgovori
+2
5 3
jedupančpil
03. 02. 2026 20.50
tocn to, prides 1x na X po ta plavo pa cakas ko butl....ker vsi kupujejo cigumije... isto k petrol pa tiste klinceve stave in loto
Odgovori
+0
1 1
