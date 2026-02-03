Krajši delovnik poštnih poslovalnic: razbremenitev zaposlenih ali ravno obratno?

Poslovalnica Pošte Slovenije v Mozirju je bila ob našem obisku zaprta. Po novem namreč namesto običajnega urnika od 8. do 18. ure poslovalnica večino dni obratuje od 8 do 11. nato pa ponovno od 12. do 15. ure. Na Pošti pojasnjujejo, da kljub spremembam delovnega časa na vseh poštah ostaja vsaj en termin tedensko, ko je poslovalnica odprta do 18. ure, kar naj bi po njihovem ustrezalo realnim potrebam.

Medtem ko smo snemali pred poslovalnico, se je v približno petih minutah tam zvrstilo kar nekaj domačinov, ki so jih zaprta vrata poslovalnice presenetila. "Tole ni v redu. Zato ker menjajo, ljudi ni, čakamo, spremenijo delovni čas. Ne vem, kam to gre, mi ni jasno," pravi eden od domačinov. Druga domačinka pa: "Saj se bomo navadili, nimamo kaj."

Uradnega seznama poslovalnic, kjer se je delovni čas spremenil, Pošta Slovenije sicer ni objavila. Zato uporabnike pozivajo, naj se o delovnem času poslovalnic pozanimajo sami prek njihove spletne strani. Pred kamero danes niso želeli, so pa v pisnem odgovoru pojasnili, da so spremembe delovnega časa posledica izrazitega padca tradicionalnih poštnih storitev in spremenjenih navad uporabnikov.

"Mi se zavedamo, da je digitalizacija na pohodu, da se svet spreminja, da število takšnih in drugačnih pošiljk in poslovanja na okencu pada. Pa vseeno menimo, da mora državi, da morajo biti te osnovne storitve čim bližje ljudem, čim bolj dostopne tudi na podeželju," pravi Nejc Smole, predsednik Skupnosti občin Slovenije.

Zadovoljni niso niti v sindikatu poštnih delavcev, kjer so jim bile spremembe predstavljene kot razbremenitev, a se v praksi že kaže nasprotno. "Pričakujemo ravno nasprotni učinek z dodatnimi obremenitvami za zaposlene, premikanje z lokacijami ali med lokacijami celo na več lokacij, nastajanje nadurnega dela," pravi Dijana Kos, namestnica pooblaščenca Sindikata poštnih delavcev.

Na Pošti Slovenije medtem zagotavljajo, da zapiranja poslovalnic ne načrtujejo. A kljub temu se poraja vprašanje – kako na primer prevzeti priporočeno pošiljko, če iz službe ne pridete pravočasno, da bi ujeli delovni čas vaše pošte? Tudi ob sobotah sta namreč po novem odprti le še dve dežurni poslovalnici v vsej državi.