Kralj Matjaž se je spustil po jeklenici, zimska prireditev le simbolna

Ob tem je kralj Matjaž za medije povedal, da je covid-19 bolezen, proti kateri se ni mogoče boriti s sabljami, ampak moramo ubogati "svoje zdravilce" , pa da tudi njega vsi ubogajo, saj nosijo zaščitne maske. Skupaj z Alenčico sta vsem, ki vsako leto množično prihajajo na to prireditev, sporočila, da jih pogrešata.

Druščina, ki v Črni ohranja legendo o kralju Matjažu, po kateri ta spi v gori Peci, se je nato sprehodila do središča kraja. Tam je kralja Matjaža čakal nov leseni prestol, ki ga je izdelal domačin Franci Knez, da so opravili še spominsko fotografiranje.

V Črni upajo in načrtujejo, kot je dodala tudi županja Romana Lesjak, da bodo lahko prireditev 30. Gradovi kralja Matjaža prihodnje leto izvedli na običajen način. Ne le to, želijo si, da bi bila prireditev takrat spektakularna.

Sprva načrtovali prireditev z mehurčki

V Črni so sicer sprva načrtovali, da bodo s kupom umetnega snega na Matavževih travnikih ob črnjanskem stadionu danes domačinom dali možnost gradnje snežnih skulptur v okviru družinskih mehurčkov, a so v petek iz Občine Črna na Koroškem sporočili, da prosijo vse, naj ne prihajajo na prizorišče, da ne bi kršili veljavnih predpisov za zajezitev epidemije.

Bržkone so temu botrovala tudi opozorila o nevarnosti kršenja predpisov, saj je zbiranje ljudi prepovedano, četudi ima Koroška med vsemi slovenskimi regijami trenutno najboljšo epidemiološko sliko.

Po opažanjih domačinov so dogajanje v Črni danes spremljali tudi posamični policisti in inšpekcija.

Medtem letošnja prireditev 29. Gradovi kralja Matjaža še nekaj dni poteka prek spleta in od vsepovsod. Od začetka januarja se namreč v Črno stekajo fotografije ustvarjenih skulptur iz različnih materialov. Doslej so fotografije več deset skulptur poslali sodelujoči iz vse Slovenije, pa tudi Hrvaške in Avstrije. Zbirajo jih še prihodnji teden, nato pa bodo razglasili najboljše.

To nedeljo dopoldne pa v okviru letošnje prireditve v Črni pričakujejo še Mira Rismonda, ki bo pred kulturnim domom ustvarjal iz ledu.