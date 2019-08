Znane nove podrobnosti klica. Mesec: Stranka LMŠ se je navzela slabih navad

Čeprav se je prvi operativec LMŠ po aferi Uradni list umaknil pred javnostjo in je premier Marjan Šarec napovedal njegov odhod, Brane Kralj na sedežu največje vladne stranke še opravlja tekoče posle.



"Gospod Kralj je član stranke. Kaj bo počel v prihodnje se bomo še odločili. Je pa dejstvo, da bo do imenovanja novega sekretarja opravljal svoje posle, ker stranka pač brez pravnega zastopnika ne more biti," pravi Šarec.



Medtem pa je domnevne politične pritiske enega ključnih Šarčevih zaupnikov pod drobnogled vzela policija: "Policija v primeru domnevnega vplivanja preučuje ali so podani razlogi za sum kaznivega dejanja. Če se bodo razlogi za sum potrdili, bo policija izvedla vse potrebne ukrepe."



Kakršno koli vpletenost v iskanje nove službe za Igorja Šoltesa je za našo televizijo danes zanikal tudi njegov strankarski šef Karl Erjavec. Problematičen Kraljev klic Irene Prijovič se je zgodil prejšnjo sredo. Nanjo pa ga je po naših neuradnih informacijah napotila prva nadzornica upravljalca državnega premoženja SDH Karmen Dietner, sicer ironično prav iz kadrovske kvote LMŠ. Česar nam v družbi danes niso ne potrdili ne zanikali.



Poskus vplivanja pa se je pri tem zgodil tudi ravno na dan, ko je SDH dobil novega prvega človeka Gabriela Škofa. Prva nadzornica pa je o domnevnih političnih pritiskih povedala tole: "Se moramo pa zavedati, da smo v državni družbi.Koalicija je sestavljena iz petih strank. Pritiski so takšni in drugačni. Jaz upam, da se te stvari umirijo."

"Na aferi Kralj se je jasno pokazalo, da se tudi največja vladna stranka, čeprav je novinka po enem letu že navzela slabih navad stare politike," o dogajanju pravi Luka Mesec iz Levice.

Do predsednika vlade in njegove LMŠ so torej kritični tudi v vladni pogodbeni opoziciji, ohlajeni odnosi pa napovedujejo vročo politično jesen. V tej Šarec ne bo mogel več računati na operativo Kralja, ki bi zatočišče po aferi morda lahko našel tudi v družinskem podjetju Žila, ki se sicer ukvarja s kozmetično in pedikersko dejavnostjo.