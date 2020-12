Kralji ulice: 'Gospod je med sneženjem spal na klopci na Ljubljanskem gradu'

"Vse, kar dobimo, razdelimo. Zato, ker nimajo nič. Poglejte, če človek iz Šentvida pride sem, ko avtobusov ni bilo, ali pa iz Tomačevega ali še kje, potem je res potreben pomoči," pove Boris Kosec , vodja Zavetišča za brezdomce Ljubljana. "30 ljudi približno spi pri nas, čez dan pa jih veliko pride še po obrok. Tukaj so še osebe, ki imajo zelo nizke pokojnine in si same zelo težko zagotavljajo hrano," pripoveduje Mateja Pišorn iz zavetišča.

Srce parajoče je videti, kako 80-letna gospa pride po hrano. Povpraša še po kruhu. "Jutri bo kruh, danes ga nimam," ji s težkim srcem odgovori Mateja. "Jaz sem zadovoljna tako, kot je. Hvala bogu, da je tako, lahko bi bilo še slabše," še vedno polna optimizma odgovori 80-letnica. Streho nad glavo namreč še ima. Po hrano namreč prihajajo mnogi, ki so le korak od ceste."To so recimo ljudje, ki bivajo v stanovanjih brez vode, elektrike ali v stanovanjih, kjer lastništvo ni urejeno in podobno," pojasnjuje Mateja.

A tistih, ki so na cesti, ne vidimo več. Kljub temu, da njihovo število narašča."Ne vidi se jih, zato, ker se ne smejo pokazati,"pove vodja zavetišča. Poznano stopnišče na Prešernovem trgu, kjer so se vedno zbirali, je povsem prazno. Klopi na Kongresnem trgu, ki so v neposredni bližini še enega zavetišča - prazne. Nadstropje nižje so blagajne garažnega parkirišča in tudi na tem mestu, kjer so nas vedno pričakali in prosili za kakšen kovanec, danes ni prav nikogar.