Kraljica Elizabeta dobila svojo slaščico, predstavili so jo tudi Slovencem

Delček prazničnega vzdušja so se na veleposlaništvu Velike Britanije odločili prinesti tudi v Slovenijo. Recept za jubilejni puding je bil izbran v okviru tekmovanja, sodelovalo je okoli 5000 slaščičarjev, zmaga pa je šla v roke Angležinji Jemmi Melvin . Navdih je črpala iz informacije, da so na kraljičini poroki s princem Filipom stregli limonin puding. Zato se je odločila, da bo zasnovala nekaj podobnega in tako je nastal jubilejni puding.

Dan pred uradnim začetkom jubilejnih aktivnosti so na britanskem veleposlaništvu slaščico predstavili tudi slovenski javnosti. K sodelovanju so povabili slovenskega razvijalca receptov in gurmana Saša Šketo. Ta je sladico pripravil po originalnem receptu, malce pa ga je tudi prilagodil slovenskim brbončicam.

In kaj sestavlja sladico, vredno, da jo postrežejo kraljici? Limonina rulada, prelita z želejem iz pomaranče in limone, nad njo pa vaniljeva krema, smetana, amareto piškoti, mandarinin kompot in bela čokolada.

Šketa je povedal, da so "zadevo nekoliko poenostavili". In sicer tako, da so vzeli rulado kar iz trgovine, slaščičarsko kremo pa so zamenjali s pudingom in amareto piškoti. "Na takšen način želimo ljudi vzpodbuditi, da tudi sami poskusijo pripraviti to kar doma," je dejal Šketa.