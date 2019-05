"Dvigalo bi naredilo veliko škode, če bi prišlo v takem vremenu, tako da smo morali počakati, da se je zemlja osušila in da smo lahko nato z njim to dvignili,"je razloge za več dni trajajoč prizor, ki so si ga lahko ogledovali mimoidoči, za 24UR ZVEČER pojasnil Kramar.

Edini, ki jih je to zmotilo, so občinski svetniki, med katerimi sedi tudi nekdanji bohinjski župan, saj je manjšinski del restavracije še vedno v lasti občine. Ali bodo Kramarju oziroma njegovi ženi odrekli najem, so debatirali pozno zvečer, domačini pa se medtem sprašujejo, kakšna kazen bi doletela njih, če bi del črne gradnje odvrgli v zaščiteno jezero.

In kaj bi si o takšnem razgledu mislili tisti, ki ne vedo, da gre za srce zaščitenega Triglavskega narodnega parka (TNP), biosfernega območja in Nature 2000? "Mislili bi, da se je nekomu zgodila katastrofa, da se je nekaj ponesrečilo in da gre za napako," pa so povedali angleški turisti.

S kakšnim vtisom so minuli teden iz Bohinja odšli turisti, ni jasno, je pa jasno, da jo je Kramar odnesel brez kazni. Okoljska inšpekcija ni dobila prijave, so bili pa seznanjeni nadzorniki TNP, ki pa na terenu niso zaznali odpadkov oz. materiala odstranjenega objekta. Kdaj točno so šli na teren, niso odgovorili.