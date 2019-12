Britof: zadnje meritve niso zaznale prisotnosti plina

Kot je včeraj povedal poveljnik civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar , je padla odločitev, da odprejo 30 do 40 kvadratnih metrov celotnega cestnega telesa na tem delu. Razkopali bodo novo cesto, na kateri je bil šele pred enim mesecem položen grob asfalt. Finančno bo to sicer precejšen zalogaj, vendar pa, kot poudarja Govekar, je varnost na prvem mestu.

Cesta na območju intervencije še naprej ostaja zaprta do nadaljnjega. Območje zapore je enako kot v zadnjih dveh dneh in velja za vse vrste udeležencev. Gibanje na kraju ni dovoljeno. Za dostop stanovalcev in interventnih vozil bo poskrbljeno.

Spomnimo

Kot je znano, je v torek popoldan v vodovodnem jašku na cesti v bližini gasilskega doma v Britofu odjeknila eksplozija. Pri tem sta bila poškodovana dva delavca, ki sta opravljala dela v jašku, in štirje otroci, ki so bili v bližini. Nobeden od poškodovanih naj ne bi imel večjih trajnih posledic. Pri eksploziji ni bila poškodovana nobena hiša, so pa začasno evakuirali stanovalce 20 objektov, ki so se v torek zvečer že lahko vrnili na svoje domove.

Izvajalci del in podjetje Domplan, ki je investitor in upravljavec plinovoda, so v sredo začeli iskati napako na novozgrajenem delu plinovoda. Plin je po njihovih ugotovitvah začel uhajati na enem izmed stikov, ki so ga nato v sredo že zamenjali, vendar se kljub prezračevanju z odprtimi jaški plin še vedno zadržuje v določenih porah pod zemljo. Zato intervencijo na kraju dogodka nadaljujejo, kriminalisti pa nadaljujejo preiskavo vzroka in odgovornost za nesrečo.