Kranj bo dobil zeleno streho in mestni park, uredili bodo tudi kanjon Kokre

Med 15 občinami, ki so se prijavile za ozelenitev strehe, je zmagal Kranj. Prihodnje leto bo tako ena od streh dobila zeleno površino, ki bo merila do 400 kvadratnih metrov. Če bo vse po sreči, bodo do konca leta na trenutno zanemarjenem in zapuščenem območju med avtobusno postajo in porodnišnico uredili tudi največji mestni park.

Na poziv kulturnega društva prostoRož za ozelenitev strehe se je prijavilo 15 občin, z najbolj prepričljivo prijavo pa je bil izbran Kranj.

Med občinami, ki jih je Kranj "premagal", so Ankran, Brezovica, Hrastnik, Kamnik, Kočevje, Litija, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ormož, Razkrižje, Selnica od Dravi, Škofja Loka in Zagorje.

"Kranj nas je prepričal s konkretnimi predlogi primernih občinskih stavb za ozelenitev, naborom občinskih okoljskih strategij, razumevanjem pomembnosti boja proti podnebnim spremembam in pripravljenostjo, da več mestnih oddelkov skupaj zagotovi izvedbo projekta. Poleg tega občina že razmišlja o širjenju zelenih streh v sklopu energetskega podnebnega načrta Gorenjske. Nova zelena streha je le eden od korakov k bolj zelenemu mestu. Verjamemo, da bo Kranj naše delo podprl z naprednimi politikami in pogumnimi ukrepi, ki bodo mesto bolje pripravili na podnebne spremembe in na nove potrebe, ki jih bodo imeli prebivalci Kranja v prihodnje,"so sporočili iz društva. V letu 2020 bo kranjska občina tako dobila popis ravnih streh, ki so primerne za ozelenitev, novo zeleno streho na javni stavbi in analizo učinkov, ki jih bo imela streha na uporabnike in na okolje. ProstoRož bo podrobno obravnaval 14 streh v središču mesta, pa tudi v bližnji okolici, na Planini in Savskem otoku.

Zelena površina na strehi bo merila do 400 kvadratnih metrov, prednost pa bodo imele strehe, na katere je možno dostopati in ki so vidne iz okoliških stavb. FOTO: Nanostudio

"Skupaj z Mestno občino Kranj že pregledujemo dokumentacijo in preverjamo, kateri obstoječi javni objekt je najbolj primeren za ozelenitev. Zelena površina bo merila do 400 kvadratnih metrov, prednost pa bodo imele strehe, na katere je možno dostopati in ki so vidne iz okoliških stavb," je sporočilo društvo prostoRož. Zasaditev na strehi bo potekala v začetku pomladi, skupaj z zunanjimi strokovnjaki pa bodo celo pomlad in poletje spremljali stanje. "Da bi navdušili uporabnike in opogumili lastnike stavb, bomo organizirali delavnice na temo urbanega zelenja in hkrati izvajali meritve, s katerimi bomo preverili okoljske in psihološke učinke nove strehe. Upamo, da bomo v okviru projekta Kranj in druge občine spodbudili, da ozelenijo strehe svojih objektov," so še povedali.

Projekt 2° Zelene strehe vodi KD prostoRož, sofinancirata ga Eko sklad in Ministrstvo za okolje in prostor, izvedbo pa podpira tudi Mestna občina Kranj.

PodžupanJanez Černe je ob tem dejal, da je nagrada dokaz, da je Kranj na pravi poti večjega in bolj učinkovitega odnosa do okolja. Pri tem je poudaril, da mestna uprava izvaja že celo vrsto projektov, ki zagotavljajo bolj zeleno politiko."Izvajamo energetsko prenovo stavb v lasti Mestne občine Kranj, skrbimo za zelene površine ter jih tudi povečujemo. Pohvalimo pa se lahko tudi z največjim elektrificiranim sistemom za izposojo koles v državi." Ob avtobusni postaji bo stal največji park v Kranju Poleg tega bo Kranj, ki mu glede na število prebivalcev primanjkuje parkovnih površin, dobil nov največji mestni park z ustreznimi povezavami za kolesarje in pešce. Uredili ga bodo na degradiranem, trenutno zanemarjenem in zapuščenem območju med avtobusno postajo in porodnišnico. S tem bo mesto pridobilo nov urejen javni prostor v neposredni bližini starega mestnega jedra. "Ukrepi trajnostne urbane mobilnosti stremijo pri vsakodnevnih migracijah k večji uporabi kolesarjenja in hoje, posledično se izboljša tudi kakovost zraka (manj izpustov CO2), ter zmanjšanju hrupa. Ureditev površin za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto bo omogočila dnevno mobilnost s kolesom in peš ter predstavlja neposredno, varno, udobno in privlačno povezavo širšega območja Zdravstvenega doma Kranj z velikim številom deležnikov (prebivalci in obiskovalci) z različnimi pomembnimi ustanovami na tem območju (zdravstveni dom, lekarna, glavna avtobusna postaja, dve banki, vrtec, sodišče, kino, policija) in v nadaljevanju s centrom mesta Kranja," so pojasnili na občini.

Največji park v Kranju bo poimenovan po Janezu Bleiweisu, stal pa bo med avtobusno postajo in porodnišnico. FOTO: Mestna občina Kranj

Park bo poimenovan po Kranjčanu Janezu Bleiweisu, ki je bil v 19. stoletju med zaslužnimi za obstoj slovenskega jezika in naroda. Namembnost objektov v neposredni bližini parka pa se močno prepleta z Bleweisovim delom, saj je bil tudi zdravnik in porodničar. V parku bo pomemben poudarek na urbani opremi, prilagojeni za pešce in kolesarje (klopi in mize, koši za smeti, koši za pasje iztrebke, otroško igrišče – za različne starostne skupine, stojala za kolesa, pitniki, stojnice idr.). Za ureditev peš in kolesarskih povezav ter obenem parkovnih površin se bo Mestna občina Kranj potegovala za evropska sredstva sofinanciranja. Za najboljšo ureditev celotnega parka bodo k sodelovanju povabili več krajinsko-arhitekturnih birojev, predvidevajo pa, da bo park urejen do konca naslednjega leta.

načrti za park v Kranju FOTO: Mestna občina Kranj

Kanjon Kokre za šport in rekreacijo Namen sprejema občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) je tudi ureditev zelenih in rekreacijskih površin za območje starega mesta in bližnje okolice.

Ureditev območja izhaja iz na javnem natečaju leta 2009 nagrajene rešitve, ki določa sonaravno usklajen razvojni režim z ureditvijo kanjona v zeleno rekreacijsko območje Kranja. Mestni svet je v postopku sprejemanja OPPN dokument potrdil v prvem branju.

"Območje OPPN je razdeljeno na več con. V enem delu se ohranja naravne danosti prostora (ureditev pešpoti, povezave za turistične in rekreacijske namene), na poplavni ravnici je predvideno območje za šport in rekreacijo, otroško igrišče, na stavbnem zemljišču je predviden večnamenski objekt (predstavitve, info točka, manjši lokal). Na območju je predvidena ureditev pešpoti, novih brvi, otroškega igrišča, športnega igrišča, plezalne stene, manjšega lokala kot dodatne ponudbe v bližini športnega igrišča," še pojasnjujejo na občini. "Kanjon Kokre želimo ohraniti v obliki, v kakršni je, predvsem pa ga ponuditi občanom in ga ne narediti tako turističnega, saj vemo, da ima že kar precej krajev v zadnjem času težave zaradi množičnega turizma in tu moramo najti ravnovesje," pravi kranjski župan Matjaž Rakovec. Kanjon reke Kokre, ki velja za drugi najvišji obmestni kanjon v Evropi, je sicer decembra dobil praznično podobo. Letošnja novost so lesene jaslice mojstra Matjaža Beguša, ki stojijo na slikoviti skali pod mostom. Pogled privabljajo že iz Kokrškega mostu, saj so lepo osvetljene, lahko pa si jih ogledate tudi od blizu in se sprehodite po osvetljenem lesenem mostu.