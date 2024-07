Kranj in Radovljica še naprej bijeta bitko za regijsko bolnišnico

Potem ko je Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu podaljšal rok za pripombe na presojo umestitve gorenjske regijske bolnišnice v prostor, je Mestna občina Kranj nanj naslovila še drug dopis z dodatno argumentacijo v prid lokaciji za gradnjo bolnišnice v Kranju. Dodatne argumente so poslali tudi iz radovljiške občine.

OGLAS

Načrti za regijsko bolnišnico v Radovljici FOTO: Občina Radovljica icon-expand

Na kranjski mestni občini bi radi predvsem razjasnili časovnico in izvedljivost na ponujeni kranjski lokaciji, saj naj bi prav zaradi njiju prednost po izvedeni presoji dobila radovljiška lokacija. V Kranju so za razjasnitev potencialno problematičnih okoliščin prosili strokovne službe in pristojne organe. Po mnenja so se obrnili na ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, distributerja elektrike Elektro Gorenjska ter skupno službo urejanja prostora Skupne občinske uprave občin Gorenjske. Za ponovno mnenje so zaprosili tudi podjetje ABC nepremičnine, ki je v presoji podalo informativno mnenje o nakupnih tržnih cenah. Kot so izpostavili na kranjski občini, je na podlagi pridobljenih strokovnih mnenj radovljiška lokacija za gradnjo bolnišnice zaradi visokega arheološkega potenciala precej bolj nepredvidljiva glede arheoloških raziskav kot kranjska. Prestavitev daljnovodov na kranjski lokaciji pa časovno, izvedbeno, umestitveno in postopkovno ne bi vplivala na hitrost izvedbe projekta bolnišnice.

"Za Mestno občino Kranj je projekt bolnišnice prioriteten projekt, ki bi se mu prilagajale vse hipotetične prihodnje prostorske ureditve prometne infrastrukture. Za nakupne cene zemljišč je treba narediti poglobljeno primerjalno analizo obeh lokacij, hkrati pa lahko glede specifike namena gradnje zaključimo, da večjih odstopanj v cenah zemljišč na eni ali drugi lokaciji ne more biti," so zapisali. Ob tem so prepričani, da ima na podlagi vsega naštetega kranjska lokacija za regijsko bolnišnico na Gorenjskem več prednosti od radovljiške tako z vidika finančne ocene kot ocene izvedljivosti. Na kranjski občini se nadejajo, da bodo pristojni vse navedeno tudi vključili v presojo. Tudi Občina Radovljica je na ministrstvo posredovala svoje dodatne argumente in pojasnila po posameznih kriterijih ocenjevanja v presoji. Občina je v dopisu izpostavila možnost širitve bolnišnice in neposreden dostop z avtoceste ter regionalne ceste. "Prometna dostopnost in sama izgradnja priključka na lokacijo sta v Radovljici primerjalno izrazito ugodnejši," so v tekmi s Kranjem izpostavili v radovljiški občini.