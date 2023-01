Kranj na lestvici najboljših: Guardian bralcem predlaga, naj ga obiščejo

Britanski Guardian je v nedavno objavljenem članku zbral 23 predlogov počitniških destinacij, ki jih morate obiskati v letošnjem letu, na tretje mesto pa uvrstil gorenjsko prestolnico. "Izza cerkvenih zvonikov in terakotnih streh kranjskih renesančnih meščanskih hiš se dvigajo visoki vrhovi Triglava, Grintovca in Stola," je zapisala avtorica in potopiska. "Izpostavljenost v Guardianu je lepa nagrada za dobro opravljeno delo, hkrati pa dolžnost in odgovornost do vseh tistih, ki bodo obiskali Kranj. Skratka, zdaj veste, kam na počitnice," je ponosen župan Matjaž Rakovec.

"Trajnostni mestni oddih – s kanjonom." S temi besedami avtorica – potopiska Mary Novakovich – bralcem britanskega Guardiana predlaga, naj v letošnjem letu obiščejo mesto Kranj, če si želijo zabavne in trajnostne dogodivščine. "Slovenija je ponosna na svojo prepoznavnost kot zelena dežela, ki se je še povečala, ko je Kranj, njeno tretje največje mesto, letos prejel priznanje Evropska destinacija odličnosti za svoj trajnostni turizem. Mesto v slovenskih Alpah, na pol poti med Ljubljano in Blejskim jezerom, skozi srce katerega pelje 30 metrov globok kanjon reke Kokre. Južneje se reka izliva v Savo, poti ob reki v senci pa nudijo miren kraj za sprehode," je zapisala Novakovicheva. In še: "Izza cerkvenih zvonikov in terakotnih streh kranjskih renesančnih meščanskih hiš se dvigajo visoki vrhovi Triglava, Grintovca in Stola. Vzpon na Šmarjetno goro ponuja še lepše razglede proti zahodu. V prijetnem starem mestnem jedru terase kavarn polnijo ulice pastelno obarvanih vrstnih hiš – ena od njih je tudi hotel Actum. Cene za prijetno opremljene sobe se začnejo pri 83 evrih za nočitev z zajtrkom, na voljo pa je tudi vrhunski apartma z masažno kadjo od 143 evrov naprej."

icon-expand Novembra lani je Evropska komisija Kranj imenovala za evropsko destinacijo odličnosti 2023. Kranj si je naziv zagotovil na področju trajnostnega turizma. FOTO: Shutterstock

Kranj se je sicer znašel v družbi danskega Københavna, nemškega Leipziga, španske Malage, na seznamu destinacij, ki jih morate obiskati letos, pa so tudi grški otok Spetses, kjer so snemali Netflixovo uspešnico Glass Onion, pet vasic Cinque Terre, ki jih je vredno obiskati z nočnim vlakom, ter jezera v hrvaškem kraju Imotski.

Da je Kranj vreden turističnega obiska, so prepričani tudi pri Timesu, kjer so to mesto uvrstili med predloge za "najboljši mini oddihi v vzhodni Evropi". Bralcem so razkrili, da v Kranj letala sicer ne letijo, a so jih hkrati pomirili, da je Kranj pravzaprav bližje ljubljanskemu letališču kot Ljubljana. "Odločite se za cerkvene zvonike in opečnate strehe ter štruklje, polnjene s skuto. Predvsem pa se iz mesta spustite v 30 metrov globok kanjon reke Kokre; senčne poti ponujajo pogled na zasnežene slovenske planine," so zapisali.

Kranjski župan: Zdaj veste, kam na počitnice! "To, da so nas popotniški novinarji priznanega britanskega Guardiana uvrstili na tretje mesto med popotniškimi destinacijami za leto 2023, je izjemno pomembno priznanje za umestitev Kranja na svetovni zemljevid popotnikov in turistov," nam je povedal župan MOK Matjaž Rakovec. Prepričan je, da jim je pri prepoznavnosti pomagal naziv Evropska destinacija odličnosti 2023, ki jo je Kranj pridobil na finalu tega tekmovanja v Bruslju pod okriljem Evropske komisije. "Ta dosežek je rezultat dobrega ekipnega dela med Mestno občino Kranj, Zavodom za turizem in kulturo Kranj in ostalimi deležniki, ki sodelujejo z nami na področju trajnostnega razvoja. Kranj namreč že nekaj let vpeljuje trajnostne prakse na različnih področjih. Najbolj odmeven je bil projekt E-mobilnost, za katerega smo v letu 2021 prejeli naziv najbolj e-mobilnostne občina v državi. Izstopamo tudi z zelenim kulinaričnim dogodkom Kranjska dolga miza in Informacijskim centrom SOS proteus. Z vzpostavljanjem digitalne platforme in mestne kartice utrjujemo koncept pametne skupnosti. Lani nas je Evropska komisija uvrstila v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Vabila na mednarodne konference, na katerih si organizatorji želijo, da predstavimo svoje trajnostne projekte, pa prihajajo z vseh koncev Evrope. V leto 2023 smo vstopili s platinastim znakom Zelene sheme slovenskega turizma, najvišjim znakom, ki ga v tem pogledu podeljuje Slovenska turistična organizacija," je naštel. Izpostavljenost v Guardianu je lepa nagrada za dobro opravljeno delo, je sklenil Rakovec. "Hkrati pa dolžnost in odgovornost do vseh tistih, ki bodo obiskali Kranj. Skratka, zdaj veste, kam na počitnice."

icon-expand Kanjon reke Kokre je drugi najgloblji mestni kanjon v Evropi in priljubljena točka za oddih in sprostitev. FOTO: Dreamstime

Kaj pa bi turistom v Kranju še predstavil? "Pri celostnem trajnostnem razvoju različnih dejavnosti v občini, še zlasti v turizmu, nam narava s svojo radodarnostjo močno pomaga. Kanjon Kokre vsekakor daje mestu poseben pečat. Je drugi najgloblji mestni kanjon v Evropi in priljubljena točka za oddih in sprostitev. Ker gre za zavarovano in že samo po sebi čudovito naravno znamenitost, ga želimo ohraniti v obliki, v kakršni je. Polurni sprehod po krožni sprehajalni poti, ki je dostopna iz samega mestnega središča, pričara občutek, da si nekje sredi narave, ne pa v srednjeveškem mestu," opiše Rakovec. Najbolj priljubljena turistična znamenitost so rovi pod starim mestnim jedrom, nadaljuje. "V njih se dogajajo številne prireditve – vinsko pot v rovih denimo v nekaj dneh obišče 5000 ljudi, pri otrocih pa je zelo priljubljena noč čarovnic. Kranjsko podzemlje ima po novem še eno presenečenje: v sodelovanju z Jamskim laboratorijem Tular je na ogled bela in črna človeška ribica v Informacijskem centru SOS proteus. Zakaj je pomembna, vam skozi vodenje pojasni biolog Gregor Aljančič, ki dolga leta preučuje njen razvoj in postreže tudi z marsikatero zanimivostjo o njenem življenju. Priporočamo še vzpon na zvonik cerkve sv. Kancijana v starem mestnem jedru, s katerega se odpira lep pogled na Alpe. Prijeten je tudi sprehod skozi Majdičev log, ki ponuja povsem drug pogled na mesto na skali. Posebna izkušnja pa je obisk kabineta Janeza Puharja, izumitelja fotografije na steklo s pravilnim položajem fotografije. Zdi se, kot bi že v svojem času, 19. stoletju, mislil na trajnost, saj je pri fotografiranju uporabil steklo namesto papirja."

Sicer pa je Kranj mesto s številnimi gozdnimi in vodnimi površinami – tu je Udin Boršt, Brdo pri Kranju, pa Jamnik, Jošt, Šmarjetna gora, tudi del Storžiča, pa Bobovška jezera, Mavško oziroma Trbojsko jezero, kanjon reke Save ... "Prek Zelene sheme širimo ozaveščenost turističnih ponudnikov, ustanov in občanov. Z znakom zelene destinacije obiskovalcem in turistom dajemo jasno vedeti, kam prihajajo in kaj lahko pričakujejo: zeleno, trajnostno, edinstveno. Mesto je tudi odlično izhodišče za izlete po zeleni okolici in ostali Gorenjski; čez dan na pohodniških (npr. sv. Lovrenc za najmlajše in Storžič za bolj izkušene) in kolesarskih avanturah, zvečer pa uživanje v mestu. Vas Jamnik s Cerkvijo sv. Primoža in Felicijana je ena najpogosteje fotografiranih lokacij v Sloveniji in izletnike navdušuje s čudovitimi razgledi na Ljubljansko kotlino ter Karavanke in Kamniško-Savinjske Alpe."

icon-expand Vas Jamnik s Cerkvijo sv. Primoža in Felicijana je ena najpogosteje fotografiranih lokacij v Sloveniji. FOTO: Shutterstock