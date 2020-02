Kranj ni več na seznamu najbolj onesnaženih mest v državi

Kranjska mestna občina je jeseni 2017 zaradi čezmerne onesnaženosti in za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za delce PM 10 dobila načrt za izboljšanje kakovosti zraka. Glede na Uredbo o kakovosti zunanjega zraka so bile namreč na tem območju presežene mejne vrednosti za delce PM 10, zato je bilo območje uvrščeno v prvo stopnjo onesnaženosti.

V četrtem največjem slovenskem mestu so se preseganja dnevne mejne vrednosti dogajala v zimskem času. V Kranju je bilo dovoljeno število preseganj dnevne mejne vrednosti v obdobju od 2010 do 2015 preseženo leta 2010 in 2011. Leta 2016 so zabeležili 27 preseganj dnevne mejne koncentracije delcev PM 10, leta 2017 jih je bilo 28, v letu 2018 pa 13.

Ker so meritve zadnja tri leta pokazale izboljšanje, od 1. februarja letos za Kranj ne velja več načrt za izboljšanje kakovosti zraka."Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje je bilo na našem območju ugotovljeno, da je kakovost zraka pod mejnimi vrednostmi preseganj,"so poudarili na občini, kjer so v minulih letih izvedli vrsto ukrepov za zmanjševanje izpustov zaradi ogrevanja stavb in izpustov cestnega motornega prometa.

Ministrstvo za okolje in prostor se je lotilo priprave načrta za ohranjanje kakovosti zraka za vso Slovenijo, kjer so predvidene tudi spodbude preko Eko sklada. Tako bodo še naprej zagotavljali, da se kakovost zraka v mestni občini Kranj ne bo poslabšala.

"Lahko smo upravičeno ponosni na to, da je bil Kranj izvzet iz mest z onesnaženim zrakom,"je zadovoljen župan Matjaž Rakovec. Kot je izpostavil, se Kranj uvršča med čista mesta. "Čeprav nekatere civilne iniciative in posamezniki še vedno trdijo, da to ni res, pa so meritve so pokazale, da imamo v Kranju čist zrak," je poudaril Rakovec.