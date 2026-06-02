Kranj ponovno gosti kolesarski spektakel L'Etape Slovenia

Ljubiteljev kolesarstva je pri nas vse več, vse več pa imajo tudi priložnosti, da na kolesu izkusijo nekaj izjemnega. Recimo, da sodelujejo na Tour de France. L'Etape se imenuje serija dirk, kjer tudi rekreativci postanejo del Toura, in septembra bo takšna dirka znova v Kranju. Organizatorji so jo predstavili že danes. Koliko kolesarjev pričakujejo in na kaj jih opozarjajo?