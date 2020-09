Kranj poziva državo k rešitvi problematike množičnega priseljevanja in zlorabe pravic

Pojasnil je, da posameznik, nedržavljan članice EU, praviloma za daljše časovno obdobje pride v Slovenijo na osnovi mnenja zavoda za zaposlovanje, da gre pri vlagatelju za deficitarni poklic, pridobi delovno dovoljenje in na tej osnovi pravico do daljšega začasnega prebivanja oziroma do stalnega prebivanja v Sloveniji. Po preteku roka za združitev družin tujec pripelje celotno družino, sam pa odide naprej na začasno delo v Avstrijo ali Nemčijo.

Kot je pojasnil Grims, je samo v zadnjih dveh letih kranjska upravna enota izdala 4800 dovoljenj za začasno in stalno prebivanje, kar presega integracijske in socialne zmožnosti tega dela Gorenjske. Zato prihaja do hudih težav, konfliktov in nezadovoljstva v javnosti, je izpostavil Grims in opozoril tudi na množične zlorabe socialnih pravic.

Svetniki so se seznanili s predlogi mestnega svetnika SDS Branka Grimsa za preprečevanje zlorab pravice do začasnega in stalnega prebivanja, delovnih dovoljenj ter s tem povezanih zlorab socialnega sistema v Mestni občini Kranj. Strinjali so se s predlaganimi sklepi in podprli namero za spremembo zakonodaje, ki ureja področje tujcev.

Tudi ostali mestni svetniki so se strinjali, da je treba izboljšati nadzor in zaostriti zakonodajo na tem področju, kot so to v zadnjih letih že storile druge članice EU. Kot je na današnji novinarski konferenci povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, se s podobnimi težavami kot Kranj, kjer je že 16 odstotkov prebivalcev tujcev, soočajo denimo tudi v Celju, Velenju in Kopru.

Občine lahko same glede te problematike, ki vpliva na različna področja, od vrtcev in šolstva do zdravstva in komunale, storijo le malo. Zato Kranj poziva državo, naj čim bolj pospeši sprejemanje predpisov, s katerimi bo določena minimalna površina za prijavo začasnega bivališča ter zagotovljen ustrezen nadzor v postopkih podeljevanja in uresničevanja pravic.

Kot je navedel Rakovec, v veliko primerih beležijo, da je v enem stanovanju prijavljenih tudi več kot 100 ljudi. Da se dogajajo zlorabe, so povedali tudi predstavniki centra za socialno delo, a pojasnili, da jih ne morejo dokazati, saj posamezniki ob njihovih pozivih potrjujejo svojo prisotnost oziroma bivanje na zapisanem naslovu.

Pravilnik glede bivališč je pripravljen že osem let, a še vedno ni sprejet, je opozoril Rakovec, ki se mu zaradi anomalij in goljufij zdi ključna tudi stalna kontrola tistih, ki dobivajo otroške dodatke in ostale finančne pomoči.

Opozoril je tudi na samo politiko do tujcev, "ki je morda v Sloveniji najbolj ohlapna v celotni EU". Kot je pojasnil, imata Italija in Avstrija denimo bolj zaostrene pogoje. Tudi v Sloveniji se sicer pripravlja nova zakonodaja. Ob tem je kranjski mestni svet apeliral na tiste svetnike, ki so člani parlamentarnih strank, naj tudi oni pritisnejo na svoje poslanske skupine, da se zakon čim prej sprejme.