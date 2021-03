V Kranju nov napreden radar, kršiteljev za zdaj ne bodo sankcionirali

Kot so sporočili iz Mestne občine Kranj (MOK), se zavzemajo za raznovrstne rešitve tako imenovane pametne skupnosti oziroma mesta, med katerimi najbolj izstopa Pametno naselje Mlaka. Pred kratkim pa je občina v sodelovanju s Telekomom Slovenije pristopila k pilotnemu projektu za umirjanje prometa z novo tehnologijo – sistem za umirjanje prometa so postavili v Hrastju.

Gre za odsek, na katerem vozniki v primerjavi z drugimi odseki v občini nadpovprečno prekoračujejo hitrostno omejitev 50 km/h. Problematiko prekoračevanja hitrosti na tem odseku so izpostavili tudi mestni svetniki iz tega dela mesta. Lani se je tam zgodila celo prometna nesreča, pri kateri je voznik zaradi neprilagojene hitrosti podrl avtobusno postajališče.

Na občini pričakujejo, da se bo v obdobju preizkusa nove tehnologije povprečna hitrost na odseku znižala.

MOK sicer spodbuja digitalne novosti s področja mobilnosti, ki kažejo pozitiven vpliv na urejanje prometnih tokov, ekologijo in prometno varnost občanov. Ravno pred kratkim je tako na eni od mestnih vpadnic vzpostavila nov prehod za pešce, opremljen s sodobno elektroniko. S sodelovanjem v pilotnem projektu skrbi za razvoj digitalizacije v svojem mestu in uvajanje novih tehnologij, ki bodo že jutri postale evropski standard, so sporočili.