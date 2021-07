Kranjčani z eno nogo živijo v mestu, z drugo pa v naravi. Od tu segajo razgledi vse do Triglava, Stola in Grintovca, najvišjih vrhov vseh treh alpskih verig Slovenije. Kranj bi lahko poimenovali tudi prestolnica slovenskih Alp. Kranjčani s ponosom skrbijo za oba obraza mesta in tako so si prislužili naziv Zelena, z zlatom nagrajena, destinacija.

