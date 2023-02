Krajane Mlake pri Kranju moti smrad po zažganem kebabu

Špela Sajovic, ki že od svojega štirinajstega leta živi v naselju Mlaka, v neposredni bližini mesnopredelovalnega obrata, pravi, da jo vonj, ki prihaja iz obrata, neizmerno moti. "Vsakodnevno sem izpostavljena smradu po zažganem mesu, ki izhaja iz zračnih sistemov tega mesnopredelovalnega obrata. Bila sem v kontaktu z drugimi prebivalci, ki živijo v neposredni bližini, in so se v bistvu vsi pritoževal nad smradom, tisti, ki živijo še bolj blizu, pa še zaradi hrupa."

Zaradi poslovalnice je obremenjena tudi cesta, pravijo lokalni prebivalci, ki menijo, da bi bila zaradi neposredne bližine zaščitenega območja širitev obrata za okolje škodljiva. "Tukaj zaprejo cesto, ko se žabe drstijo, oziroma jih nosijo z opremo čez cesto, čaplje, ribe so zaščitene. Drsat se pa recimo ne smejo na tem sosednjem ribniku, ki mu mi pravimo Krokodilnica, ker je to že sporna dejavnost," meni Barbara Gunčar iz Iniciative Severni Kranj.

In še, da gre za industrijsko stavbo, ki leži na zemljišču z namembnostjo centralnih dejavnosti, in da je o širitvi proizvodnje občini negativno mnenje že izdalo ministrstvo. "Torej v tem primeru imamo industrijsko stavbo, ki leži na območju centralnih dejavnosti. In zato je Ministrstvo za okolje in prostor občini izdalo negativno mnenje iz tega razloga," dogajanje opisuje Sajoviceva.

Nato pa je občina na ministrstvo podala novo vlogo, kjer niso več trdili, da gre za mesnopredelovalni obrat, ampak stavbo, namenjeno pripravi hrane. "To je pa seveda problematično, ker podjetje ne opravlja storitvene dejavnosti priprave hrane, ampak opravlja proizvodnjo mesnih izdelkov in to dejavnost ima tudi registrirano, medtem ko storitvena dejavnost priprave hrane sploh ne obstaja," še pravi Sajoviceva.

Da bi podrobneje razložili, s kakšno dejavnostjo se ukvarjajo in kakšen bi bil namen razširjene proizvodnje, so po večkratnih pozivih v podjetju izjavo pred kamero zavrnili.

Z Mestne občine Kranj pa so nam odgovorili, da je širitev objekta skladna z namensko rabo prostora, da pa bo investitor moral vprašanja vpliva dejavnosti na okolje rešiti v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. In tako vsaj nekaj časa širitve še ne bo.