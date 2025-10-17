Štirimesečna psička poginila pod težo nepritrjene jeklene ovire

Bil je sončen ponedeljek in mama Darja se je s hčerama in psičko Sio odpravila na sprehod, nakar se je zgodilo nepojmljivo. "Psičke ni več. Psičke žal ne bomo več dobili nazaj, ampak to se ne bi smelo zgoditi in bomo zahtevali vso odgovornost," pravi lastnik psičke Peter Volf.

Štirimesečna kosmatinka, ki jo je starejša osemletna hči vodila na povodcu, je nežno oplazila notranji del jeklene konstrukcije. "V tistem momentu je tehnična ovira iz ne vem kakšnih razlogov padla, zadela psičko direktno na zatilje ter ji zlomila hrbtenico. Mlajša hčerka je začela kričati, če je psički glavo odtrgalo," nam pokaže Volf.

Na pomoč je prišla gospa, ki je bila priča dogodku in poklicala policijo. "Partnerka je potem skočila in to tehnično oviro, ki je res težka, dvignila, hčerka je vzela psičko v naročje, takrat se je še tresla," dodaja naš sogovornik. Kot je povedal, je kmalu zatem psička poginila, na kraj strašnega dogodka je iz službe prihitel tudi sam. "Kaj bi bilo, če bi tehnična ovira padla sekundo ali dve kasneje hčerki na isto mesto kot psički?" se sprašuje.