Slovenija

Štirimesečna psička poginila pod težo nepritrjene jeklene ovire

Kranj, 17. 10. 2025 18.58 | Posodobljeno pred 1 uro

Leja Hrovat
20

Kako je mogoče, da je sredi belega dne pred očmi otrok pod težo nepritrjene jeklene ovire v naselju Planina v Kranju poginila psička Sia? Psička, ki je družini prinašala smeh in veselje, je bila stara komaj štiri mesece. "Celotna družina je pretresena, hčeri pa se ves čas sprašujeta, zakaj se nam je to zgodilo," nam je razlagal oče. Sprašuje se, kaj bi se zgodilo, če bi ovira padla, ko bi bil pod njo majhen otrok.

Bil je sončen ponedeljek in mama Darja se je s hčerama in psičko Sio odpravila na sprehod, nakar se je zgodilo nepojmljivo. "Psičke ni več. Psičke žal ne bomo več dobili nazaj, ampak to se ne bi smelo zgoditi in bomo zahtevali vso odgovornost," pravi lastnik psičke Peter Volf.

Štirimesečna kosmatinka, ki jo je starejša osemletna hči vodila na povodcu, je nežno oplazila notranji del jeklene konstrukcije. "V tistem momentu je tehnična ovira iz ne vem kakšnih razlogov padla, zadela psičko direktno na zatilje ter ji zlomila hrbtenico. Mlajša hčerka je začela kričati, če je psički glavo odtrgalo," nam pokaže Volf.

Na pomoč je prišla gospa, ki je bila priča dogodku in poklicala policijo. "Partnerka je potem skočila in to tehnično oviro, ki je res težka, dvignila, hčerka je vzela psičko v naročje, takrat se je še tresla," dodaja naš sogovornik. Kot je povedal, je kmalu zatem psička poginila, na kraj strašnega dogodka je iz službe prihitel tudi sam. "Kaj bi bilo, če bi tehnična ovira padla sekundo ali dve kasneje hčerki na isto mesto kot psički?" se sprašuje.

'Otroci se tukaj dnevno igrajo'

Na kraj dogodka je prispela tudi policija, ki jim je svetovala, naj se oglasijo za zapisnik na Policijski postaji Kranj. "Tam je sledil drugi šok, ker smo dobili namig, da, prvič, zapisnika ni in kaj sploh hodimo, drugič pa, da to lahko traja več tednov," dodaja lastnik psičke.

Okoli kraja dogodka se nahajajo dom za starejše občane, igrišče, blokovsko naselje in celo dva vrtca. "Otroci se tukaj dnevno igrajo, več sto otrok zagotovo," pravi Volf. Skrbi ga, da bi se podobna stvar lahko zgodila tudi njim, da bi jih lahko ovira poškodovala. Še isti dan pa so se vrnili na kraj nesreče. "Niti ni bilo zavarovano območje, niti ni nihče poskrbel, da bi obvestil pristojne, odgovorne, da se zadeva nemudoma zaščiti in sanira," še zaključi naš sogovornik.

S policije so nam sporočili, da so opravili ogled kraja in da nadaljujejo z zbiranjem obvestil o morebitnem kaznivem dejanju ali prekršku iz pristojnosti policije.

KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
odpisani zasedli vlado
17. 10. 2025 20.20
Tisti kateri je namestil to oviro je odgovoren za ta incident nesposobna policija ga je pa dolžna poiskati zapreti predati sodišču katero mu mora izreči nekajletno zaporno kazen z plačilom vseh stroškov.Torej bi se policija ter vsi ostali nesposobneži obnašali enako,če bi ta ovira kar je bila samo sreča padla na kakega majhnega otroka. Sramota kam je padla slovenija pod naselitvijo balkancev,ker garantirano nihče drugim ne bi tako namestil te ovire. Nikoli se ni zgodilo,da bi slovenec naredil tako površno delo.
ODGOVORI
0 0
Čombe
17. 10. 2025 20.04
+3
pa se bodo sosedje tega psa lahko končno naspali...
ODGOVORI
5 2
odpisani zasedli vlado
17. 10. 2025 20.13
-2
Ćombe:Če bi ti bil tam na mestu psičke bi se sosedi prav tako v miru naspali in si oddahnili od prirejanja tvojih balkanskih žurk in izpadov zaradi alkohola.
ODGOVORI
0 2
kcre
17. 10. 2025 19.54
+6
Briga policijo. Ubogi kuža.
ODGOVORI
8 2
galeon
17. 10. 2025 20.05
+3
Pes samo žival in mu ni nihče nič storil, da bi bilo v pristojnosti policije. Zato ne bo ukrepala. Pametni lastnik pa naj se znese nad lastnikom ovire preko sodišč, če misli da bo imel prav.
ODGOVORI
3 0
Nightrider
17. 10. 2025 19.50
-7
Res pomembna novica. Včeraj je v naši ulici nekdo povozil mačka. Kaj sedaj?
ODGOVORI
4 11
MatPaat
17. 10. 2025 20.00
+3
Upam, da jutri tebe. Saj ne bo škode a ne?
ODGOVORI
5 2
jablan
17. 10. 2025 20.00
-2
bol tebe
ODGOVORI
0 2
galeon
17. 10. 2025 19.49
-5
Pes po notranji strani ovire. Kje je bil pa povodec? Bo treba še kaj več slišat kot enostransko živčno razlaganje dogodka.
ODGOVORI
4 9
bc123456
17. 10. 2025 19.13
+15
KAJ NI JASNO ? KRIVEC JE TISTI KI JIH JE MONTIRAL BREZ VSEH DOVOLJEN.............
ODGOVORI
18 3
galeon
17. 10. 2025 20.07
+0
Blebetaš brez argumentov.
ODGOVORI
2 2
Sixten Malmerfelt
17. 10. 2025 19.09
+7
Takšnih ovir v let 1988 ni bilo......
ODGOVORI
10 3
Tho mp son
17. 10. 2025 19.59
+0
...pa tudi psi niso bili hišni ljubljenčki , saj če je že bil pri hiši , je služil kot čuvaj zunaj na verigi .
ODGOVORI
3 3
Sixten Malmerfelt
17. 10. 2025 19.08
-19
Pese na vrvico...
ODGOVORI
5 24
Rainbow warrior
17. 10. 2025 19.27
+13
Kaj si ti funkcionalno nepismen ali kaj? Piše da je bila na povodcu.
ODGOVORI
14 1
jablan
17. 10. 2025 20.01
+5
on je nefunkcionalen v vsem
ODGOVORI
5 0
Martinović
17. 10. 2025 19.06
-11
Vsak dan umirajo otroci v Gazi in Ukrajini, pa niso deležni toliko pozornosti oot en pes. Četudi se je res, da je incident žalosten. Predvsem pa bi se to lhko zgodilo tudi otroku.
ODGOVORI
9 20
MESSI-SVETOVNI-PRVAK-G.O.A.T.
17. 10. 2025 19.49
+2
pa saj ni več vojne?!..pa vsa tujina nas res ne zanina..posrkbimo najprej za Slovenijo!!
ODGOVORI
5 3
Korošec77
17. 10. 2025 19.05
-2
Razumem da je hudo, ker jim je ubilo peseka. Ampak policaji se s tem ne bodo ukvarjali. Bo moral od izvajalca teh del terjat karkoli že.
ODGOVORI
11 13
