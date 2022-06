Kranj z digitalno platformo utrjuje svoj status pametnega mesta

Na MOK so se, preden so objavili javni razpis, po zgledu velikih korporacij poslužili principa testiraj, preden investiraš. Skupaj z lokalnim gospodarstvom so v letu 2020 izdelali manjšo digitalno platformo in izvedli pilotni projekt Pametno naselja Mlaka. Merili in prikazovali so realne podatke o prometu, hrupu, onesnaženosti zraka, porabi električne energije. Za celoten segment meritev so izdelali tudi digitalni dvojček mesta, ki omogoča napovedovanje določenih nepredvidljivih dogodkov in upravljanje mesta (npr. obveščanje prebivalcev ob nenadnem onesnaženju zraka). Projekt se je izkazal za uspešnega, zato ga zdaj širijo na celotno mesto.

Mestna občina Kranj (MOK) v svoji trajnostni urbani strategiji navaja, da bo Kranj do leta 2030 inovativno in pametno mesto. Uvedbo digitalnih rešitev za gradnjo pametnega mesta še bolj podrobno opredeljuje v strategiji digitalnega razvoja pametnega mesta. Da je na dobri poti, potrjuje vključitev v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. Najnovejši korak pa je vzpostavljanje digitalne platforme, ki jih uvajajo in uspešno uporabljajo velika mesta, med drugim tudi Barcelona, Dunaj in Montreal.

"Naša pot je jasna – Kranj bi radi postavili na mesto vodilnih pametnih mest v Sloveniji. Proces izbire izvajalca za vzpostavitev digitalne platforme je trajal skoraj leto dni. Ugotavljam, da je bil dolgotrajen tudi zato, ker smo naročali pridobitev, ki je v Sloveniji še ni. Izzivi tako na naročniški kot ponudbeni strani so bili zato veliki," je povedal župan Matjaž Rakovec in dodal, da so po objavi javnega razpisa prejeli pet prijav in po petih krogih pogajanj za ponudnika izbrali telekomunikacijsko podjetje T-2.

V prihodnjih mesecih bodo tako skupaj s podjetjem T-2 vzpostavili sodobno rešitev, ki bo sčasoma korenito spremenila upravljanje mesta in omogočila povsem nove možnosti z uporabo podatkov za boljše in bolj zdravo življenje v občini. "Aktivno bomo v proces vključili občanke in občane, kako s tovrstno platformo izboljšati kakovost njihovega vsakdana." Digitalno platformo po mnenju Rakovca uvajajo v pravem trenutku, saj je Evropska komisija izbrala Kranj v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030. "Kar nas tudi zavezuje k zniževanju izpustov ogljikovega dioksida, povečanju mobilnosti, varčnim gradnjam, uvajanju zelenih površin. Vse te elemente bomo zbirali in jih analizirali, da bi se čim bolj približali cilju Evropske komisije in ohranili naše mesto zdravo in kakovostno za bivanje, delo, obisk. S tem pa se naša digitalna pot še ne konča. V prihodnjih mesecih bomo sklenili tudi pogodbo za izvajalca mestne kartice, ki se bo povezovala z digitalno platformo, je razkril župan in se zahvalil podjetju T-2 za strokoven pristop in profesionalno ponudbo," je še dodal.

Predsednik poslovodstva družbe T-2 Jure Valjavec je ob podpisu pogodbe za vzpostavitev platforme za pametna mesta izrazil ponos in veselje, da so na kranjski občini kot najboljšo na javnem razpisu prepoznali prav rešitev podjetja T-2. Hkrati je tudi zagotovil, da je T-2 platforma za vzpostavitev pametnega mesta, ki je plod domačega, slovenskega znanja, trenutno ena izmed najboljših rešitev na tem področju na svetovni ravni. Izrazil je še prepričanje, da bo vzpostavitev platforme za pametna mesta v MOK eden od vzorčnih modelov na področju delovanja pametnih mest v Sloveniji in širše.

Za kakšno platformo gre?

Koncept T-2 rešitve za pametna mesta temelji na sistematičnem zbiranju in obdelavi vseh razpoložljivih podatkov in informacij (kot so obstoječi IoT senzorji, podatkovne baze obstoječih IKT sistemov v občini in ostalih institucij v upravljanju ali soupravljanju občine), relevantnih za učinkovitejše vodenje mesta in zagotavljanje javnih storitev, ter vključitve občanov v posredovanje mnenj, ki jih vodstvo občine obravnava kot relevantne za odločanje glede pomembnih izzivov in razvojnih projektov. V okviru navedene platforme je zelo pomemben komunikacijski modul, ki preko mobilne aplikacije omogoča prijavo občana v platformo z ustreznim nivojem identitete. Občina lahko preko te platforme in mobilne aplikacije interaktivno komunicira z občani in jim za njihovo boljšo informiranost posreduje podatke o pomembnih dogodkih v lokalni skupnosti. Prav tako jih obvešča o izboljšavah, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja, o izboljšavah pri interakcijah občine z občani in obiskovalci ter o izvajanju določenih aktivnosti oziroma storitev za občane na racionalnejši in prijaznejši način.

"Vse te prednosti bodo MOK naredile privlačnejšo za razvoj gospodarstva in turizma. Funkcionalnosti navedene platforme zaradi svoje odprtosti omogočajo tudi lažje uvajanje procesov digitalne preobrazbe, ki na podlagi digitalizacije in sodobnih spletnih tehnologij omogočajo optimizacijo procesov na različnih področjih ponudbe storitev ter interakcije občine z občani, kar daje priložnost tudi mladim, inovativnim posameznikom in gospodarskim subjektom za lažje vključevanje v gospodarski razvoj na lokalni ravni," pa je dodal vodja oddelka za digitalne transformacije pri T-2 Gašper Žerovnik.