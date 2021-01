Kranj z ekoloških otokov umika rumene zabojnike za plastiko

Komunala Kranj v Mestni občini Kranj, občinah Jezersko, Naklo, Preddvor in Šenčur mešano komunalno embalažo (MKE - plastiko, pločevinke, tetrapake in drugo embalažo) zbira po načelu od vrat do vrat oziroma na skupnih odjemnih mestih. Vsak uporabnik ima torej možnost odlaganja v svoj zabojnik z rumenim pokrovom. Z januarjem zato ukinjajo dodatno zbiranje MKE na ekoloških otokih.

Tako ne bo več podvajanja sistema zbiranja iste frakcije odpadkov, prihranilo in racionaliziralo pa se bo tudi poslovanje, so sporočili iz občine. V Komunali namreč iščejo načine, kako bi kljub čedalje višjim stroškom ravnanja z odpadki lahko cene komunalnih storitev obvladovali brez občutnih podražitev. Trenutno veljavne cene so iz leta 2016, stroški ravnanja z odpadki pa so se v zadnjih petih letih povečali za četrtino. V tem času se je namreč spremenilo veliko dejavnikov: od stroškov prevozov, prevzemanja in odlaganja odpadkov do minimalne plače.