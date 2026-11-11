Na Planini ovire in kamere, kmalu še prepoved vožnje s skuterji in e-skiroji

Zaradi naraščanja vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene rabe pirotehnike in divjanja z električnimi skiroji in skuterji na območju naselja Planina je župan Mestne občine Kranj v začetku oktobra sklical sestanek s predstavniki mestne uprave, policije, redarstva, krajevne skupnosti in tamkajšnje osnovne šole, na katerem so se dogovorili o naboru ukrepov za izboljšanje razmer, ki vznemirjajo stanovalce.

Redarji, policisti, 11 hitrostnih ovir

V skladu z dogovorom so na območju Planine 1, kjer je bilo kršitev največ, že namestili dodatno razsvetljavo in postavili betonske ovire, zagotovili so tudi dodaten nadzor varnostne službe in pogostejšo prisotnost redarjev in policije. Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev se je občina odločila tudi za ukrepe za umirjanje prometa in v skladu z načrtom prometne ureditve na najbolj problematična območja namestila 11 hitrostnih ovir. Ali bodo te dovolj, da ustavijo divjanje, se sprašujejo prebivalci, ali pa so pristojni mladostnikom le naredili poligon, skakalnice ali pa "slalom progo", ki bo bolj kot njim življenje oteževala starejšim, gibalno oviranim, staršem z otroškimi vozički in komunali pri pluženju cest?

icon-chevron-right 1 12 icon-chevron-right Hitrostne ovire ob igrišču na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na igrišču na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com

Hitrostne ovire na Planini 24ur.com























"Ukrepi so zasnovani tako, da omogočajo normalno vožnjo mimo pri nižjih hitrostih, prav tako pa zagotavljajo dovolj prostora za vožnjo oziroma premikanje z vozički," odgovarjajo na občini. Glede pluženja so nam delavci komunale, ki smo jih ujeli na terenu, povedali, da se bo v primeru snega premične grbine lahko odstranilo.

"Pod mojim oknom stalno divjajo, pa nimaš kaj. Zadnjič me je eden na e-skiroju celo podrl na tla. Oba sva padla, k sreči ni bilo nikomur nič," je potarnal starejši gospod, ki je opazoval dogajanje. "Bomo videli, če bo kaj zaleglo," je skomignil z rameni. Nobena skrivnost tudi ni, da so se gruče mladostnikov iz zdaj bolje osvetljenega igrišča premaknile na druge lokacije, kot je bližnje otroško igrišče Krtek v bližini vrtca Mojca, je še dodal.

Kmalu prepoved vožnje za električne skiroje in skuterje

Morda pa bo težave prebivalcev Planine dokončno rešil ukrep, ki ga občina napoveduje v kratkem – poleg fizičnih ovir bodo na Ulici Gorenjskega odreda in na Ulici Nikole Tesle s prometno signalizacijo prepovedali vožnjo vseh motornih vozil, tudi lahkih, kot so električni skiroji. "Beleženje kršitev pa bomo izvajali s pomočjo videonadzora in ukrepanjem redarstva in policije," napovedujejo na občini.

Prižgale se bodo kamere

Prejšnji teden so namestili tudi šest kamer, ki bodo začele delovati predvidoma do konca tega tedna. Ob tem na občini zagotavljajo, da bodo – glede na bližino vrtca – poskrbeli za varovanje osebnih podatkov, in glede tega upoštevajo napotke strokovnih služb, s katerimi sodelujejo, vsa območja pod videonadzorom pa bodo tudi jasno označena.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Kamere na igrišču na Planini 24ur.com

Kamere na igrišču na Planini 24ur.com

Kamere na igrišču na Planini 24ur.com

Kamere na igrišču na Planini 24ur.com







Kakšne so razmere na terenu?

"Sprejeti ukrepi so že dali rezultate, saj so se razmere na Planini umirile," pravijo na občini. Na Policijski upravi Kranj so za 24ur.com povedali, da policija na območju Planine v Kranju še naprej izvaja redne naloge zagotavljanja varnosti, tako samostojno kot v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj, zasebnovarnostnimi subjekti ter lokalno skupnostjo. "Policisti na tem območju še vedno zaznavajo posamezne kršitve cestnoprometnih predpisov, medtem ko je kršitev, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov, bistveno manj."

Kaj pa december, ko se je lani vse skupaj začelo?