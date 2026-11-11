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Na Planini ovire in kamere, kmalu še prepoved vožnje s skuterji in e-skiroji

Kranj, 11. 11. 2026 09.47 pred 33 minutami 3 min branja 17

Avtor:
Urša Zupan Kolbl
Hitrostne ovire na Planini

Občina Kranj je zaradi divjanja z e-skiroji in skuterji ter drugih oblik vandalizma na območju Planine 1 sprejela že vrsto ukrepov. Namestili so dodatno razsvetljavo, betonske ovire, zagotovili prisotnost redarjev in policije, prav v teh dneh nameščajo 11 hitrostnih ovir in videonadzorne kamere. To pa še ni vse – na dveh najbolj problematičnih ulicah bodo s prometno signalizacijo prepovedali vožnjo vseh motornih vozil, tudi lahkih, kamor spadajo električni skiroji.

Zaradi naraščanja vandalizma, kaljenja javnega reda in miru, nedovoljene rabe pirotehnike in divjanja z električnimi skiroji in skuterji na območju naselja Planina je župan Mestne občine Kranj v začetku oktobra sklical sestanek s predstavniki mestne uprave, policije, redarstva, krajevne skupnosti in tamkajšnje osnovne šole, na katerem so se dogovorili o naboru ukrepov za izboljšanje razmer, ki vznemirjajo stanovalce.

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Redarji, policisti, 11 hitrostnih ovir

V skladu z dogovorom so na območju Planine 1, kjer je bilo kršitev največ, že namestili dodatno razsvetljavo in postavili betonske ovire, zagotovili so tudi dodaten nadzor varnostne službe in pogostejšo prisotnost redarjev in policije.

Zaradi zagotavljanja varnosti pešcev se je občina odločila tudi za ukrepe za umirjanje prometa in v skladu z načrtom prometne ureditve na najbolj problematična območja namestila 11 hitrostnih ovir.

Ali bodo te dovolj, da ustavijo divjanje, se sprašujejo prebivalci, ali pa so pristojni mladostnikom le naredili poligon, skakalnice ali pa "slalom progo", ki bo bolj kot njim življenje oteževala starejšim, gibalno oviranim, staršem z otroškimi vozički in komunali pri pluženju cest? 

"Ukrepi so zasnovani tako, da omogočajo normalno vožnjo mimo pri nižjih hitrostih, prav tako pa zagotavljajo dovolj prostora za vožnjo oziroma premikanje z vozički," odgovarjajo na občini.

Glede pluženja so nam delavci komunale, ki smo jih ujeli na terenu, povedali, da se bo v primeru snega premične grbine lahko odstranilo.

"Pod mojim oknom stalno divjajo, pa nimaš kaj. Zadnjič me je eden na e-skiroju celo podrl na tla. Oba sva padla, k sreči ni bilo nikomur nič," je potarnal starejši gospod, ki je opazoval dogajanje. "Bomo videli, če bo kaj zaleglo," je skomignil z rameni. Nobena skrivnost tudi ni, da so se gruče mladostnikov iz zdaj bolje osvetljenega igrišča premaknile na druge lokacije, kot je bližnje otroško igrišče Krtek v bližini vrtca Mojca, je še dodal.

Kmalu prepoved vožnje za električne skiroje in skuterje

Morda pa bo težave prebivalcev Planine dokončno rešil ukrep, ki ga občina napoveduje v kratkem – poleg fizičnih ovir bodo na Ulici Gorenjskega odreda in na Ulici Nikole Tesle s prometno signalizacijo prepovedali vožnjo vseh motornih vozil, tudi lahkih, kot so električni skiroji.

"Beleženje kršitev pa bomo izvajali s pomočjo videonadzora in ukrepanjem redarstva in policije," napovedujejo na občini.

Prižgale se bodo kamere

Prejšnji teden so namestili tudi šest kamer, ki bodo začele delovati predvidoma do konca tega tedna.

Ob tem na občini zagotavljajo, da bodo – glede na bližino vrtca – poskrbeli za varovanje osebnih podatkov, in glede tega upoštevajo napotke strokovnih služb, s katerimi sodelujejo, vsa območja pod videonadzorom pa bodo tudi jasno označena.

Kakšne so razmere na terenu?

"Sprejeti ukrepi so že dali rezultate, saj so se razmere na Planini umirile," pravijo na občini.

Na Policijski upravi Kranj so za 24ur.com povedali, da policija na območju Planine v Kranju še naprej izvaja redne naloge zagotavljanja varnosti, tako samostojno kot v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom Kranj, zasebnovarnostnimi subjekti ter lokalno skupnostjo. "Policisti na tem območju še vedno zaznavajo posamezne kršitve cestnoprometnih predpisov, medtem ko je kršitev, povezanih z uporabo pirotehničnih izdelkov, bistveno manj."

Kaj pa december, ko se je lani vse skupaj začelo?

Ker bo december – čas, ko sta lani pirotehnika in vandalizem eskalirala – kmalu tu, nas je zanimalo tudi, kakšen načrt imajo na občini glede varnosti pripravljen za naprej. "V decembru bodo redarji še poostrili nadzor, ohranili bomo nadzor varnostne službe in k okrepljeni prisotnosti pozvali tudi policijo," zagotavljajo na občini.

Tudi na PU Kranj napovedujejo, da bodo z izvajanjem nalog na območju Planine nadaljevali tudi v prihodnje, enako pa velja tudi za druga območja Policijske uprave Kranj. "V prihajajočem decembru bo policija na območju celotne Policijske uprave Kranj zagotavljala čim višjo raven varnosti. Konkretnih operativnih ukrepov in načrtov varovanja zaradi njihove narave ne razkrivamo, naloge pa bomo izvajali skladno z oceno aktualnih varnostnih razmer ter zaznanimi tveganji."

Poglavja:
Na vrh Ovire Prepoved Kamere Kršitve December
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kranj planina hitrostne ovire prepoved vožnja skuterji električni skiroji

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KOMENTARJI17

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Artechh
11. 11. 2026 10.26
Rito bodo kazal kameram, ker jim nasa socialna, permesivna drzava nic ne upa oz ne sme 🤦
Odgovori
0 0
Dr Dre
11. 11. 2026 10.26
REMIGRACIJA.. 🇸🇮 je izgubljena iz strani brezdelnih priseljencev na socialni podpori..
Odgovori
+1
1 0
Razsuti Tovor
11. 11. 2026 10.25
Imam občutek, da je to tudi produkt kulture priseljencev. Poleg tega je več kot očitno, da bo treba žal regulirati področje e-skirojev. Nastradala bo večina zaradi objestnih posameznikov, kot vedno.
Odgovori
0 0
Artechh
11. 11. 2026 10.22
Kaj to vse delamo damo zato k se otroc balkancev ne znajo obnasat, …. In gospa doma je na sociali, se placujemo jih
Odgovori
+3
3 0
banda56
11. 11. 2026 10.20
"mladi slovenski fantje" ki uživajo v "mirni" vožnji z e-skiroji :)
Odgovori
+2
2 0
FERDO9
11. 11. 2026 10.17
Ali so povzročitelja/povzročitelje za zadnje divjanje in detonacije okoli polnoči že našli? In kakšne so bile izrečene sankcije?
Odgovori
+2
2 0
supplement
11. 11. 2026 10.17
mislim, da ste jim postavili en lep mini scatepark. lepo in vzor drugim županom po Slo.
Odgovori
+1
1 0
zaručen
11. 11. 2026 10.16
Namesto da bi naredili red in porihtali tistih par posameznikov, ki so problematični, jih bodo samo preselili na drugo lokacijo. kjer ni ovir in kamer.
Odgovori
+4
4 0
Zanesenjak
11. 11. 2026 10.14
Hitrostne ovire iz fotografij so prav smešne. Za mopediste in skiraše so dobesedno dodatno igralo za poskakovanje in preskakovanje. Kot da bi jim naredil poligon. Katera stroka lahko kaj takega priporoča za umirjanje prometa dvokolesnikov?
Odgovori
+5
5 0
Yon Dan
11. 11. 2026 10.14
Tudi Ljubljana potrebuje take ukrepe. V Ljubljani so se Indijci na težkih el. kolesih. Tudi njih je potrebno spraviti iz mesta.
Odgovori
+3
4 1
Pajo_36
11. 11. 2026 10.12
Dejte no. Nastavljeno od Resničarjev. Planina odloči, kdo bo župan. Vasi ne. Zeh. Kje je kakšno soočenje kranjskih kandidatov, je bilo sploh? Tretja občina smo v RS, kar bogata, a skoz poslušam eno Kungoto spodnjo..
Odgovori
+0
2 2
veneti
11. 11. 2026 10.09
A jih nebi raje poslali nazaj ;) samo praktični predlog ;)
Odgovori
+10
10 0
Slovener
11. 11. 2026 10.10
Kranj ima železniško postajo in pa Brnik je tudi blizu !
Odgovori
+5
5 0
Vest-naroda
11. 11. 2026 10.20
Lepo bi bilo, če bi se vidva, baje klena Slovenca, naučila slovenskega pravopisa!
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-3
0 3
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