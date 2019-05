Kranjski zdravniki podaljšali odpovedni rok do 15. septembra

"Svojo odločitev vežemo predvsem na sprejem aneksa dve, hkrati pa želimo preveriti uresničevanje zagotovil po razreševanju drugih naših zahtev, na primer za administrativno razbremenitev," so v svoji izjavi zapisali kranjski zdravniki in poudarili, da je sprejem aneksa ena signal politike, da želi urediti razmere v primarnem zdravstvu, minister za zdravje Aleš Šabeder pa, da je prvi, ki je prisluhnil njihovim težavam, in prvi, ki jih je sploh obiskal, kar štejejo za izjemno pozitiven obrat v delovanju resornega ministrstva.

"Svojo odpoved vežemo na aneks dve, ker se nam zdi zelo pomemben, saj brez finančne podlage aneks ena ne more obstati," je pojasnila vodja ambulant družinske in splošne medicine v Zdravstvenem domu Kranj Tatjana Kitić Jaklič in dodala, da bi radi tudi videli, kako resen je namen, predvsem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pri zmanjševanju administrativnih obremenitev, ki so v ambulantah družinske medicine velik problem.

Prepričana je, da so ukrepi in koraki v pravo smer lahko vidni zelo hitro, če je le na drugi strani volja. Da se dajo zadeve hitro rešiti, dokazuje tudi v četrtek sprejet aneks ena, je izpostavila Kitić Jakličeva, ki računa, da bo septembra že marsikaj jasno. Odločitev, da podaljšajo odpovedni rok oziroma zamrznejo odpovedi do septembra, je sprejelo 22 od 24 zdravnikov, ki so aprila podali odpoved o zaposlitvi, dve zdravnici pa s koncem maja res odhajata iz Zdravstvenega doma Kranj, kot sta tudi že prej napovedali, saj ne zdržita več hudih delovnih obremenitev.