Kranj: Zelena, z zlatom nagrajena destinacija

Kranj je gorenjska prestolnica, kjer si z eno nogo v mestu, z drugo pa v naravi. Ponuja vam razgled vse do Triglava, Stola in Grintovca – najvišjih vrhov vseh treh alpskih verig Slovenije. Kranjčani ponosno skrbijo za oba obraza mesta, ki je zaradi največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna obenem še kulturno srce Slovenije. Na ta način pa so si prislužili naziv Zelena, z zlatom nagrajena destinacija.