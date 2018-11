Zapora ceste povzroča visok upad prometa, zaprtje prostorov in celo odpuščanja

Vse, odkar so 24. septembra v Kranju zaradi obnove zaprli dotrajan most čez Savski otok, kar je v prvih dneh povzročilo prometni kolaps , pozneje pa prometno povsem spremenjeno situacijo po celem mestu, trgovine in gostinski lokali v trgovskem centru spodaj samevajo. Parkirišče ni več polno kot nekoč. Na vratih visijo obvestila o prenovi ali spremenjenem delovniku zaradi "tehničnih in logističnih težav" in "težav s poslovanjem". Predvsem v manjših trgovinah so večino časa le zaposleni. "Naključnih mimoidočih praktično ni. Večinoma k nam pridejo naše redne stranke, ki nas iščejo. Pa še te se pritožujejo, da je dostop nemogoč,"pravijo najemniki in dodajajo: "Včasih v osmih urah vstopi ena sama stranka ali pa celo nobena, to je grozljivo!"

'Prišli so in zaprli cesto. Brez obvestil, brez opozoril'

Posledično prav vsi najemniki, s katerimi smo govorili, beležijo ogromen upad prometa – med 30 in 50, nekateri celo do 90 odstotkov! Kako bodo preživeli – predvsem tisti manjši –, ne vedo. "Moral sem odpustiti dve izjemni sodelavki. Veste, kaj to pomeni? Za tem sta dve družini, trije otroci, travmatično obdobje!" nam pove odgovorna oseba enega od lokalov.

Čeprav je dostop do trgovskega centra s spodnje smeri še vedno mogoč, ljudje tega morda niti ne vedo, tistim, ki pridejo iz druge strani, pa je odveč narediti krog, zato raje izberejo alternativo in zavijejo v druge trgovske centre.

"Veliko ljudi misli, da je zaradi ceste zaprt tudi trgovski center, zato vanj sploh ne zavijejo. Še vedno smo tu, pridite in obiščite nas," pozivajo trgovci in gostinci.

Da je glede datuma pričetka obnove res prišlo do napake pri obveščanju, sta ob začetku del na mostu, ki so razkrila, kako nevaren ta resnično je, priznala tako kranjski župan Boštjan Trilar kot ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek , ki je obljubila, da si bo prizadevala, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo. A škoda je bila, žal, že storjena.

Zavedajo se, da je bila obnova mostu nujno potrebna, prometna varnost pa prenizka. Čezenj sta namreč v le dveh letih zgrmela kar dva tovornjaka in velika sreča je bila, da pri tem ni bil nihče poškodovan, saj je bilo pod mostom tudi otroško igrišče. A način, kako so se zapore ceste lotili, je bil povsem zgrešen, menijo. Prišli so namreč kot strela z jasnega in – meni nič, tebi nič – zaprli cesto. Brez opozoril, brez usmerjevalnih tabel. Najemniki v trgovskem centru tako niso imeli časa, da se pripravijo, da naredijo krizni načrt ali da svoje stranke o tem obvestijo. Vse skupaj je bilo po njihovih besedah izpeljano "malomarno, brezbrižno in nepremišljeno."

Šele začetek del ob odprtju mostu je pokazal, kako nevaren je most. Vrednost investicije je dober milijon evrov, izvajalec del je družba Marko Mark Nival. Popolna zapora je predvidena do marca 2019, odvisna pa je tudi od vremenskih razmer.

V tem trenutku vsi oškodovanci velike upe polagajo v december, navadno najbolj dobičkonosen mesec. "Morda bo takrat bolje, ko bo na parkiriščih drugih trgovskih centrov gneča in bodo ljudje prišli tudi k nam," je dejala neka trgovka. "December bo verjetno res boljši, kako pa bo potem januarja in februarja? Takrat se bomo morali česa domisliti, če se bo takšno stanje nadaljevalo. Razmišljamo o reklamah, morda bi organizirali kakšen brezplačni avtobusni prevoz … vsi bi morali stopiti skupaj in ukrepati," pa meni lastnik ene od trgovin.

Vprašanja, v kateri fazi so gradbena dela in ali izvajalec kaj zamuja s časovnimi roki, smo naslovili na Direkcijo za ceste. Vprašanja, ali so trgovci in gostinci upravičeni do odškodnin in kako bi jim lahko pomagali, pa na Ministrstvo za infrastrukturo, občino in tudi Furs. Objavili pa bomo tudi mnenja in predloge kranjskih županskih kandidatov o reševanju te problematike.

Z vprašanji smo se obrnili na Mercator, kjer so poudarili, da tudi oni o zapori ceste niso bili vnaprej obveščeni. "Mercator je takoj po prejemu obvestila (naknadno, po zapori) oz. dejstvu zapiranja ceste, ki vsekakor pomeni, da na daljši rok lahko pričakujemo zmanjšanje števila kupcev, seveda cel center, ne samo posamezni najemniki, aktivno pristopil k reševanju težav, ki so nastale po zaprtju," so zapisali.

Počutijo se oškodovane, izdane, izigrane."Prometa ni, nam pa še naprej pošiljajo račune za polne najemnine in anekse k pogodbam brez datuma in podpisa. Pričakujejo, da jih bomo – skrpucala – podpisali. Bedasto. To je čisto zavajanje, zaenkrat je to legalna kraja Mercatorja!" je oster. Da aneksa ne bodo podpisali, so nam zatrdili tudi številni drugi.

"Zaprtje mostu je res krivo za večinski del upada prometa, pomemben del pa gre pripisati tudi malomarnosti lastnika trgovskega centra, torej Mercatorja, ki že vsaj pet let ni sklical popolnoma nobenega sestanka najemnikov, nas o ničemer ne obvešča, ne opravlja niti osnovnih in po pogodbi določenih pravil, kot je trženje, ki ga vsak mesec tudi zaračunava. Na naše klice se ne odziva, elektronska pošta, ki jo pošiljamo, se vrača sistemsko ali pa na njo ni odgovora. Izogibajo se osebnemu stiku, so neodzivni, nedosegljivi, poleg tega ne vzdržujejo centra, ga ne čistijo, trenutno nimamo niti hišnika! Razmere so kritične, velik del krivde pa je na nehumanem, brezbrižnem, arogantnem Mercatorju," je ogorčen eden od naših sogovornikov.

In so ukrepali. Ker jim po 112. členu Obligacijskega zakonika (OZ) v kriznih razmerah pripada pravična najemnina ali sporazumna prekinitev najemnega razmerja, so podpisali peticijo z zahtevo po takojšnjem zmanjšanju najemnin in jo naslovili na lastnika trgovskega centra – Mercator (center je sicer trenutno ravno v postopku prodaje avstrijski Supernovi ). Njihovega odgovora, pravijo, do danes niso prejeli.

Nezadovoljstvo, ki ga je povzročila po zagotovilih pristojnih nujna zapora ceste, bomo rešili predvsem s tem, da se vsi, ne samo Mercator, potrudimo, da redne kupce in obiskovalce centra vabimo k nakupu oz. obisku. (Ne)argumentirana razprava o dejstvih in iskanje domnevnega krivca nam pri tem ne bo veliko pomagalo.

Kot so pojasnili, so takoj začeli aktivno komunicirati, da center nemoteno deluje. "Zakupili smo vsa razpoložljiva (smo v času lokalnih volitev) plakatna mesta, več kot 10.000 imetnikom Pika kartice v okolici centra smo poslali SMS sporočila, aktivno pristopamo v temu, da bi center deloval kar se da nemoteno. Dejstvo pa je, da zapora ceste definitivno zmanjšuje število kupcev. In še enkrat, če bi Mercator bil predhodno obveščen o zaprtju ceste, bi se seveda bistveno lažje pripravil na to dejstvo in bi lahko omejil padec števila kupcev in posledično prihodkov, tudi najemnikov," pojasnjujejo.

Zatrjujejo tudi, da so najemnike že obvestili, da jim bodo znižali najemnino. "Z njimi smo v nenehnem stiku in rešujemo skupno zagato. Absolutno pa tudi ne drži, da se nismo odzvali na pismo najemnika oz. najemnikov. Vsa ta in še podrobnejša pojasnila so dobili, tudi v dopisu, ki je bil poslan drugi dan od prejema pisma enega najemnika. Zato argumentirano zavračamo navedbe, ki ste jih citirali."