Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj

Jutranji pogled na otroška igrišča med vrtcema Mojca in Najdihojca na Planini v Kranju je na prvi dan v letu 2026 marsikoga pustil brez besed. Polomljene klopi, demolirani koši za smeti, prevrnjeni zabojniki za odpadke, ožgana asfaltna površina, poškodovana razsvetljava, izpraznjeni gasilni aparati iz bližnjih blokov, počečkane fasade in kupi pirotehničnih odpadkov na tleh pričajo o razsežnosti vandalizma, kakršnega v Kranju še niso videli.

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju 24ur.com

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook

Razdejanje na Planini v Kranju Facebook



























Ogrožali so sebe in druge

"Navadne" petarde v kanalizacijskih jaških, ki so nekoč predstavljale vrhunec hrupa in objestnosti, danes delujejo skoraj nedolžno, pokanje se iz leta v leto stopnjuje, razmere pa so se – kljub nenehnim opozorilom pristojnih – iz nevšečnosti spremenile v resen problem. Posnetki iz naselja Planina, objavljeni na družbenih omrežjih, pričajo o nespametnih in nevarnih dejanjih objestnežev, ki bi lahko imela resne posledice. "Za zabavo so praznili gasilne aparate, ki so jih pokradli iz bližnjih stavb. Razgrajali so, prevračali smetnjake, tudi ob prihodu policije. Pri bližnji stanovanjski stavbi so našli prenosno stranišče (diksi), ga zvlekli na igrišče in vanj vrgli eksplozivno telo, da ga je dobesedno odprlo. Na igrišču so polili bencin na pirotehniko in prižgali ter povzročili ogromno eksplozijo. S pirotehnično pištolo so streljali proti balkonom, zažigali klopce ... nato pa tekli stran, se glasno smejali in še snemali s telefoni," naštevajo zgroženi stanovalci. Z enega od posnetkov je razvidno izjemno nevarno početje – eden od njih vrže v smetnjak pirotehniko, nato pa še nekaj sekund snema. Stran steče tik preden jo raznese.

Škode za nekaj deset tisoč evrov

Pokanje petard in drugih eksplozivnih sredstev je na igrišču povzročilo obsežno materialno škodo, ki po prvi oceni znaša več deset tisoč evrov, je za 24ur.com povedal Tony Del Fabro, predsednik sveta Krajevne skupnosti Kranj. Igrišče, na katerem se je na silvestrovo zgodil višek vandalizma, je bilo pred kratkim obnovljeno. Razočaran je nad tem, da je skupini posameznikov v enem samem večeru uspelo uničiti infrastrukturo, ki se je postopoma obnavljala zadnja tri leta. In kar je najhuje – pri objestnežih gre za mladino, staro med 13 in 15 let. "Že lani so povzročili škodo na nogometnem igrišču – zažiganje igrišč je, kot kaže, postala stalna folklora. Ampak letos je bilo to v takih razsežnostih, da dejansko nismo vedeli, kaj in kam bo preletelo. Z neko vnetljivo snovjo so povzročili veliko eksplozijo, po zraku so leteli izstrelki, smetnjaki, celo deli prenosnega stranišča ..."

Prebivalci razočarani: Opozarjali smo že oktobra

Prebivalci naselja Planina 1 pripovedujejo, da so od oktobra dalje doživljali vsakodnevno nezakonito pokanje petard v strnjenem blokovskem naselju, predvsem na območju osrednjega igrišča. "Razmere so bile nevarne in nepredvidljive, zato si od oktobra dalje, sploh pa v decembru, mnogi sploh nismo upali na sprehode, saj so petarde pokale v neposredni bližini ljudi, živali itd. Policija je bila večkrat prisotna na terenu in njen trud smo razumeli, saj ni imela dovolj učinkovitih pooblastil, da bi takšno ravnanje trajno preprečila." Tisti redki, ki so mladoletnike osebno opozorili na nevarnost, so naleteli na žaljive odzive. "Tak način komunikacije pri otrocih teh let ni sprejemljiv in kaže na pomanjkanje osnovnega bontona ter nadzora odraslih. Otroci so bili stari od 8 let naprej, brez prisotnosti staršev. Od Mestne občine Kranj smo pričakovali odločnejše ukrepanje in zagotovitev varnosti," so razočarani. Kot opozarjajo, vandalizem v njihovi soseski postaja zaskrbljujoča stalnica. "Gre za ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru ter vandalizem, ki resno posega v kakovost bivanja prebivalcev soseske."

Gasilni aparati, ki so jih objestneži pokradli iz blokov in izpraznili. Facebook Planina Kranj

Gasilni aparati, ki so jih objestneži pokradli iz blokov in izpraznili. 24ur.com

Prevrnjeni zabojniki za smeti. Facebook Planina Kranj

Prevrnjeni smetnjaki. Facebook Planina Kranj

Poškodovana razsvetljava pred dnevnim centrom za starejše občane. Facebook Planina Kranj

Uničen koš za smeti. Facebook Planina Kranj

Razdejanje na Planini v Kranju Mestna občina Kranj















Kdo je kriv?

Po objavi posnetkov in fotografij so se na družbenih omrežjih vnele burne debate o tem, kdo je kriv in kako naj se ukrepa. Medtem ko večina takšna dejanja obsoja, pa jih nekateri opravičujejo z argumenti, da gre za nekaj, kar se zgodi le enkrat na leto, in se je vedno dogajalo, češ da mladina pač potrebuje adrenalin in ima pravico do veselja. Spet tretji so ves gnev zlili na priseljence in v Kranju dobro poznano problematiko. Pripisovanje krivde na podlagi rasne ali verske pripadnosti in stigmatizacija kogarkoli ni bil namen objav, ob tem opozarja Del Fabro. "Diskriminatorno in napačno je krivdo pripisovati zgolj priseljencem. Delinkventi so namreč tako čistokrvni Slovenci, potomci generacij nekdanje skupne države kot tudi priseljenci. Vsi so prebivalci določenega okolja, v katerem živijo. Zato se moramo vprašati, zakaj uničevati javno dobrino, ki prav tem prebivalcem prinaša uporabno vrednost, večjo kakovost bivanja in urejeno okolico." Pravica posameznika se vedno konča tam, kjer poseže v pravico drugega, in sreča v nesreči je, da obstaja ogromno posnetkov, ki bodo policiji olajšali identifikacijo storilcev. Na potezi so zdaj represivni organi, zato Del Fabro poziva k prijavi vandalizma in k prevzemu odgovornosti za dejanja, ki so privedla do takšnega stanja.

Policija: Obravnavamo več prekrškov in kaznivih dejanj

Na PU Kranj so nam potrdili, da so na silvestrsko noč prejeli prijavo in v nadaljevanju tudi z lastnim delom zaznali določene posledice teh dejanj, tako da trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava za več različnih kaznivih dejanj. Prav tako policisti vodijo več prekrškovnih postopkov. "Ob zaključku predkazenskih postopkov bomo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. Prekrškovne postopke pa bo policija zaključila sama v skladu s svojimi pristojnostmi." Potrdili so, da je bila policija na silvestrsko noč prisotna na omenjenem območju. "Poleg rednih patrulj so bile tja napotene tudi dodatne patrulje, tako da smo s tem morda preprečili še kakšno drugo kaznivo dejanje." Poudarili so, da so kazniva dejanja in prekrški, kot so vandalizem, poškodovanje tuje stvari in povzročitev splošne nevarnosti, nedopustni, policija pa si bo prizadevala storiti vse, da bodo storilci izsledeni in ustrezno procesuirani.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

"Od 1. septembra 2025 pa do konca leta je PU Kranj prejela veliko prijav nepravilne in nezakonite rabe pirotehničnih sredstev, o čemer smo javnost tudi sproti obveščali. Kranjski policisti so bili od 1. oktobra dalje, ko je bil zaznan ta problem, bolj prisotni na izpostavljenih območjih, med katerimi je bilo vsekakor tudi območje Planine. Pozivali smo občane in na tem mestu jih tudi lahko pohvalim – da so nam dajali koristne podatke o kršiteljih, kar nam je v določenih primerih pomagalo pri izsleditvi le-teh. V tem času je bilo na območju PP Kranj zaseženih več kot 50 pirotehničnih izdelkov tipa F2, večinoma zakonsko nedovoljenih petard." Vsi do zdaj izsledeni mladoletni storilci so bili stari med 13 in 16 let. "Glede na to se sprašujemo, ali imajo starši nadzor nad svojimi otroki, da jim dovoljujejo tako nedopustne "igrače" in ali se ne čutijo odgovorni za posledice, ki so nastale na javni infrastrukturi, in potencialne telesne poškodbe, ki bi lahko nastale pri njihovih otrocih." Zagotovili so, da bodo še naprej nadaljevali s policijskim delom v skupnosti in imeli ničelno toleranco do takšnih dejanj. "Na tem mestu pozivamo občane, ki karkoli vedo v zvezi s temi dogodki in imajo koristne informacije, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200."

'Ko vandalizem razglasimo za zabavo, družba odpove'

"Nekaj je hudo narobe z družbo, ki eksplozije v strnjenem naselju razglasi za zabavo. Nekaj je narobe z odraslimi, ki uničevanje javne lastnine opravičujejo z besedami "naj se otroci zabavajo". In nekaj je zelo narobe z oblastjo, ki ob vsem tem molči," je bila na Facebooku jasna ena od občank. Kar se je v noči s 31. decembra na 1. januar zgodilo na Planini v Kranju, ni bilo praznovanje. To ni bila razposajena mladina. To ni bila "novoletna tradicija". To je bil vandalizem z elementi splošne nevarnosti. In še: to se ni dogajalo na zapuščenem travniku, pač pa v strnjenem stanovanjskem naselju, v neposredni bližini vrtca in v bližini doma starejših občanov. "Če kdo v tem ne vidi problema, potem ne gre več za različno mnenje – gre za odsotnost osnovnega čuta za skupnost," pravi. Mladoletnost ni in ne more biti izgovor za uničevanje, kvečjemu opozorilo, da so odrasli – starši, skupnost, institucije – odpovedali. "Družba, ki vandalizem razglasi za zabavo, izgublja kompas. Zabava se konča tam, kjer se začnejo nevarnost, škoda, strah drugih. To ni strogost. To je minimum civilizacije," je zapisala in požela ogromno odobravanja drugih uporabnikov.

Kakšne so rešitve?

Del Fabro nam je povedal še, da so predstavniki krajevne skupnosti večkrat sestankovali s policijo in občino na to temo. Po njegovih besedah preučujejo zakonske možnosti, a odgovora na vprašanje, kaj storiti, še nimajo. "Najprej je treba poskrbeti za lastno varnost. Tukaj namreč ni šlo samo za petarde, ampak za hujša pirotehnična sredstva, ki lahko povzročijo še hujše poškodbe. Policija je bila prisotna na prizorišču in je storila, kar je lahko. Zdaj bo morala identificirati povzročitelje, kar mislim, da – glede na količino posnetkov – ne bo težko," še pravi. Tudi on izpostavlja, da gre pri objestnežih za mladino, staro od 13 do 15 let. "Težko bomo imeli vzgojeno mladino, če nimamo vzgojenih staršev. Vse se začne in konča v družini." Poleg tega, da javno obsodimo vandalizem, moramo poskrbeti tudi za to, da se lastnina na javnih površinah varuje in zavaruje, posledično pa tudi varnost samih prebivalcev, je še dodal. "Bo pa vsekakor treba nekaj narediti, saj se bojimo, da bo v nasprotnem primeru ulica začela reševati zadeve na drugačen način."

Župan sklical sestanek: Zgrožen sem

Mestna občina Kranj je prek participativnega proračuna in drugih proračunskih postavk v zadnjih dveh letih na tem območju postavila nov pitnik, preplastila košarkarsko igrišče, zamenjala koše, postavila nove klopi ter obnovila fitnes na prostem. KS Planina je iz lastnih sredstev zamenjala gole na nogometnem igrišču in poskrbela za zaris novih črt. V zadnjih dveh letih je MOK v zdaj močno poškodovano igrišče in njegovo okolico vložila več kot sto tisoč evrov. Škoda po novoletnih dogodkih bo po prvih ocenah znašala nekaj deset tisoč evrov. - Mestna občina Kranj