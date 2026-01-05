Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj

Kranj, 05. 01. 2026 14.32 pred 1 uro 9 min branja 179

Avtor:
Urša Zupan
Razdejanje na Planini v Kranju

Novoletna noč je v kranjskem naselju Planina postregla z vandalizmom, kakršnega domačini ne pomnijo. Mladoletni objestneži so z močnimi pirotehničnimi sredstvi povzročili pravo razdejanje na otroškem igrišču, ogrožali varnost ljudi ter uničili javno infrastrukturo v neposredni bližini dveh vrtcev in doma starejših. Pri tem so se, kot kaže, neizmerno zabavali, se snemali in posnetke objavljali na družbenih omrežjih. Policija je sprožila preiskavo, župan pa je sklical sestanek z redarstvom in policijo ter državo pozval k ukrepanju.

Jutranji pogled na otroška igrišča med vrtcema Mojca in Najdihojca na Planini v Kranju je na prvi dan v letu 2026 marsikoga pustil brez besed.

Polomljene klopi, demolirani koši za smeti, prevrnjeni zabojniki za odpadke, ožgana asfaltna površina, poškodovana razsvetljava, izpraznjeni gasilni aparati iz bližnjih blokov, počečkane fasade in kupi pirotehničnih odpadkov na tleh pričajo o razsežnosti vandalizma, kakršnega v Kranju še niso videli.

Ogrožali so sebe in druge

"Navadne" petarde v kanalizacijskih jaških, ki so nekoč predstavljale vrhunec hrupa in objestnosti, danes delujejo skoraj nedolžno, pokanje se iz leta v leto stopnjuje, razmere pa so se – kljub nenehnim opozorilom pristojnih – iz nevšečnosti spremenile v resen problem.

Posnetki iz naselja Planina, objavljeni na družbenih omrežjih, pričajo o nespametnih in nevarnih dejanjih objestnežev, ki bi lahko imela resne posledice. "Za zabavo so praznili gasilne aparate, ki so jih pokradli iz bližnjih stavb. Razgrajali so, prevračali smetnjake, tudi ob prihodu policije. Pri bližnji stanovanjski stavbi so našli prenosno stranišče (diksi), ga zvlekli na igrišče in vanj vrgli eksplozivno telo, da ga je dobesedno odprlo. Na igrišču so polili bencin na pirotehniko in prižgali ter povzročili ogromno eksplozijo. S pirotehnično pištolo so streljali proti balkonom, zažigali klopce ... nato pa tekli stran, se glasno smejali in še snemali s telefoni," naštevajo zgroženi stanovalci.

Z enega od posnetkov je razvidno izjemno nevarno početje – eden od njih vrže v smetnjak pirotehniko, nato pa še nekaj sekund snema. Stran steče tik preden jo raznese.  

Škode za nekaj deset tisoč evrov

Pokanje petard in drugih eksplozivnih sredstev je na igrišču povzročilo obsežno materialno škodo, ki po prvi oceni znaša več deset tisoč evrov, je za 24ur.com povedal Tony Del Fabro, predsednik sveta Krajevne skupnosti Kranj.

Igrišče, na katerem se je na silvestrovo zgodil višek vandalizma, je bilo pred kratkim obnovljeno. Razočaran je nad tem, da je skupini posameznikov v enem samem večeru uspelo uničiti infrastrukturo, ki se je postopoma obnavljala zadnja tri leta.

In kar je najhuje – pri objestnežih gre za mladino, staro med 13 in 15 let. "Že lani so povzročili škodo na nogometnem igrišču – zažiganje igrišč je, kot kaže, postala stalna folklora. Ampak letos je bilo to v takih razsežnostih, da dejansko nismo vedeli, kaj in kam bo preletelo. Z neko vnetljivo snovjo so povzročili veliko eksplozijo, po zraku so leteli izstrelki, smetnjaki, celo deli prenosnega stranišča ..."

 

Prebivalci razočarani: Opozarjali smo že oktobra

Prebivalci naselja Planina 1 pripovedujejo, da so od oktobra dalje doživljali vsakodnevno nezakonito pokanje petard v strnjenem blokovskem naselju, predvsem na območju osrednjega igrišča. "Razmere so bile nevarne in nepredvidljive, zato si od oktobra dalje, sploh pa v decembru, mnogi sploh nismo upali na sprehode, saj so petarde pokale v neposredni bližini ljudi, živali itd. Policija je bila večkrat prisotna na terenu in njen trud smo razumeli, saj ni imela dovolj učinkovitih pooblastil, da bi takšno ravnanje trajno preprečila."

Tisti redki, ki so mladoletnike osebno opozorili na nevarnost, so naleteli na žaljive odzive. "Tak način komunikacije pri otrocih teh let ni sprejemljiv in kaže na pomanjkanje osnovnega bontona ter nadzora odraslih. Otroci so bili stari od 8 let naprej, brez prisotnosti staršev. Od Mestne občine Kranj smo pričakovali odločnejše ukrepanje in zagotovitev varnosti," so razočarani.

Kot opozarjajo, vandalizem v njihovi soseski postaja zaskrbljujoča stalnica. "Gre za ponavljajoče se kršitve javnega reda in miru ter vandalizem, ki resno posega v kakovost bivanja prebivalcev soseske."

Kdo je kriv?

Po objavi posnetkov in fotografij so se na družbenih omrežjih vnele burne debate o tem, kdo je kriv in kako naj se ukrepa. Medtem ko večina takšna dejanja obsoja, pa jih nekateri opravičujejo z argumenti, da gre za nekaj, kar se zgodi le enkrat na leto, in se je vedno dogajalo, češ da mladina pač potrebuje adrenalin in ima pravico do veselja. Spet tretji so ves gnev zlili na priseljence in v Kranju dobro poznano problematiko.

Pripisovanje krivde na podlagi rasne ali verske pripadnosti in stigmatizacija kogarkoli ni bil namen objav, ob tem opozarja Del Fabro. "Diskriminatorno in napačno je krivdo pripisovati zgolj priseljencem. Delinkventi so namreč tako čistokrvni Slovenci, potomci generacij nekdanje skupne države kot tudi priseljenci. Vsi so prebivalci določenega okolja, v katerem živijo. Zato se moramo vprašati, zakaj uničevati javno dobrino, ki prav tem prebivalcem prinaša uporabno vrednost, večjo kakovost bivanja in urejeno okolico."

Pravica posameznika se vedno konča tam, kjer poseže v pravico drugega, in sreča v nesreči je, da obstaja ogromno posnetkov, ki bodo policiji olajšali identifikacijo storilcev. Na potezi so zdaj represivni organi, zato Del Fabro poziva k prijavi vandalizma in k prevzemu odgovornosti za dejanja, ki so privedla do takšnega stanja.

Policija: Obravnavamo več prekrškov in kaznivih dejanj

Na PU Kranj so nam potrdili, da so na silvestrsko noč prejeli prijavo in v nadaljevanju tudi z lastnim delom zaznali določene posledice teh dejanj, tako da trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava za več različnih kaznivih dejanj. Prav tako policisti vodijo več prekrškovnih postopkov. "Ob zaključku predkazenskih postopkov bomo obveščali pristojno okrožno državno tožilstvo. Prekrškovne postopke pa bo policija zaključila sama v skladu s svojimi pristojnostmi."

Potrdili so, da je bila policija na silvestrsko noč prisotna na omenjenem območju. "Poleg rednih patrulj so bile tja napotene tudi dodatne patrulje, tako da smo s tem morda preprečili še kakšno drugo kaznivo dejanje."

Poudarili so, da so kazniva dejanja in prekrški, kot so vandalizem, poškodovanje tuje stvari in povzročitev splošne nevarnosti, nedopustni, policija pa si bo prizadevala storiti vse, da bodo storilci izsledeni in ustrezno procesuirani.

Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije F1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 1. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.

"Od 1. septembra 2025 pa do konca leta je PU Kranj prejela veliko prijav nepravilne in nezakonite rabe pirotehničnih sredstev, o čemer smo javnost tudi sproti obveščali. Kranjski policisti so bili od 1. oktobra dalje, ko je bil zaznan ta problem, bolj prisotni na izpostavljenih območjih, med katerimi je bilo vsekakor tudi območje Planine. Pozivali smo občane in na tem mestu jih tudi lahko pohvalim – da so nam dajali koristne podatke o kršiteljih, kar nam je v določenih primerih pomagalo pri izsleditvi le-teh. V tem času je bilo na območju PP Kranj zaseženih več kot 50 pirotehničnih izdelkov tipa F2, večinoma zakonsko nedovoljenih petard."

Vsi do zdaj izsledeni mladoletni storilci so bili stari med 13 in 16 let. "Glede na to se sprašujemo, ali imajo starši nadzor nad svojimi otroki, da jim dovoljujejo tako nedopustne "igrače" in ali se ne čutijo odgovorni za posledice, ki so nastale na javni infrastrukturi, in potencialne telesne poškodbe, ki bi lahko nastale pri njihovih otrocih."

Zagotovili so, da bodo še naprej nadaljevali s policijskim delom v skupnosti in imeli ničelno toleranco do takšnih dejanj. "Na tem mestu pozivamo občane, ki karkoli vedo v zvezi s temi dogodki in imajo koristne informacije, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200."

'Ko vandalizem razglasimo za zabavo, družba odpove'

"Nekaj je hudo narobe z družbo, ki eksplozije v strnjenem naselju razglasi za zabavo. Nekaj je narobe z odraslimi, ki uničevanje javne lastnine opravičujejo z besedami "naj se otroci zabavajo". In nekaj je zelo narobe z oblastjo, ki ob vsem tem molči," je bila na Facebooku jasna ena od občank.

Kar se je v noči s 31. decembra na 1. januar zgodilo na Planini v Kranju, ni bilo praznovanje. To ni bila razposajena mladina. To ni bila "novoletna tradicija". To je bil vandalizem z elementi splošne nevarnosti. In še: to se ni dogajalo na zapuščenem travniku, pač pa v strnjenem stanovanjskem naselju, v neposredni bližini vrtca in v bližini doma starejših občanov. "Če kdo v tem ne vidi problema, potem ne gre več za različno mnenje – gre za odsotnost osnovnega čuta za skupnost," pravi.

Mladoletnost ni in ne more biti izgovor za uničevanje, kvečjemu opozorilo, da so odrasli – starši, skupnost, institucije – odpovedali. "Družba, ki vandalizem razglasi za zabavo, izgublja kompas. Zabava se konča tam, kjer se začnejo nevarnost, škoda, strah drugih. To ni strogost. To je minimum civilizacije," je zapisala in požela ogromno odobravanja drugih uporabnikov.

Kakšne so rešitve?

Del Fabro nam je povedal še, da so predstavniki krajevne skupnosti večkrat sestankovali s policijo in občino na to temo. Po njegovih besedah preučujejo zakonske možnosti, a odgovora na vprašanje, kaj storiti, še nimajo.

"Najprej je treba poskrbeti za lastno varnost. Tukaj namreč ni šlo samo za petarde, ampak za hujša pirotehnična sredstva, ki lahko povzročijo še hujše poškodbe. Policija je bila prisotna na prizorišču in je storila, kar je lahko. Zdaj bo morala identificirati povzročitelje, kar mislim, da – glede na količino posnetkov – ne bo težko," še pravi.

Tudi on izpostavlja, da gre pri objestnežih za mladino, staro od 13 do 15 let. "Težko bomo imeli vzgojeno mladino, če nimamo vzgojenih staršev. Vse se začne in konča v družini."

Poleg tega, da javno obsodimo vandalizem, moramo poskrbeti tudi za to, da se lastnina na javnih površinah varuje in zavaruje, posledično pa tudi varnost samih prebivalcev, je še dodal. "Bo pa vsekakor treba nekaj narediti, saj se bojimo, da bo v nasprotnem primeru ulica začela reševati zadeve na drugačen način."

Župan sklical sestanek: Zgrožen sem

Mestna občina Kranj je prek participativnega proračuna in drugih proračunskih postavk v zadnjih dveh letih na tem območju postavila nov pitnik, preplastila košarkarsko igrišče, zamenjala koše, postavila nove klopi ter obnovila fitnes na prostem. KS Planina je iz lastnih sredstev zamenjala gole na nogometnem igrišču in poskrbela za zaris novih črt. V zadnjih dveh letih je MOK v zdaj močno poškodovano igrišče in njegovo okolico vložila več kot sto tisoč evrov. Škoda po novoletnih dogodkih bo po prvih ocenah znašala nekaj deset tisoč evrov. - Mestna občina Kranj

Z vprašanji smo se obrnili tudi na župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. "Zgrožen sem! Kar se je zgodilo v noči na novo leto, je nedopustno. Ne gre le za vandalizem, ne gre le za hudo objestnost, gre za kazniva dejanja ogrožanja varnosti in poškodovanja tuje stvari. Na Mestni občini Kranj bomo naredili vse, da se takemu početju naredi konec in da poskrbimo za varnost naših občank in občanov pred storilci," je obljubil.

Organe pregona je pozval, da opravijo svoje delo, izsledijo osumljence in jih ustrezno kaznujejo. "Osebno sem žalosten in razočaran, da se kaj takega dogaja v sicer strpnem in mirnem Kranju. Prepričan sem, da gre za hudo manjšino in da je velika večina naših občank in občanov, vključno z mano, zgrožena nad takim početjem in ga seveda ostro obsoja. Prvega januarja sem si posledice divjanja objestnežev osebno ogledal in sem bil zaprepaden. Še pred božičnimi prazniki smo imeli sestanek s KS Planina, redarji, policijo. Policija je obljubila okrepljen nadzor. Za jutri sem sklical sestanek vodstva občine, redarstva in policije, da iz prve roke dobimo vse uradne informacije, kaj se je dogajalo, kakšna je varnostna situacija v mestu in kako vsi skupaj lahko ukrepamo naprej."

Apeliral je tudi na vlado in zakonodajalce, da zaostrijo zakonodajo na področju mladoletniške kriminalitete ter "predvsem, da v celoti prepovemo trgovino in uporabo petard in da le-to strožje nadziramo in sankcioniramo kršitve".

Poglavja:
Na vrh Nevarnost Škoda Razočaranje Krivec Preiskava Mnenja ljudi Rešitve Odziv župana
kranj planina vandalizem novo leto razdejanje pirotehnika

Na čelo protikorupcijske komisije želi pet ljudi

Na slovenskih smučiščih pomoč hrvaških policistov

KOMENTARJI179

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
05. 01. 2026 16.07
Najprej bi čestital staršem za vzgojo svojih otrok. Nekako razumem otroke, da nimajo čuta za skupnost in skupne koristi, ampak tako škodo pa nismo nikoli delali kot otroci. Otroci spremljajo dogajanje po medijih, ki jih kažejo in se potem želijo poistovetiti z drugimi v drugih krajih. Vendar to ne pelje dalje v prijetno sožitje, temveč prej v sovraštvo do takih ljudi, ki izvajajo taka dejanja. Če pa komu kaj rečeš, ti pa potem hodi z vrstniki in sredi noči brcajo v vhodna vrata stanovanja. Pa kaj češ klicati policijo, predno pridejo, tudi če so hitri, se otroci že razbežijo in nimaš kaj pokazati. Reči tako ne smeš nikomur nič, ker je takoj zamera in nagajanje. Bo treba spet uvesti poboljševalnice in tam take ljudi učiti normalnega življenja.
Odgovori
0 0
Deathstar
05. 01. 2026 16.05
Jugo banda... trenerke in svetleče bunde...črne seveda...
Odgovori
0 0
96bimBo
05. 01. 2026 16.03
Hmm, če bi starši odgovarjali za dejanja otrok <18, bi bilo drugače.
Odgovori
+5
5 0
Groucho Marx
05. 01. 2026 16.03
Golobnjak pravi, da represija ni rešitev.
Odgovori
+1
2 1
Voja?ek123
05. 01. 2026 16.03
pa dobr kot mulci smo tud mi petarde pa bencin skup zvezal da smo nrdil ornk ognjeno gobico sam uniceval pa nismo
Odgovori
-3
0 3
patriot135
05. 01. 2026 16.02
čakamo na prepoved petard, kot so to uvedle prave napredne države, mi pa postajamo extra balkanci...
Odgovori
+4
5 1
Uporabnik1854475
05. 01. 2026 16.02
Škoda k ni kaka rokva tehle sončkov v šla v maloro
Odgovori
+2
3 1
Hinkoinvinko
05. 01. 2026 16.01
d
Odgovori
+1
1 0
Trikrat cepljen
05. 01. 2026 16.01
Kršitelja označit ko bolnika - piromana. Seveda pa so ti sončki le ogledalo staršev. Petarde in ognjemeti ( pirotehnika ) res ne spadajo v ta čas, kaj šele v urbana naselja. Zakon o prepovedi ! Pa naj mi en pove, kaj je sploh dobrega v pirotehniki ?
Odgovori
+3
3 0
robica03
05. 01. 2026 16.00
Vsi ki mečete eksplozivna serdstva, bodite taki carji in jo vrži v svoji dnevni sobi-če si car.
Odgovori
+3
3 0
Arrya
05. 01. 2026 15.57
Mislim, da je dan za dan korak bližje, ko se bodo začele ustvarjati vande, ker očitno je, da oblast ne naredi ničesar, da bi preprečila takšna dejanja.
Odgovori
+8
8 0
Animal_Pump
05. 01. 2026 15.57
Kot sem že rekel...pohopsat...za en dan poslat...smer Kupjansk...pa, da vidimo heroje kaj bo, ko z ukrajinske strani HIMARSI zarjovejo...pa droni nad glavami švigajo, pa pokajo zraven njih...pa rusi z druge strani.. FAB bombe pa iskanderji. Samo en dan je dovolj...pa pridejo nazaj podelani...in naslednjih 50 let samo še psihiatra obiskujejo. Na pirotehniko tud pomislili ne bi več.
Odgovori
+11
11 0
a res je
05. 01. 2026 15.58
Ha, ha, ha... Si predstavljam...
Odgovori
+2
2 0
antipolitik2
05. 01. 2026 15.57
Pa dejte že 1x to prepovedat ! Vsakega ki ima to pri sebi al pa da meče pa 5000€ kazni ... pa bi bil hitro mir ! Js ne vem hipijem ne pustite trave kadit vandali pa lahko raztreljujejo stvari po mestu ... Make peace not war
Odgovori
+11
11 0
xoxotox6
05. 01. 2026 15.57
slobodna itegracija?????????
Odgovori
+7
7 0
U.K.
05. 01. 2026 15.56
pac tipicna mularija na planin... od dol
Odgovori
+8
9 1
PoldeVeliki
05. 01. 2026 15.55
Zanimivo , da se to dogaja v občinah in mestih kjer prevladujejo Svobodnjaki.
Odgovori
+9
12 3
T-I-T-O
05. 01. 2026 15.51
Se ima občina svoj račun pa bo popravila na svoj račun tudi za takšne novoletne nenačrtovane poškodbe,ki so se dogajale in se vedno bodo,,,ni konc sveta,nekje pa lahko petarde in rakete spuščajo,,,
Odgovori
-2
3 5
krava_teka_teka
05. 01. 2026 16.01
Naj tastari plačajo obnovo.
Odgovori
+3
3 0
a res je
05. 01. 2026 16.07
Zato, da tvoji delajo škodo se ne popravi kakšna cesta, ne napeljeta vodovod in elektrika... Si tako pameten, da ti škodi.
Odgovori
0 0
LukaS8
05. 01. 2026 15.48
Uvožena pirotehnika, uvoženi vandali. In potem jim še vabila pošiljajo v Albanščini. Ko je treba obrazec za socialne transferje izpolnit pa ne rabijo prevoda ane... vse izgnat ob prvem resnem prestopku.
Odgovori
+21
21 0
proofreader
05. 01. 2026 15.48
Kočevje, Koper, Kranj. Vse na K, kot Kosovo.
Odgovori
+16
16 0
J..J
05. 01. 2026 15.48
Roko v ogenj da ni bilo enfa samega Slovenca med njimi
Odgovori
+17
18 1
a res je
05. 01. 2026 16.02
Mogoče je bil tudi kakšen mešanček med slovensko in kosovarjem.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Pri 66 letih mlajši kot kdarkoli? Cowell razkril, kako
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428