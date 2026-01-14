Naslovnica
Slovenija

Koper in Kranj združena: dovolj je nasilja in nevarne pirotehnike

Kranj/Koper, 14. 01. 2026 12.25 pred 1 uro 4 min branja 24

Avtor:
Urša Zupan
Pirotehnika med bloki v Kranju

Župana Kranja in Kopra, kjer se soočajo z vse hujšimi primeri mladostniške objestnosti, vandalizma, kršitvami javnega reda in miru ter kaznivimi dejanji z elementi nasilja, opozarjata, da gre za širši družbeni problem, ki ga občine, redarstva in Policija v okviru svojih pristojnosti ne morejo dovolj učinkovito reševati. Zato sta na vlado in pristojni ministrstvi naslovila pobudo za spremembo zakonodaje. Predlagane spremembe so nujne, opozarjata, in bi pomembno prispevale k večji varnosti, zmanjšanju škode in krepitvi zaupanja v pravno državo.

Poročali smo že, da sta praznovanje novega leta v naselju Planina v Kranju pospremila ustrahovanje prebivalcev in vandalizem na igrišču. Ker se je zelo podobno dogajalo tudi v Kopru, se je kranjski župan Matjaž Rakovec povezal z županom Mestne občine Koper Alešem Bržanom in takoj sta se strinjala, da so lokalne skupnosti, Policija in občinska redarstva precej omejeni pri ukrepanju na področju nasilja med mladimi, mladoletniškega kriminala in uporabe ter prodaje pirotehnike. 

Zavzela sta se za ostrejšo zakonodajo, predvsem pa za krepitev odgovornosti staršev za dejanja mladoletnih otrok. Prav tako se oba zavzemata za zaostritev predpisov na področju prodaje in uporabe pirotehnike.

"Nedopustno je, da mladi lahko kupijo nevarna in prepovedana pirotehnična sredstva na spletu in jih potem nekaznovano tudi uporabljajo. To moramo spremeniti in pričakujem, da bo vlada prisluhnila našim pozivom. Ob tem iskreno pozdravljam tudi podobno pobudo Inštituta 8. marec," je povedal Rakovec.

Bržan pa je dodal: "Zloraba pirotehnike, ki smo jo v zadnjem času doživljali v Kopru in Kranju, jasno kaže, da ne gre več za osamljene incidente, temveč za širši družbeni problem, ki ga občine, redarstva in Policija v okviru svojih pristojnosti ne morejo dovolj učinkovito reševati."

Opozoril je, da potrebujemo spremembo zakonodaje, ki bo omejila prodajo in uporabo nevarne pirotehnike ter učinkoviteje preprečevala tovrstne oblike nasilja med mladimi in mladoletniško kriminaliteto. "Zato skupaj z županom Kranja pozivava državo, da omogoči hitrejše in odločnejše ukrepanje ter okrepi odgovornost staršev za ravnanja mladoletnih otrok. Varnost ljudi, še posebej otrok in mladih, mora biti vedno naša najvišja prioriteta."

Kaj pravi veljavna zakonodaja?

Župana ob tem opozarjata, da trenutna zakonodaja staršem praviloma ne nalaga kazenske ali prekrškovne odgovornosti za ponavljajoča se protipravna ravnanja njihovih mladoletnih otrok, z izjemo cestno-prometnih prekrškov.

Odškodninska odgovornost staršev je omejena in v praksi pogosto neučinkovita, sankcije, izrečene mladoletnikom, pa nimajo preventivnega učinka.

Zakonodaja je pomanjkljiva na področju koordiniranega odziva vseh deležnikov na lokalni ravni.

Prodaja in uporaba pirotehničnih sredstev ostajata široko dostopni, nadzor pa je v praksi težko izvedljiv (poseben primer je prodaja že zdaj prepovedane pirotehnike prek spletnih trgovin, ki ni niti nadzirana niti sankcionirana).

Posledice, kot so poškodbe, požari, vandalizem, ogrožanje ljudi in živali, pa nosijo lokalne skupnosti.

Cilj zakonodajnih sprememb po besedah obeh županov ni represija nad mladostniki, temveč krepitev odgovornega starševstva, povečanje preventivnega učinka zakonodaje, zaščita ljudi, živali, javnega reda in javnega premoženja, koordiniran odziv deležnikov na lokalni ravni za preprečevanje in odvračanje od nasilnega vedenja ter zmanjšanje poškodb in materialne škode.

Katere rešitve predlagata?

a) Zakon o prekrških

- Odgovornost staršev v primeru opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva nad otrokom ali mladoletnikom,

- možnost izreka globe ali nadomestnega ukrepa staršem, kadar ti očitno opustijo dolžno skrb in nadzor.

Možen ukrep, ki ga predvideva zakon v 36. členu, je tudi delo v korist humanitarnih organizacij ali samoupravne lokalne skupnosti. Predlagajo, da se doda možnost dela v korist javnih zavodov.

b) Obligacijski zakonik

- Jasnejša opredelitev odškodninske odgovornosti staršev za škodo, ki jo povzročijo njihovi mladoletni otroci.

c) Zakon o varstvu javnega reda in miru

- Strožje sankcioniranje ponavljajočih se kršitev z možnostjo vključitve staršev in centrov za socialno delo v postopek,

- možnost izreka obveznih vzgojnih, svetovalnih ali preventivnih ukrepov za starše.

Zaostritve pri prodaji pirotehnike

Kranjski in koprski župan predlagata tudi, da vlada preuči nove zakonodajne rešitve, in sicer tako, da bistveno zaostri zakonodajo v smislu:

- popolne prepovedi prodaje pirotehnike mladoletnim ob regulirani odgovornosti prodajalcev,

- prepovedi prodaje, posedovanja in uporabe vseh pirotehničnih izdelkov za zabavo,

- izjeme naj bodo zgolj za profesionalne izvajalce ognjemetov in posebne prireditve z dovoljenjem pristojnega organa,

- bistvenega skrajšanja dovoljenega časovnega obdobja uporabe,

- znatnega zvišanja glob za uporabo in posedovanje,

- subsidiarne odgovornosti staršev za kršitve mladoletnikov,

- jasnih in visokih sankcij za kršitve ter učinkovit nadzor.

"Sedanja ureditev se je izkazala kot neučinkovita, saj je pirotehnika v praksi pogosto dostopna mladoletnikom, nadzor pa omejen in prepozen," opozarjata.

Povezani sistemski ukrepi

- Koordinirano delovanje pristojnih ustanov na lokalni ravni,

- okrepitev sodelovanja med Policijo, centri za socialno delo, šolami in lokalnimi skupnostmi,

- zakonska podlaga za obvezne preventivne programe za družine z visokim tveganjem,

- jasnejša razmejitev pristojnosti in odgovornosti posameznih institucij z obveznim vključevanjem v koordinirane oblike sodelovanja.

"Prepričani smo, da brez večje odgovornosti staršev ter brez odločnih ukrepov na področju pirotehničnih sredstev ni mogoče učinkovito obravnavati naraščajoče oblike mladoletniškega nasilja, mladostniške kriminalitete (še zlasti z elementi nasilja), vandalizma in ogrožanja varnosti, kakršnim smo bili priča v naših mestnih občinah in nenazadnje drugje po državi v času pred letošnjim novim letom," še pravita župana.

Predlagane spremembe bi tako po njunem mnenju pomembno prispevale k večji varnosti, zmanjšanju škode in krepitvi zaupanja v pravno državo.



